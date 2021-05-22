ألمانيا.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين تغير عناوينها بعد التوصل للهدنة

لوح العديد من المشاركين، في مظاهرة ضمت المئات بالعاصمة الألمانية برلين السبت (22 مايو/ أيار 2021)، بالأعلام الفلسطينية. وحمل كثيرون ملصقات كتب عليها "فلسطين حرة".

وبحسب تقديرات مراسل وكالة الأنباء الألمانية، شارك مئات الأشخاص في مظاهرة بعنوان "أحداث فلسطين والإعلام الألماني". وهتف المشاركون وأغلبهم من الشباب قائلين: "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر".

ورفعت جمعية الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط لافتة أخرى كتب عليها: "ضد الاعتداءات على المعابد اليهودية والمساجد في برلين وغزة".

وبحسب الشرطة، تم تسجيل 500 شخص في المظاهرة، وكان من المفترض أن تسير المظاهرة السبت من ميدان أورانينبلاتس أمام مبنى "أكسل شبرنغر" الشاهق إلى شارع هاليشه أوفر بالعاصمة برلين.

وفي مظاهرة أخرى، كان هناك وضع جديد: فبعد وقف إطلاق النار في غزة أصبح هناك تعديل في تسجيل المظاهرة الكبرى المؤيدة للفلسطينيين في برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه بدلاً من المظاهرة المخطط لها في المساء بعنوان: "مسيرة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين"، تم تسجيل المظاهرة بعنوان: "ترحيب بوقف إطلاق النار"، وتنظم في ميدان بوتسدام بمشاركة 400 شخص في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت ألمانيا.

وفي مدينة لايبزيغ بشرق ألمانيا، قالت الشرطة إن 200 شخص تقريباً شاركوا في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

مظاهرة فرانكفورت

وفي فرانكفورت بولاية هيسن وسط ألمانيا، شارك مئات الأشخاص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في فرانكفورت. وقالت الشرطة إن حوالي ألف شخص تجمعوا في شارع رومربرغ وسط المدينة تحت شعار "وقف فوري للضم والعدوان الإسرائيلي".

وقد انتهت المظاهرة بعد نحو ثلاث ساعات من انطلاقها وجرت بشكل سلمي. كما التزم المشاركون أيضاً بقواعد التباعد المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، بحسب ما قالت الشرطة. وأضافت الشرطة أن الموافقة على تنظيم المظاهرة صدرت بشروط.

غيسن.. مظاهرة مؤيدة لإسرائيل

وفي مدينة غيسن، إحدى أكبر مدن ولاية هيسن، تجمع حوالي 300 شخص ضمن مسيرة بعنوان "مع إسرائيل"، بحسب الشرطة، بينما شارك حوالي 70 شخصاً آخرين في مسيرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين. وقال متحدث باسم الشرطة إن المسيرتين مرتا بسلام.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)