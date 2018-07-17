ألمانيا- مفهوم جديد وعصري للوطن لا يتعلق بالمكان فحسب

تعتمد الحكومة الألمانية مفهوما عصريا متطورا لمصطلح الوطن يتجاوز حدود المكان فقط. فالوطن، حسب رد وزارة الداخلية على استفسار برلماني بهذا الخصوص، يكون حيثما يشعر الأفراد بالراحة والقبول والطمأنينة إلى جانب إعطاء الأفراد توجها قويا لتجاوز تحديات الحياة والتطلع إلى الأمام.
جاء ذلك في رد وزارة الداخلية على استفسار رسمي تقدمت به كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني ـ بونديستاغ ـ حول مفهوم الوطن الذي تستند إليه مهام وزارة شؤون الوطن والداخلية الاتحادية التي يتولى حقيبتها السياسي المحافظ هورست زيهوفر، زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، الشقيق للاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة ميركل.
يذكر أن الائتلاف الحاكم الحالي وسع مهمات وزارة الداخلية في الدورة التشريعية الحالية لتكون وزارة عملاقة تضم مهام وزارة شؤون الوطن ووزارة البناء إلى جانب مهامها التقليدية الأمنية وغيرها وأنيطت مسؤوليتها بزعيم المحافظين في بافاريا هورست زيهوفر
وأضافت الحكومة في الردن الذي نشر اليوم الجمعة (الثالث من آب/ أغسطس) أن المسألة تتعلق بتعريف مصطلح الوطن بالمفهوم الديمقراطي-الحر على نحو ملائم للعصر. وأشارت وزارة الداخلية والشؤون الوطنية، في الرد على طلب الإحاطة إلى التحول الجذري في الحياة اليومية لكثير من المواطنين بفعل العولمة والرقمنة والهجرة. وجاء في الرد أنه "عندما تصبح القواسم المشتركة أكثر تنوعا، فإن قضايا الهوية والتماهي مع بلدنا تصبح أكثر أهمية. وأشارت الوزارة إلى أن التعاطي مع هذه القضايا يتعين أن يتم على نحو ملتزم بجوهر التعايش المشترك.
وأضافت الحكومة في ردها أنه "من القيم غير القابلة للتغيير ليس فقط الدستور كأساس لنظامنا الديمقراطي الحر، بل أيضا مراعاة وتقدير أسلوب الحياة التقليدية هنا". وأوضحت الحكومة أن الوطن يعني أيضا قبول التغييرات المجتمعية والتجادل معها على نحو يضمن التوازن والاندماج، وأضافت "هكذا يُفهم الوطن كإمكانية للحياة، وليس فقط كإثبات للمنشأ".
ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
تقاليد ألمانية أم "بافارية"؟
كثير من الناس الذين لم تسبق لهم زيارة ألمانيا يحملون في أذهانهم صورا نمطية للألمان ويعتقدون أنهم يحتسون البيرة ويأكلون النقانق دوماً، وأن الرجال دائماً يرتدون االسراويل القصيرة الجلدية، والفتيات يرتدين فساتين الدرندل التقليدية، ويؤدون معاً رقصة الضرب على الحذاء التقليدية البافارية. لكن تلك التقاليد التي عامة ما تصف الألمان ككل، هي تقاليد قادمة من بافاريا.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
ولاية ألمانية ذات ثقافة سياسية خاصة بها
أوضحت الخلافات السياسية الحالية بين المستشارة ميركل وبين وزير الداخلية هورست زيهوفر أن لولاية بافاريا حزبها الخاص داخل الحكومة الألمانية. ففي الوقت الذي يتواجد فيه الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة ميركل في خمسة عشر ولاية ألمانية، لبافاريا حزبها الخاص، الشقيق للديمقراطي المسيحي، وهو الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة هورست زيهوفر.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
بافاريا ولاية حرة
عقب إلغاء النظام الملكي في عدة ولايات ألمانية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى اعتمدت تسمية بافاريا بـ"ولاية بافاريا الحرة"، وبينما يتمسك معظم البافاريين بعدم الانفصال عن ألمانيا، إلا أن البعض منهم يصنفون أنفسهم بأنهم بافاريون أولاً وألمان ثانياً. تضم الولاية أيضاً الفرانكونين في الشمال، والسوابين في الجنوب الغربي، والبافاريين في منطقة الجنوب الشرقي من الولاية.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
لهجات صعبة
لربما لن يتمكن الأجانب الذين قضوا سنوات في تعلم اللغة الألمانية من فهم محادثة بسيطة باللهجة البافارية. يتحدث بعض سكان بافاريا بلهجة صعبة ولعل لهذه اللهجة علاقة بالدين حيث انتشرت اللغة الألمانية الفصحى في المناطق البروتستانتية في ألمانيا بسبب ترجمة الإنجيل التي قام بها مارتن لوثر، بينما كانت بافاريا تعتز بلهجاتها البافارية النمساوية، والسوابية والفرانكونية الألمانية كما كانت تعتز بالكاثوليكية.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
أشهر مهرجانات البيرة
يعتبر مهرجان أكتوبر من أشهر المهرجانات في ألمانيا، وهو بافاري يُقام سنوياً في مدينة ميونيخ ويشارك فيه قرابة الستة ملايين زائر، وهو مصدر إلهام لمهرجانات مماثلة في جميع أنحاء العالم. وتنص فقرة ضمن القانون الألماني النافذ الذي أصدره دوق بافاريا عام 1516 على حماية البيرة الألمانية من عمليات الغش والاعتماد حصرا في صناعة البيرة على نبتة الجنجل أوعشبة الدينار وعلى الشعير والخميرة والماء فقط.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
المطبخ الرائع
إذا حالفك الحظ وكان لك صديق بافاري على علم بفنون الطبخ عندئذٍ ستُدرك أن بافاريا ليست موطناً للسجق الأبيض الشهي والبريتسل فحسب، بل ستكتشف أن بافاريا هي أيضاً موطن لأطباق شهية أخرى كمثل المعكرونة الخاصة المصنوعة من البيض والتي يطلق عليها شبيتسله، وعجائن الماول تاشه، الأشبه بالرافيولي، وحساء الكريب.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
فريق كرة قدم متميز
يُعتبر فريق نادي بايرون ميونيخ لكرة القدم من أنجح الفرق في تاريخ كرة القدم الألمانية ويعتبر النادي من أفضل الأندية في أوروبا، وحاز الفريق على 28 لقبا على المستوى الوطني، وفاز بالكأس الوطني 18 مرة. يبلغ أعضاء نادي بايرون ميونيخ قرابة 300 ألف عضو من شتى أنحاء العالم.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
مصنع سيارات أسطوري (بي. إم . دبليو)
(بي.إم.دبليو) هي من أشهر العلامات التجارية للسيارات في كل أنحاء العالم، و تُصَنع هذه السيارات في ولاية بافاريا من قبل الشركة البافارية لصناعة السيارات، وقد تأسس مقر الشركة عام 1916 في مدينة ميونيخ. وحروف بي ام دبليو، هي اختصار لبافاريان موتور فيرك، أو مصنع السيارات البافاري.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
المعالم المذهلة في ولاية بافاريا
تُعتبر مباني بافاريا التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى من المعالم التي لا محال ستلفت انتباه كل من يزور الولاية البافارية، وقلعة نويشفانشتاين من أكثر المواقع التي يتم تصويرها، ويزور القلعة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف زائر سنوياً. قلعة والت ديزني الساحرة، مستلهمة من هذه القلعة.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
صورة عن ألمانيا روجتها الولايات المتحدة
كان للولايات المتحدة دور رئيسي في الترويج للثقافة البافارية كصورة للثقافة الألمانية، ويرجع ذلك إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية تمركزت في جنوب ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تركت الثقافة البافارية المسيطرة انطباعاً راسخاً لدى الجنود الأمريكيين، وساهمت الثقافة الأمريكية في نشر هذه الصورة في أمريكا وفي العالم. إليزابيث غرينير/ غ.د
الكاتب: غالية داغستاني