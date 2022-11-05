ألمانيا.. مظاهرات داعمة لأوكرانيا ومؤيدة للاحتجاجات في إيران

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولونيا (كولن) غربي ألمانيا اليوم السبت (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) تأييداً للاحتجاجات المناوئة للنظام في إيران وللمطالبة بمساعدة أوكرانيا التي تعصف بها الحرب الروسية.
وجابت مظاهرة وسط المدينة تحت شعار "مسيرة من أجل الحرية" ظهر اليوم، وقام على تنظيم هذه المسيرة عدد من الجهات من بينها جمعية الصليب الأصفر-الأزرق الألمانية الأوكرانية.
وطالب المتظاهرون بمزيد من الضغط على الحكومة الإيرانية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن أجل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا.
وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الألمانيةبرلين اليوم مجددا مظاهرة تأييداً للاحتجاجات في إيران، وحسب تقديرات الشرطة تجمع نحو 150 شخصا عند بوابة براندنبورغ بعد الظهر، كما تجمع نحو 120 شخصاً- وفقا لتقديرات الشرطة- بالقرب من مقر وزارة الخارجية. وكان العدد المسجل للمظاهرتين أكبر من ذلك بكثير.
وفي السياق نفسه، أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار، بدون أن تكشف عن مصادرها، بأن ألمانيا وثماني دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بممارسة العنف ضد المتظاهرين في الجمهورية الإسلامية.
وذكرت المجلة أنه تم تقديم حزمة تضم 31 اقتراحاً في بروكسل يوم الأربعاء تستهدف أفراداً ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن وكذلك الشركات المسؤولة عن القمع في إيران.
وقالت المجلة إن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مضيفة أن فرصة موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر تشرين الثاني كبيرة.
ولم تدل الحكومة الألمانية بأي تعليق حتى الآن.
وتوترت العلاقات بين إيران والغرب بشكل متزايد مع مواصلة الإيرانيين الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وكانت إيران شهدت في الأسابيع الماضية احتجاجات متكررة ضد السياسة المتشددة للحكومة، وقد انطلقت هذه الاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) التي كانت توفيت أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها منتصف ايلول/منتصف الماضي بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الإسلامي.
خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
احتفالات في كل مكان
في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر تحتفل الطائفة الدينية البهائية بعيد ميلاد مؤسسها بهاء الله. وتقام المراسيم الاحتفالية في مركزهم العالمي في حيفا بإسرائيل أيضاً. غير أن هذه المراسم غير رسمية، إذ لا توجد طقوس ثابتة في الديانة البهائية.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
ولد قبل مئتي عام
ولد بهاء الله في طهران عام 1817 كأبن لوزير دولة. رفض المناصب، وقرر بدلاً من ذلك تكريس نفسه للعمل الخيري، ولذلك كان يسمى "والد الفقراء" منذ سن مبكرة.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
المؤسّس
انضم بهاء الله إلى الحركة البابية التي تأسست من قبل علي محمد الشيرازي، الذي أطلق على نفسه اسم "باب" وأثار اضطهادات عنيفة من جانب المؤسسات الدينية الشيعية. قُتل "باب" في عام 1850، ومن ذلك الحين يُعتبر بهاء الله المؤسس الحقيقي للديانة البهائية، وجاءت تسمية الديانة من اسمه.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
معبد مع حدائق معلّقة
في النهاية تم القبض على بهاء الله وقضى السنوات الأربعين الأخيرة من حياته في المنفى. أولاً في بغداد، ثم في القسطنطينية وإدرنة، وأخيراً مات عام 1892 في عكا في إسرائيل. ويوجد المركز الإداري والروحي العالمي للبهائيين في حيفا، بالرغم من أن ديانتهم تأسست في إيران.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
الرقم تسعة هو رمز الكمال
وتعتبر البهائية، التي انبثقت من الإسلام الشيعي، آخر الديانات التوحيدية، فأتباعه لا يعتبرون أن الرسول محمد هو آخر الأنبياء. ويعتقدون أن هناك إله واحد فقط وأن جميع الأديان والبشرية يشكلون وحدة، والنجمة التُساعية هي رمز هذه الوحدة، لأن تسعة هو أعلى رقم يتكون من مرتبة واحدة فقط.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
معابد في كل مكان
وعلى الرغم من الاضطهاد والقمع، تمكنت الديانة البهائية من الانتشار، وظهرت تجمعات لهم في أوروبا وأمريكا الشمالية. اليوم يتواجدون في الهند أيضاً، ويوجد في نيودلهي معبد اللوتس (الذي يظهر في الصورة)، بالإضافة إلى وجودهم في بلدان أمريكا اللاتينية. يوجد اليوم أكثر من ستة ملايين شخص في حوالي 230 دولة حول العالم ملتزمون بالديانة البهائية التي لا يوجد فيها رجال دين.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
مجتمعهم في ألمانيا
وفقاً لبيانات خاصة، يعيش 6 آلاف بهائي فقط في ألمانيا. ومع ذلك، فإن مجتمعهم المحلي له أهمية كبيرة، لأن بيت العبادة في أوروبا يقع في ألمانيا، وبالتحديد في هوفهايم آم تاونوس في ولاية هيسن. وهو مفتوح لجميع الناس بغض النظر عن رؤاهم أو جنسياتهم. وهنا أيضاً يتم الاحتفال بعيد ميلاد بهاء الله.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
طهران ضد البهائيين
في إيران يتعرض البهائيون للاضطهاد حتى يومنا هذا. وقد بدأ هذا الاضطهاد في منتصف القرن التاسع عشر، حتى أن المعابد كانت تُدَمّر. ومنذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تعاديهم الدولة بشكل ممنهج. في عام 1983 تم حظر الديانة، وفي عام 1991 وُضعت عقيدة خاصة لهم في تلك الدولة، والهدف من ذلك هو القضاء على البهائيين كمجتمع قابل للحياة في إيران.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
حملة لإطلاق سراح مسؤوليهم
وفي أيار/مايو عام 2008، أصيبت الطائفة البهائية في إيران بصدمة شديدة، حيث ألقي القبض على أعضاء الهيئة الإدارية غير الرسمية للبهائيين والمكونة من سبعة أشخاص في طهران. وبعد أكثر من عامين من السجن بدون تهمة في سجن إيفين، حكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاماً في عام 2010. ومن خلال حملة عالمية -على شبكة الإنترنت أيضاً- يدعو نشطاء حقوق الإنسان للإفراج عنهم.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
التضامن مع البهائيين المسجونين
وفي مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، نزل البهائيون المقيمون هناك إلى الشوارع للمطالبية بإطلاق سراح القياديين البهائيين في إيران.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
واحدة من المسؤولين البهائيين حرة
سواء بسبب ضغط الشارع أو لأسباب أخرى، أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران في أيلول/سبتمبر أنه تم الإفراج عن ماهفاش سابيت في السنة العاشرة لسجنها، والتي كانت واحدة من سبعة معتقلين من القيادة البهائية. كما سيتم الافراج عن الستة الآخرين لأنه تم تخفيض العقوبات بالسجن إلى عشر سنوات.
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البهائيون مضطهدون في بلد مهد ديانتهم
تعليم قليل للبهائيين
ومع ذلك، لم يتغير شيء فيما يتعلق بوضع البهائيين في إيران والبالغ عددهم 300 ألف، والذين أعربوا عن أملهم في أن يستفيدوا من تخفيف العقوبات بعد الاتفاق النووي وفي عهد حسن روحاني الذي اعتبر أكثر اعتدالاً ممن سبقه. لكن الواقع أن وضعهم لا يزال سيئاً: فالمنازل تحترق، ويتم انتهاك قدسية المقابر، ويتم إبعاد البهائيين عن التعليم. ديانا هودالي/ محي الدين حسين