ألمانيا.. معدل قياسي لترحيل طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى

كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم الاثنين (21 كانون الثاني/يناير 2019) أن عدد طالبي اللجوء الذين سلّمتهم ألمانيا لدول أوروبية أخرى بلغ عدداً قياسياً.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن عدد طالبي اللجوء الذين تم تسليمهم إلى دول أوروبية أخرى من بداية 2018 وحتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، بلغ 8658 شخصاً، في حين كان 7102 شخصاً في عام 2017.



واستندت الصحيفة في تقريرها على إحصائيات وزارة الداخلية الألمانية والتي جاءت في جواب على طلب إحاطة من حزب اليسار. وذكرت الصحيفة أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا قدم في الأشهر 11 الأولى من عام 2018 حوالي 51550 طلباً لدول أوروبية أخرى من أجل استلام طالبي اللجوء الذين بصموا في تلك الدول قبل مجيئهم إلى ألمانيا، أو ما يعرف بـ "حالات دبلن" التي تكون فيها أول دولة أوروبية يبصم فيها طالب اللجوء هي المسؤولة عن البت بطلب لجوئه. تم من بينها الموافقة على استلام 35375 حالة.

وبحسب الصحيفة فإن إيطاليا كانت الوجهة الرئيسية لغالبية طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من ألمانيا داخل أوروبا، حيث بلغت نسبة المُرحلين إلى إيطاليا حوالي الثلث من مجموع طالبي اللجوء المرحلين إلى دول أوروبية أخرى. أما عدد طالبي اللجوء الذين سلمتهم دول أوروبية أخرى لألمانيا فبلغ في الأشهر 11 الأولى من العام الماضي 7205 شخصاً، نصفهم كانوا قادمين من اليونان.



م.ع.ح/د.ص (د ب أ – إ ب د)