ألمانيا: معدل التضخم يواصل ارتفاعه في فبراير

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الأربعاء (الأول من مارس/ آذار 2023)، أن معدل التضخم في ألمانيا استمر عند مستوى مرتفع في شباط/فبراير الماضي، مشيرا وفقا لحسابات أولية إلى أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت في ذلك الشهر بنسبة 8,7% مقارنة بنفس الشهر عام 2022.

وكان معدل التضخم السنوي في كانون الثاني/يناير الماضي ارتفع إلى 8,7% بعد انتهاء الإعانة التي صرفتها الحكومة لمرة واحدة لتخفيف أعباء الغاز والتدفئة عن بُعْد.

وتشهد ألمانيا منذ شهور ارتفاع معدل التضخم مدفوعا بأسعار الطاقة والمواد الغذائية. وذكر المكتب اليوم أن تكاليف الطاقة في الشهر الماضي ارتفعت وفقا للأرقام الأولية بنسبة 19.1% مقارنة بمستواها قبل عام، كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 21.8% على أساس سنوي.

وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ يوليو/ تموز ووعد بتحرك آخر كبير في مارس/آذار الجاري، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعدذلك نظرا لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر تشرين الأول.

ورفض رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل هذه الدعوات في وقت سابق اليوم الأربعاء قائلا إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة يحتمل أن تساعد في خفض التضخم على المدى القريب لكنها لا تؤثر على المدى المتوسط.

وقال ناغل في كلمة "خطوة رفع سعر الفائدة المعلنة لشهر مارس/ آذار لن تكون الأخيرة ... قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة بشأن سعر الفائدة بعد ذلك".

وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، ارتفعت الأسعار واحدا بالمئة، متجاوزة أيضا التوقعات بارتفاع 0.7 بالمئة على أساس شهري.

ع.أ.ج/ أ.ح