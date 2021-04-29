ألمانيا: مقتل أربعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى

لقي أربعة نزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى "أوبرلينهاوس" بمدينة بوتسدام- بابلسبيرغ مصرعهم وأصيب شخص خامس بجروح خطيرة في جريمة قتل. وقالت الشرطةإن امرأة موظفة بالمستشفى تبلغ من العمر 51 عاما ألقي القبض عليها للاشتباه بها، وتم العثور على القتلى والشخص المصاب بالجروح الخطيرة في غرف مختلفة من المستشفى، كما ذكر موقع جريدة "زود دويتشه تسايتونغ".

ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل، وبحسب موقع "فوكوس" الألماني تم تحديد جروح خطيرة في منطقة رقبة القتلى أدت كما أشارت الشرطة القضائية إلى مصرعهم.

ولازالت النيابة العامة لمدينة بوتسدام تحقق مع المشتبه بها لمعرفة الدافع المحتمل وراء هذه الجريمة. فيما ذكرت متحدثة باسم الشرطة أن " من الواضح أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة عمل عنيف".

ووفقا لمستشفى "أوبرلينهاوس" فإن الضحايا الأربع مقيمون منذ فترة طويلة في هذا المجمع الذي هو عبارة عن مراكز رعاية نهارية ومدارس وأماكن عمل ومسكن للبالغين الذين يعانون من إعاقات شديدة متعددة.

وقالت تينا ماويلر، رئيسة هذا المجمع، إن اثنين من الضحايا يعيشان هناك منذ الطفولة. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويتهم.

ع.اع. / ع.خ