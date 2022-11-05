ألمانيا.. مظاهرات داعمة لأوكرانيا ومؤيدة للاحتجاجات في إيران

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولونيا (كولن) غربي ألمانيا اليوم السبت (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) تأييداً للاحتجاجات المناوئة للنظام في إيران وللمطالبة بمساعدة أوكرانيا التي تعصف بها الحرب الروسية.

وجابت مظاهرة وسط المدينة تحت شعار "مسيرة من أجل الحرية" ظهر اليوم، وقام على تنظيم هذه المسيرة عدد من الجهات من بينها جمعية الصليب الأصفر-الأزرق الألمانية الأوكرانية.

وطالب المتظاهرون بمزيد من الضغط على الحكومة الإيرانية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن أجل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الألمانيةبرلين اليوم مجددا مظاهرة تأييداً للاحتجاجات في إيران، وحسب تقديرات الشرطة تجمع نحو 150 شخصا عند بوابة براندنبورغ بعد الظهر، كما تجمع نحو 120 شخصاً- وفقا لتقديرات الشرطة- بالقرب من مقر وزارة الخارجية. وكان العدد المسجل للمظاهرتين أكبر من ذلك بكثير.

وفي السياق نفسه، أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار، بدون أن تكشف عن مصادرها، بأن ألمانيا وثماني دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بممارسة العنف ضد المتظاهرين في الجمهورية الإسلامية.

وذكرت المجلة أنه تم تقديم حزمة تضم 31 اقتراحاً في بروكسل يوم الأربعاء تستهدف أفراداً ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن وكذلك الشركات المسؤولة عن القمع في إيران.

وقالت المجلة إن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مضيفة أن فرصة موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر تشرين الثاني كبيرة.

ولم تدل الحكومة الألمانية بأي تعليق حتى الآن.

وتوترت العلاقات بين إيران والغرب بشكل متزايد مع مواصلة الإيرانيين الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وكانت إيران شهدت في الأسابيع الماضية احتجاجات متكررة ضد السياسة المتشددة للحكومة، وقد انطلقت هذه الاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) التي كانت توفيت أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها منتصف ايلول/منتصف الماضي بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الإسلامي.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)