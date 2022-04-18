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ألمانيا: معارضو بوتين في المنفى

من يتجرأ على انتقاد الرئيس بوتين في روسيا يعرض نفسه لعقوبة الاعتقال. لكن من يعيش من الروس في الخارج - في برلين مثلاً - يمكنه التعبير عن رأيه بحرية، إلا أن قطع الجسور مع الوطن مؤلم للكثيرين منهم.