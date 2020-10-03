 ألمانيا- معتقل يواجه الموت بعد سقوطه من ارتفاع 15 متراً | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

ألمانيا- معتقل يواجه الموت بعد سقوطه من ارتفاع 15 متراً

غامر معتقل في أحد سجون ألمانيا جنوبي غرب البلاد بحياته فصعد إلى سطح السجن وحاول الهروب مستخدما ماسورة لصرف مياه الأمطار ليسقط من ارتفاع 15 مترا ويرقد الآن بين الحياة والموت.

صورة رمزية لأحد السجون في ألمانيا

صورة رمزية لأحد السجون في ألمانيا

تعرض رجل محبوس احتياطيا لإصابة خطيرة على حياته أثناء محاولة هروبه من السجن في مدينة "أولم" بولاية بادن فورتمبرغ بجنوبي غرب ألمانيا.

مختارات

هرب أربعة سجناء من أحد سجون العاصمة وفق ما أكدته السلطات الألمانية، التي أوردت أن السجناء الأربعة قاموا بحيلة غريبة لا تظهر عادة سوى في الأفلام.

اعتقلت الشرطة الكندية 3 سجناء هربوا أوائل الشهر الجاري من سجن بإقليم كيبيك مستخدمين طائرة هليكوبتر في حالة هي الثانية من نوعها التي تحدث في الإقليم الكندي في أكثر من عام بقليل.

وذكرت الشرطة اليوم (الأحد 8 أغسطس/ آب 2021) أن الرجل أثناء تريضه في الفناء تمكن من الوصول إلى سطح السجن بطريقة غير معروفة إلى الآن وأضافت الشرطة أن الرجل حاول مغادرة السطح بالنزول عبر ماسورة صرف مياه الأمطار لكنه سقط أثناء ذلك من ارتفاع نحو 15 مترا على سيارة مصفوفة.

وأبلغ مارة على الفور مكتب الإسعاف والشرطة، وتم نقل الرجل إلى المستشفى.

ورفضت الشرطة الإعلان عن عمر الرجل ولا أسباب إيداعه في الحبس الاحتياطي، وأكد متحدث باسم الشرطة أن حياته في خطر جراء الإصابة.

ص.ش/هـ.د (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:58

"بأسلوب هوليوودي"..داعش يخطط "لهروب جماعي كبير" من هذا السجن...

مواضيع ذات صلة

03.10.2020, Baden-Württemberg, Marbach am Neckar: Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem Gebäude in der Innenstadt. Ein 42-jähriger offenbar geistig verwirrter Mann soll in der Nacht auf Samstag Brandsätze auf mehrere Gebäude der Innenstadt geworfen haben. Dabei wurden acht Menschen verletzt. (zu dpa: Wirrer Mann wirft Brandsätze in Marbach und verletzt acht Menschen) Foto: Simon Adomat/VMD-Images/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا.. اعتداءات على كنيسة ومركز شرطة ومبنى سكني 03.10.2020

في بلدة مارباخ الألمانية ألقى رجل مواد حارقة يبدو أنه صنعها بنفسة على مركز للشرطة وكان يصرخ بشعارات معادية للأجانب كما تعرضت كنيسة ومبنى سكني للهجوم وأصيب عدة أشخاص ووقعت خسائر مادية ضخمة للمبنى والكنيسة.

Klassische Autos Symbolbild ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine 84-jährige Frau sitzt am 30.04.2013 in Weingarten (Baden-Württemberg) am Steuer ihres Kleinwagens. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa «Senioren im Straßenverkehr» vom 09.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Senioren investieren in Autos und E-Bikes (c) picture alliance/dpa/F. Kästle

سيدة ألمانية في الثمانين تستقل السيارة الخطأ وتعود بها إلى المنزل 31.08.2020

بعد انتهائها من التسوق استقلت سيدة ألمانية تبلغ من العمر ثمانين عاما سيارة تعود ملكيتها لرجل آخر لتعود بها البيت. صاحب السيارة أخبر الشرطة أن سيارته تعرضت للسرقة، ليتبين فيما بعد أن ما حصل كان فقط مجرد سوء تفاهم.

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr stehen in einem Industriegebiet vor einem Verwaltungsgebäude in dem durch eine Explosion drei Personen verletzt wurden. +++ dpa-Bildfunk +++

الخلفيات مجهولة.. انفجار بأحد مقرات متاجر "ليدل" الألمانية 17.02.2021

أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار بمبنى إداري تابع لسلسلة متاجر "ليدل" في مدينة نيكارسولم بجنوب غرب ألمانيا. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار حصل بسبب "ظرف مفخخ" أو "طرد مفخخ"، لكن الخلفيات لاتزال غير واضحة.