 ألمانيا: معارضو بوتين في المنفى | مراسلون حول العالم | DW | 22.04.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: معارضو بوتين في المنفى

من يتجرأ على انتقاد الرئيس بوتين في روسيا يعرض نفسه لعقوبة الاعتقال. لكن من يعيش من الروس في الخارج - في برلين مثلاً - يمكنه التعبير عن رأيه بحرية، إلا أن قطع الجسور مع الوطن مؤلم للكثيرين منهم.

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