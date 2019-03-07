ألمانيا - مطالب بوقف "نهائي" لصادرات السلاح إلى السعودية

مشكلة جديدة يواجهها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسبب صادرات السلاح إلى السعودية. ويضغط عدد كبير من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبرلمان الألمان (بوندستاغ) على رئيسة حزبهم "أندريا نالس"، مطالبين بإرسال إشارة واضحة، في جلسة غداً الثلاثاء بالبرلمان، إلى الاتحاد المسيحي، شريكهم في الحكومة الاتحادية الألمانية، بوقف صادرات السلاح إلى السعودية "بشكل نهائي"، حسبما ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني اليوم الإثنين (11 مارس/ آذار 2019).

ويرى هؤلاء البرلمانيون أن الوضع الذي لأجله أوقفت ألمانيا صادراتها من السلاح إلى لسعودية بشكل مؤقت "لم تغير بأي حال من الأحوال".

وقال برند فيستفال، متحدث السياسات الاقتصادية للكتلة البرلمانية للاشتراكيين بالبرلمان الألماني: "أتمنى أن تعلق المستشارة أنغيلا ميركل أخيرا وبسرعة على هذا الموضوع".

يذكر أن ألمانيا أوقفت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كافة صادرات السلاح إلى السعودية لفترة انتهت في 9 مارس/ آذار الجاري، ثم مددت المهلة مؤخرا لنهاية الشهر. وجاءت خطوة وقف تصدير السلاح تلك بسبب ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقي والمشاركة السعودية في حرب اليمن.

ص.ش/ع.ج.م