ألمانيا: معارضو بوتين في المنفى

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من يتجرأ على انتقاد الرئيس بوتين في روسيا يعرض نفسه لعقوبة الاعتقال. لكن من يعيش من الروس في الخارج - في برلين مثلاً - يمكنه التعبير عن رأيه بحرية، إلا أن قطع الجسور مع الوطن مؤلم للكثيرين منهم.
تصطدم رؤيتان للعالم بين ماكرون المؤيد لأوروبا ومنافسته اليمينية المتطرفة لوبان، التي وعدت بتقليص "سلطات" الاتحاد الأوروبي والخروج من "الهيمنة" الألمانية، ولكن يتعين عليها أيضا تحديد موقفها من روسيا ومن بوتين تحديدا.
تعهد المستشار الألماني شولتس بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، من خلال تمويل شحنات أسلحة مباشرة من الصناعة الألمانية. وبنفس الوقت أدان شولتس تصعيد روسيا في أوكرانيا، معتبرا أن بوتين يتحمل المسؤولية عن "جرائم الحرب" هناك.
أعلن الرئيس الأميركي بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار بهدف مساعدة القوات الأوكرانية في التصدي للقوات الروسية في منطقة دونباس. كما شدد على أن "بوتين لن ينجح أبدا" في احتلال أوكرانيا.
في مناظرة تلفزيونية، اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدفع لـ"حرب أهلية" في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب وبالتبعية لروسيا، فيما اتهمته بتبني نظرية المؤامرة.
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