 ألمانيا- مظاهرات في عدة مدن ضد سياسة مكافحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.01.2022

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أخبار

ألمانيا- مظاهرات في عدة مدن ضد سياسة مكافحة كورونا

شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات كبيرة رفضاً للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما خرج آخرون للاحتجاج ضد تلقيح الأطفال. كما شهدت عدة عواصم أوروبية مظاهرات مماثلة.

متظاهرون ضد إجراءات كورونا في هامبورغ

رفض المتظاهرون الإجراءت المتخذة للحد من انتشار الفيروس كما رفضوا فكرة إلزامية اللقاحات

تظاهر معارضون لسياسة مكافحة كورونا مجدداً اليوم السبت (8 يناير/كانون الثاني) في عدة مدن ألمانية.

أكبر هذه التظاهرات كانت في مدينة هامبورغ، حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص في مظاهرة بوسط المدينة ضد إجراءات كورونا.

وبحسب الشرطة كان من المتوقع مشاركة 11 ألف شخص، لكن الشرطة قالت لاحقاً إن العدد وصل إلى حوالي 16 ألف شخص في فترة ما بعد الظهر، تحت شعار "فاض الكيل. ارفعوا أيديكم عن أطفالنا". وأفادت الشرطة أيضاً بأنه لم تقع حوادث كبيرة.

مختارات

أعلن الادعاء الألماني أن سبب وفاة متظاهر من أنصار حركة "التفكير الجانبي" المناوئة لقيود كورونا بعد إلقاء القبض عليه مؤقتا، كانت إصابته بأزمة قلبية. من جانبها قالت الشرطة إنها فتحت أكثر من 500 تحقيق بحق متظاهرين.

قررت شرطة برلين منع مظاهرات ضد التدابير المفروضة لمحاربة فيروس كورونا بعد أن وقعت العديد من الاشتباكات بين محتجين وأفراد الشرطة في مظاهرات مشابهة بنهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من أن منظم المظاهرة طلب من المشاركين عبر مكبرات الصوت مراقبة متطلبات ارتداء الكمامات وحفظ مسافة التباعد، إلا أنه كان هناك العديد من الأشخاص في المظاهرة دون أقنعة كما لم يتم الالتزام بمسافات التباعد.

وكانت الشرطة قد أعلنت ضوابط صارمة للمظاهرات، وذكرت على موقع تويتر أن أحد المشاركين في المظاهرة ارتدى نجمة داوود وكتب على ملابسه "غير مطعم". وفتح تحقيق أولي ضد هذا المتظاهر المتهم بشبهة التحريض.

وبسبب المظاهرة كانت هناك عوائق مرورية في وسط المدينة بعد إغلاق الطرق.


وفي مدينة شفيرين تجمع حوالي 1600 شخص وفقا لبيانات الشرطة للاحتجاج، بينما قال منظم المظاهرة إن العدد وصل إلى 2000 شخص. ورفع المتظاهرون لافتة فوق موكب المظاهرة التي صاحبها دوي الطبول والأبواق، كتب عليها: "الآباء والأجداد يقولون لا لتطعيم الأطفال ضد كوفيد 19".

 

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مظاهرات في مدن ألمانية ضد اجراءات الإغلاق بسبب كورونا

وفي برلين تظاهر العشرات ضد تدابير كورونا في موكب للسيارات والدراجات. وقال متحدث باسم الشرطة بعد ظهر اليوم إن الحالة هناك هادئة.

وأحصت الشرطة أكثر من 199 مركبة و20 دراجة وما مجموعه حوالي 150 متظاهراً في العاصمة.

وفي مدينة ميندن شرقي شمال الراين - ويستفاليا خرج حوالي 2500 شخص إلى الشوارع للتظاهر ضد من يطلق عليهم "أنصار الفكر المعارض"، وعبروا عن استيائهم من منكري كورونا والمتشككين في التطعيم والمتطرفين اليمينيين.

وكُتب على ملصق حملوه: "نعم لحرية التعبير والعمل الجماعي - وبالتأكيد لا للكراهية والتهديد والعنف".

وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" إن الجدل مع معارضي التطعيم ومنكري كورونا فقد كل معيار أو هدف لوجوده. وأضاف قائلاً: "هناك مجموعة صغيرة مستعدة لمسح كل المعارف العلمية من فوق الطاولة، والدخول طوعاً في فقاعة من الأمور الزائفة"، مبيناً أن "هذا تطور جديد ومخيف في تاريخ ألمانيا بعد الحرب".

 

مظاهرات كبيرة ضد إجراءات كورونا شهدتها النمسا أيضا، حيث تجمع في العاصمة فيينا حوالي 40 ألف شخص. 

وفي فرنسا تجمع محتجون مناهضون للقاحات في مدن مختلفة، تعبيرا عن رفضهم لقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه "سينغص حياة" من يرفضون لقاحات كوفيد-19 بأن يشدد القيود على حرياتهم المدنية. وفي باريس، رد المحتجون على ماكرون بالمثل مستخدمين ذات الكلمات المبتذلة التي سبق له أن استخدمها وهتفوا "سننغص عليك حياتك".

ع.ح./ف.ي (د ب ا)

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    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

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  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

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    على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.

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    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    قلق على المسنين

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  • Maskenpflicht in Deutschland | Schüler in Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    .. وعلى الصغار أيضا!

    في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    ضغط شديد على أقسام العناية المشددة

    هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    معيار جديد لرصد الحالة الوبائية

    أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.

  • Deutschland Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الفيروس في كل مكان

    هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.

  • Homeoffice - Arbeitsplatz in der Coronakrise

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

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    من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أسواق عيد الميلاد

    أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة

    لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الجرعة الثالثة

    أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.


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