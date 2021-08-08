ألمانيا - مطالب بضرائب على السكر لمحاربة السمنة لدى الأطفال

أعرب كلاوس مولر، رئيس الرابطة الاتحادية لجمعيات حماية المستهلك في ألمانيا، عن قلقه إزاء تزايد حالات السمنة لدى الأطفال والمراهقين نتيجة لتراجع النشاط الحركي بسبب جائحة كورونا.
وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية، قال مولر إن "أزمة كورونا ستفاقم مشكلة زيادة الوزن بين الأطفال والمراهقين".
ونتيجة لذلك، طالب مولر بفرض ضريبة على السكر أو الملح أو الدهون في المنتجات الغذائية على النحو الذي اقترحته لجنة المستقبل للزراعة.
ورأى مولر أن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة من شأنه أن يقلل ما تحويه هذه المشروبات من السكر وهو ما سيعمل على زيادة الجانب الصحي في النظام الغذائي. وأشار مولر إلى أن هناك دولا عديدة منها بريطانيا على سبيل المثال قطعت شوطا أبعد في هذا المجال.
يذكر أن بريطانيا تفرض منذ أبريل/ نيسان 2018 ضرائب على المشروبات التي تحتوي على سكر مع وجود بعض الاستثناءات مثل عصائر الفاكهة.
وذكر موقع "إرتسهبلات" الطبي الألماني أن طفلا من كل سبعة أطفال في ألمانيا يعاني من زيادة الوزن أو حتى السمنة والبدانة. وأظهرت دراسة نشرها معهد روبرت كوخ قبل ثلاثة أعوام أن أكثر من 15 في المائة من الأولاد والبنات بين سن ثلاثة أعوام و17 عاما يعانون من زيادة الوزن، وأن ستة بالمائة منهم تقريبا يعانون من السمنة.
ص.ش/هـ. د (د ب أ)
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عشر نصائح تجنبك السمنة
الوجبات السريعة طريقك السريع إلى البدانة
ابتعد عن الزيوت والوجبات السريعة واستبدلها بوجبات من الخضار الطازجة أو المسلوقة.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
السمنة والوزن الزائد مشكلتان كبيرتان لدى كثير من الناس. لكن يمكن تجنبها بسهولة إذا اتبعت بعض النصائح البسيطة في طريقة التغذية. تعرف على أهم هذه النصائح في ألبوم الصور التالي.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
خمس وجبات غذائية في اليوم
حتى الأطعمة الصحية يمكن أن تضيف لك سعرات حرارية فائضة تسبب السمنة. الحل هو تنظيم الطعام على شكل وجبات غذائية متعددة، إذ ينصح الأطباء بتناول خمس وجبات غذائية على الأقل في اليوم.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
مضغ الطعام
تناول الطعام عند البعض هو مسابقة لمعرفة سرعة وكمية الأكل! استمتع بوجبتك الغذائية وامضغ الطعام جيداً حتى تشعر بالمتعة والشبع.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
كميات قليلة
الصحون الكبيرة لا تعني فائدة أو فيتامينات أكثر، بل على العكس، يُنصح بتناول ما خف وقل من المواد الغذائية، كقطعة صغيرة من اللحم أو السمك وكوب جبن أبيض أو لبن، أو ملعقة طعام من الدهون.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
استبدل الأبيض بالأسمر
تجنب الخبز والطحين والسكر الأبيض واستبدلها بالخبز والطحين والسكر الأسمر. وبذلك تحمي نفسك من أمراض السمنة وأمراض تصلب القلب والشرايين.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
الماء بدل المشروبات الغازية
المشروبات الغازية مضارها كثيرة وتسبب عسر الهضم وارتفاع نسبة السكريات في الدم، بالإضافة إلى أمراض السمنة. بينما يعتبر الماء مادة أساسية لهضم الغذاء وسريان الدم في الجسم وتنشيط الدورة الدموية. ويُنصح بشرب لترين من الماء على الأقل يومياً.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
تناول الطعام إذا شعرت بالجوع
أوقات تناول الطعام عند البعض ثابتة وروتينية، وقد يتناولون الطعام على الرغم من عدم شعورهم بالجوع. والأفضل تناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع والتوقف مباشرة عند الشعور بالشبع.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
دهون طبيعية
ابتعد عن المواد الغنية بالدهون المشبعة والسكريات واستبدلها بمواد ذات دهون طبيعية أو تحتوي على مادة أوميغا 3، مثل السمك.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
المشي بدل الاستلقاء والكسل
المشي بعد الطعام مفيد جداً لهضمه، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالأكسجين. أما الخمول والكسل فهما طريقك إلى السمنة.
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عشر نصائح تجنبك السمنة
لا عودة إلى البدانة
عاهد نفسك أنك لن تستسلم لمغريات الطعام. صحتك ومستقبلك أهم من قطعة شوكولاتة فاخرة أو علبة مشروبات غازية لذيذة أو وجبة طعام دسمة.
الكاتب: زمن البدري