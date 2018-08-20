 ألمانيا- مقار الحكومة وديوان المستشارية مفتوحة أمام المواطنين | أخبار | DW | 25.08.2018

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أخبار

ألمانيا- مقار الحكومة وديوان المستشارية مفتوحة أمام المواطنين

في إطار فعاليات ما يعرف باسم "يوم الباب المفتوح" يفتح ديوان المستشارية والمكتب الصحفي الاتحادي و14 وزارة أبوابها أمام المواطنين، وتنظم أيضا حلقات نقاش وحفلات موسيقية تهدف إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

المستشارة أنغيلا ميركل في فعاليات اليوم المفتوح لعام 2017

المستشارة أنغيلا ميركل تلتقي المواطنين في فعاليات اليوم المفتوح لعام 2017

تفتح الحكومة الألمانية أبوابها اليوم السبت (25 أب/أغسطس 2018) وغدا الأحد أمام المواطنين لزيارة مقارها في العاصمة برلين في إطار فعاليات ما يعرف باسم "يوم الباب المفتوح". وتنظم الحكومة الفعاليات هذا العام تحت شعار "أهلا.. سياسة"، وتقدم خلالها 580 عرضا، تشمل جولات داخل ديوان المستشارية و14 وزارة والمكتب الصحفي الاتحادي، إلى جانب حلقات نقاش ومعارض وحملات تفاعلية وحفلات موسيقية.

مختارات

تحظى المستشارة ميركل بالشعبية الأقوى بين السياسين في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، إذ بلغ عدد متابعيها 2.3 مليون متابع معظمهم من عرب ومن جنسيات مختلفة. (17.01.2017)

تباينت ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي العربية بشأن سياسة ميركل إزاء اللاجئين، فمنها ما جاء مادحا فيما اعتبرتها أخرى استغلالا للكفاءات العربية، وذلك بعد إعراب المستشارة الألمانية عن فخرها باستقبال بلدها للاجئين. (09.10.2015)

وتهدف الحكومة عبر فعاليات هذا اليوم إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين والرد على استفسارات المواطنين. ومن المتوقع أن يشارك في النسخة العشرين من فعاليات "يوم الباب المفتوح" عشرات الآلاف من الزائرين. وبلغ عدد المشاركين العام الماضي نحو 120 ألف زائر، بحسب بيانات الحكومة.

ومن أبرز فعاليات هذا اليوم الجولة التقليدية التي ستقوم بها المستشارة أنغيلا ميركل عقب ظهر غد الأحد في ديوان المستشارية. وسيتاح للمهتمين خلال هذه الجولة إمكانية التحدث مع المستشارة على نحو مباشر والتقاط صور معها والتعرف على محيط عملها المباشر. كما تتيح الفعاليات التواصل على نحو مباشر أيضا مع الوزراء سواء في مقار وزاراتهم أو في المكتب الصحفي الاتحادي للحكومة.

ويمكن للزائرين خلال الفعاليات في هذين اليومين استخدام خدمة الحافلات المكوكية مجانا. وسيتعين على الزائرين التخلي عن حمل حقائب كبيرة وإبراز بطاقات الهوية عند نقاط التفتيش في مداخل مقار الحكومة التي ستشهد فعاليات "يوم الباب المفتوح".

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)

  • Viola von Cramon, Bundestagskandidatin für B90/Die Grünen, fährt in Osterode E-Bike (Foto: DW/R. Oberhammer)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    الحفاظ على البيئة..أكثر من مجرد شعار!

    حزب الخضر مرتبط بالبيئة والتقنيات الصديقة لها، ولهذا استقلت مرشحة الحزب في مدينة أوستِرودِه الصغيرة بوسط ألمانيا، دراجة كهربية صديقة للبيئة، لتنتقل بها إلى أحد المؤتمرات الانتخابية بالمدينة التي لا يتجاوز عدد سكانها 24 ألف نسمة.

  • Ein Boules-Spieler bückt sich nach einer Kugel während einer Wahlkampf-Aktion von B90/Die Grünen in Osterode (Foto: DW/R. Oberhammer)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    طعام صحي وألعاب جماعية

    وخلال نفس الحملة الانتخابية التي تهدف لتجميع الأصوات لصالح الخضر، تم تقديم المنتجات الطبيعية للزوار والتي تنوعت بين جعة طبيعية خالية من الكحول، وعصائر ومخبوزات طبيعية (خالية من المواد الصناعية)، بالإضافة إلى تنظيم لعبة جماعية تقليدية بالكرات الصغيرة.

  • Menschen, die an Bierbänken sitzen, während einer Wahlkampfveranstaltung der Partei Die Linke (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    هدايا ومعلومات حتى لغير الناخبين

    تحتاج الأحزاب لأفكار جديدة في حملاتها الانتخابية في الأحياء التي تقطنها أغلبية مهاجرة، وهنا في قلب حي كورفايلر بمدينة كولونيا، حاول حزب "اليسار" نشر برنامجه وأفكاره من خلال ألعاب وهدايا للصغار وحفلات شواء وتقديم المعلومات عن الحزب للمتواجدين في الاحتفال، بالرغم من أن معظمهم لا يحق له التصويت لعدم امتلاكه جوازَ سفرٍ ألمانياً.

  • Güldane Tokyürek, Bundestagskandidatin für Die Linke, im Gespräch mit einem Bürger (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    الإنصات والحديث المباشر مع الناخب

    مرشحة حزب اليسار في حي كورفايلر، هي السياسية غولدانه توكيورِك، والتي فتحت لها أصولها التركية بعض الأبواب لدى الناخبين. وحرصت مرشحة "اليسار"، على نقل فكرة معينة لأصحاب الأصول المهاجرة، وهي أنهم جزء من ألمانيا.

  • Bürger vor einem Informationsplakat der Partei Die Linke in Köln (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    أفكارومناقشات

    اعتمد حزب "اليسار" في هذه الفعالية الانتخابية في كولونيا، على وضع أفكاره على لوحة أمام المارة، كانت السبب في مناقشات واسعة بين مؤيد ورافض لهذه الفكرة أو تلك.

  • CSU-Veranstaltung von Emmi Zeulner im Vereinsheim in Ludwigschorgast mit CDU-Gastredner Wolfgang Bosbach (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    نقاشات متواصلة مع الناخبين

    تغيرت الأجواء الهادئة التي يعرفها سكان قرية لودفيغشورغاست القريبة من مدينة كولمباخ بولاية بافاريا، والسبب هو المؤتمر الانتخابي لمرشحة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إيمي تسويلنر بصحبة السياسي المخضرم فولفغانغ بوسباخ من الحزب المسيحي الديمقراطي. جذب المؤتمر الانتخابي، الناخبين من المدن والبلدات المجاورة ليس للاستماع فحسب، بل لمناقشة السياسيين أيضا.

  • Im Vordergrund Emmi Zeulner, dahinter ein diskutierender Zuschauer mit Mikrofon in der Hand (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    قضايا ساخنة تغلب على الأجواء الاحتفالية

    لم تتركز الأجواء في هذا المؤتمر الانتخابي على شرب الجعة، كما هي العادة في المؤتمرات الانتخابية في بافاريا، بل إن النقاشات كانت ساخنة ومتعلقة بالكثير من القضايا الراهنة على الساحة الألمانية، ومن بينها النقاش حول مسألة وضع حد أقصى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا.

  • Ein älterer Mann sitzt im Publikum und beobachtet die CSU-Wahlveranstaltung von Emmi Zeulner in Ludwigschogast (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    عندما يفشل السياسي في إقناع الناخب

    لا يقتصر الحضور في المؤتمرات الانتخابية لحزب ما، على أنصار هذا الحزب، بل إن هذه المؤتمرات أحيانا تجتذب رافضي برنامج الحزب نفسه، كما هو الحال مع هذا الرجل الذي أعرب عن تشككه في ما جاء خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وأعرب بعض الحضور خلال المؤتمر صراحة عن نيتهم التصويت لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المناوئ للمهاجرين.

  • Martin Schulz (SPD) geht vor einem Auto lang, vor einem TV-Auftritt in Lübeck (Foto: DW/R. Oberhammer)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    السيلفي والكلمات الحماسية قبل الوقوف أمام الكاميرا

    رجال الأمن يحيطون بمارتين شولتس -منافس المستشارة أنغيلا ميركل على كرسي المستشارية- قبيل دخوله الاستديو للقاء تليفزيوني. وفي هذه اللحظات لم ينس شولتس أنه في خضم حملة انتخابية، إذ حرص على التقاط "السيلفي" مع أنصاره وأدلى ببعض التصريحات الحماسية قبل أن يواجه الكاميرا للمرة الأخيرة قبل الانتخابات.

  • Mitglieder von Die PARTEI in Frankfurt/Oder vor einem Lokal (Foto: DW/R. Oberhammer)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    حملة انتخابية في مقهى للشيشة

    التقى أنصار حزب "الحزب" الساخر، في مؤتمر انتخابي بمدينة فرانكفورت على نهر الأودَر بشرق ألمانيا. واختار أنصار الحزب أحد مقاهي الشيشة كنقطة تجمع لهم، كما حرصوا على الظهور بملابس رسمية تضفي طابعا جديا على تجمع الحزب الساخر. إعداد: زيلكِه فونش/ ابتسام فوزي


مختارات

نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

قبيل الانتخابات البرلمانية الألمانية بقليل، ينشط الساسة من مختلف الأحزاب، في حالة عمل متواصل لا يقتصر فقط على استديوهات التصوير التليفزيوني بل يمتد أيضا إلى الميادين العامة ومقاهي الشيشة. (22.09.2017)  

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