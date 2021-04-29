ألمانيا: مقتل أربعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى

لقي أربعة نزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى "أوبرلينهاوس" بمدينة بوتسدام- بابلسبيرغ مصرعهم وأصيب شخص خامس بجروح خطيرة في جريمة قتل. وقالت الشرطةإن امرأة موظفة بالمستشفى تبلغ من العمر 51 عاما ألقي القبض عليها للاشتباه بها، وتم العثور على القتلى والشخص المصاب بالجروح الخطيرة في غرف مختلفة من المستشفى، كما ذكر موقع جريدة "زود دويتشه تسايتونغ".
ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل، وبحسب موقع "فوكوس" الألماني تم تحديد جروح خطيرة في منطقة رقبة القتلى أدت كما أشارت الشرطة القضائية إلى مصرعهم.
ولازالت النيابة العامة لمدينة بوتسدام تحقق مع المشتبه بها لمعرفة الدافع المحتمل وراء هذه الجريمة. فيما ذكرت متحدثة باسم الشرطة أن " من الواضح أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة عمل عنيف".
ووفقا لمستشفى "أوبرلينهاوس" فإن الضحايا الأربع مقيمون منذ فترة طويلة في هذا المجمع الذي هو عبارة عن مراكز رعاية نهارية ومدارس وأماكن عمل ومسكن للبالغين الذين يعانون من إعاقات شديدة متعددة.
وقالت تينا ماويلر، رئيسة هذا المجمع، إن اثنين من الضحايا يعيشان هناك منذ الطفولة. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويتهم.
ع.اع. / ع.خ
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
نسبة الأمن وقلة معدلات الجريمة لا ترتبط دائما بالمستوى الاقتصادي، إذ وصلت معدلات الجريمة في المدينة الأخطر في ألمانيا وهي فرانكفورت إلى 16550 حالة لكل 100 ألف شخص، وهي النسبة المعتمدة لتقييم أمن المدن في الإحصائيات. أما أكثر مدينة أمانا في ألمانيا فوصلت فيها هذه النسبة إلى اقل من النصف.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
مدينة ماينتس هي عاصمة ولاية راينلاند بفالتس، احتلت المركز العاشر في قائمة المدن الأكثر أمانا في ألمانيا حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة. وتضم القائمة المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة. وتشتهر ماينتس بالكرنفال الذي يقام سنويا فيها.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
تشتهر مدينة فوبرتال بقطارها المعلق الفريد في ألمانيا الذي يمر بالمدينة متبعا نهر "فوبر". وكانت نسبة الجريمة في المدينة في عام 2015 قد وصلت إلى 9793 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أكثر المدن أمانا في ألمانيا
المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.
الكاتب: زمن البدري