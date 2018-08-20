ألمانيا- مقار الحكومة وديوان المستشارية مفتوحة أمام المواطنين

تفتح الحكومة الألمانية أبوابها اليوم السبت (25 أب/أغسطس 2018) وغدا الأحد أمام المواطنين لزيارة مقارها في العاصمة برلين في إطار فعاليات ما يعرف باسم "يوم الباب المفتوح". وتنظم الحكومة الفعاليات هذا العام تحت شعار "أهلا.. سياسة"، وتقدم خلالها 580 عرضا، تشمل جولات داخل ديوان المستشارية و14 وزارة والمكتب الصحفي الاتحادي، إلى جانب حلقات نقاش ومعارض وحملات تفاعلية وحفلات موسيقية.

وتهدف الحكومة عبر فعاليات هذا اليوم إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين والرد على استفسارات المواطنين. ومن المتوقع أن يشارك في النسخة العشرين من فعاليات "يوم الباب المفتوح" عشرات الآلاف من الزائرين. وبلغ عدد المشاركين العام الماضي نحو 120 ألف زائر، بحسب بيانات الحكومة.

ومن أبرز فعاليات هذا اليوم الجولة التقليدية التي ستقوم بها المستشارة أنغيلا ميركل عقب ظهر غد الأحد في ديوان المستشارية. وسيتاح للمهتمين خلال هذه الجولة إمكانية التحدث مع المستشارة على نحو مباشر والتقاط صور معها والتعرف على محيط عملها المباشر. كما تتيح الفعاليات التواصل على نحو مباشر أيضا مع الوزراء سواء في مقار وزاراتهم أو في المكتب الصحفي الاتحادي للحكومة.

ويمكن للزائرين خلال الفعاليات في هذين اليومين استخدام خدمة الحافلات المكوكية مجانا. وسيتعين على الزائرين التخلي عن حمل حقائب كبيرة وإبراز بطاقات الهوية عند نقاط التفتيش في مداخل مقار الحكومة التي ستشهد فعاليات "يوم الباب المفتوح".

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)