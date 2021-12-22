ألمانيا: معهد روبرت كوخ يرصد تراجعا في مؤشرات كورونا

ذكر معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، في تقريره الأسبوعي الذي نشر مساء اليوم الخميس (21 أبريل/نيسان 2022)، أن عدد حالات العدوى التي تم تسجيلها في الأسبوع الماضي تجاوز 750 ألف حالة إصابة بكوفيد-19.

وأضاف أن المعدل الأسبوعي لحالات الإصابة الجديدة على مستوى ألمانيا تراجع في الأسبوع الماضي بنسبة تقارب 25% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، كما تراجعت أيضا المؤشرات العددية لمصابي كوروناالذين تم إدخالهم المستشفيات ولحالات تفشي العدوى داخل المؤسسات المختلفة.

وأشار المعهد في التقرير أيضا إلى استمرار تراجع أعداد اختبارات "بي سي آر PCR" التي يتم إجراؤها في أكثر من 200 معمل على مستوى ألمانيا. يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تستند إلى نتائج هذه الاختبارات.

ووصل المعدل الأسبوعي لهذه الاختبارات في الأسبوع السابق على عيد الفصح إلى قرابة 1.1 مليون اختبار في الأسبوع، وذلك بعد كان هذا المعدل قد ارتفع في آذار/مارس الماضي وبشكل ملحوظ في بعض الأحيان ليتجاوز 2 مليون اختبار كل أسبوع.

ولفت المعهد إلى أن التراجع الملحوظ في معدل الاختبارات الأسبوعية يرجع أيضا إلى عطلة عيد الفصح.

ووفقا للتقرير، جاءت نتائج أكثر من نصف الاختبارات (نحو 55%) إيجابية وهي نسبة تعادل النسبة المسجلة في آذار/مارس الماضي تقريبا. يذكر أن أولوية إجراء الاختبار مخصصة للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض.

ويتوقع الخبراء منذ بعض الوقت أن هناك العديد من الحالات غير المسجلة بسبب زيادة أعباء مكاتب الصحة بالإضافة إلى عدم إجراء اختبار معملي بعد ظهور نتيجة إيجابية للاختبار السريع.

وكان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أكد في وقت سابق اليوم أن العدد الفعلي لحالات الإصابة ربما بلغ نحو ضعف حالات الإصابة المسجلة رسميا. وكانت الرابطة الاتحادية لأطباء خدمة الصحة العامة ذكرت رقما مماثلا لما ذكره لاوترباخ.

وأكد المعهد في تقريره مرة أخرى أنه من غير الممكن ومن غير الضروري أيضا تسجيل كل حالة إصابة فردية في نظام الإبلاغ، مشيرا إلى أن من الممكن تقدير التطور الإجمالي بشكل موثوق بفضل بيانات أخرى يتم أخذها في الاعتبار.

جنوب افريقيا على أعتاب موجة جديدة

أما في نصف الكرة الجنوبي من الأرض، فقد ارتفعت أعداد النتائج الإيجابية لفحوص كورونا في جنوب افريقيا لليوم الخامس على التوالي، مما يشير لدلائل عودة جديدة للوباء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وارتفعت نتائج الفحوص الإيجابية من 13.4 % إلى 15.8 % اليوم، حسبما ذكر المعهد الوطني للأمراض المعدية في بيان. وتم اكتشاف إجمالي 4406 حالات جديدة. وبينما توقع العلماء بدء الموجة القادمة من الوباء في أواخر نيسان/ أبريل الجاري أو أيار/ مايو القادم، ذكرت الحكومة أن نسبة الملقحين وارتفاع معدل الإصابات السابقة ستخفف من أثرها، حيث أصيب بالفعل نحو 80 % من سكان جنوب افريقيا بكوفيد-19.

بعد انقطاع دام عامين.. مهرجان أزهار الكرز في بون يعود من جديد مشهد وردي المشهد الوردي يضيف رونقاً خاصاً على شوارع المدينة وخصوصا شارع (هيرشتراسه ) في شمال مدينة بون بألمانيا، الذي صنف من أجمل شوارع العالم. ولكن بسبب برودة الطقس لم يكتمل الإزهار كالمعتاد، ومع ذلك تتوقع المدينة جموراً كبيراً خلال مهرجان الكرز في نهاية الأسبوع بعد انقطاع لمدة عامين بسبب الوباء.

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ف.ي/أ.ح (د ب ا)