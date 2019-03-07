 ألمانيا - مطالب بوقف ″نهائي″ لصادرات السلاح إلى السعودية | أخبار | DW | 11.03.2019

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أخبار

ألمانيا - مطالب بوقف "نهائي" لصادرات السلاح إلى السعودية

بعد تمديد ألمانيا لحظر تصدير السلاح مؤقتا إلى السعودية، يبدو أن الحكومة تواجه مشكلة جديدة، بسبب ضغط حزب شريك فيها من أجل وقف نهائي لصادرات السلاح إلى المملكة "لأنه لم يتغير شيء حتى الآن" فيما يتعلق بأسباب وقف التصدير.

Deutschland Rüstungsexporte Patrouillenboote für Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

مشكلة جديدة يواجهها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسبب صادرات السلاح إلى السعودية. ويضغط عدد كبير من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبرلمان الألمان (بوندستاغ) على رئيسة حزبهم "أندريا نالس"، مطالبين بإرسال إشارة واضحة، في جلسة غداً الثلاثاء بالبرلمان، إلى الاتحاد المسيحي، شريكهم في الحكومة الاتحادية الألمانية، بوقف صادرات السلاح إلى السعودية "بشكل نهائي"، حسبما ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني اليوم الإثنين (11 مارس/ آذار 2019).

مختارات

الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لا تجد مبرراً للسماح بتصدير مزيد من الأسلحة إلى السعودية، ويأتي ذلك ردّا على طلب بريطانيا من ألمانيا استثناء المشروعات الدفاعية من وقف مبيعات الأسلحة للرياض. (20.02.2019)

قررت ألمانيا ـ متأخراـ وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية. لكن شركات ألمانية ماتزال تحقق الربح من وراء الموت في اليمن. وتم طويلا غض الطرف عما يحدث، والآن يجب وقف تصدير السلاح للسعودية، حسبما يقول ماتياس فون هاين في تعليقه: (06.12.2018)

ويرى هؤلاء البرلمانيون أن الوضع الذي لأجله أوقفت ألمانيا صادراتها من السلاح إلى لسعودية بشكل مؤقت "لم تغير بأي حال من الأحوال".

وقال برند فيستفال، متحدث السياسات الاقتصادية للكتلة البرلمانية للاشتراكيين بالبرلمان الألماني: "أتمنى أن تعلق المستشارة أنغيلا ميركل أخيرا وبسرعة على هذا الموضوع".

يذكر أن ألمانيا أوقفت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كافة صادرات السلاح إلى السعودية لفترة انتهت في 9 مارس/ آذار الجاري، ثم مددت المهلة مؤخرا لنهاية الشهر. وجاءت خطوة وقف تصدير السلاح تلك بسبب ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقي والمشاركة السعودية في حرب اليمن.

ص.ش/ع.ج.م

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


مختارات

أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)  

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