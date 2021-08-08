 ألمانيا - مطالب بضرائب على السكر لمحاربة السمنة لدى الأطفال | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

ألمانيا - مطالب بضرائب على السكر لمحاربة السمنة لدى الأطفال

فاقمت أزمة كورونا مشكلة زيادة الوزن بين الأطفال والمراهقين أيضا نتيجة لتراجع النشاط الحركي. ودعا رئيس رابطة حماية المستهلك في ألمانيا إلى مواجهة ذلك بفرض ضرائب على السكر أو الملح أو الدهون في المنتجات الغذائية.

صورة رمزية من الأرشيف للسمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال.

صورة رمزية من الأرشيف للسمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال.

أعرب كلاوس مولر، رئيس الرابطة الاتحادية لجمعيات حماية المستهلك في ألمانيا، عن قلقه إزاء تزايد حالات السمنة لدى الأطفال والمراهقين نتيجة لتراجع النشاط الحركي بسبب جائحة كورونا.

مختارات

"لا تأكل كثيرا من الحلوى"، "انظر كيف أصبح شكلك"، "كل أصدقائك أنحف منك"، كلها عبارات تقولها الأم لطفلها ولا تدري أنها تجرح مشاعره وترهقه نفسياً، بل ويمكن أن تؤدي إلى ازدياد حالته سوءا. نصائح للتعامل مع الأطفال البدينين.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية، قال مولر إن "أزمة كورونا ستفاقم مشكلة زيادة الوزن بين الأطفال والمراهقين".

ونتيجة لذلك، طالب مولر بفرض ضريبة على السكر أو الملح أو الدهون في المنتجات الغذائية على النحو الذي اقترحته لجنة المستقبل للزراعة.

ورأى مولر أن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة من شأنه أن يقلل ما تحويه هذه المشروبات من السكر وهو ما سيعمل على زيادة الجانب الصحي في النظام الغذائي. وأشار مولر إلى أن هناك دولا عديدة منها بريطانيا على سبيل المثال قطعت شوطا أبعد في هذا المجال.

يذكر أن بريطانيا تفرض منذ أبريل/ نيسان 2018 ضرائب على المشروبات التي تحتوي على سكر مع وجود بعض الاستثناءات مثل عصائر الفاكهة.

وذكر موقع "إرتسهبلات" الطبي الألماني أن طفلا من كل سبعة أطفال في ألمانيا يعاني من زيادة الوزن أو حتى السمنة والبدانة. وأظهرت دراسة نشرها معهد روبرت كوخ قبل ثلاثة أعوام أن أكثر من 15 في المائة من الأولاد والبنات بين سن ثلاثة أعوام و17 عاما يعانون من زيادة الوزن، وأن ستة بالمائة منهم تقريبا يعانون من السمنة.

ص.ش/هـ. د (د ب أ)

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    الوجبات السريعة طريقك السريع إلى البدانة

    ابتعد عن الزيوت والوجبات السريعة واستبدلها بوجبات من الخضار الطازجة أو المسلوقة.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    السمنة والوزن الزائد مشكلتان كبيرتان لدى كثير من الناس. لكن يمكن تجنبها بسهولة إذا اتبعت بعض النصائح البسيطة في طريقة التغذية. تعرف على أهم هذه النصائح في ألبوم الصور التالي.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    خمس وجبات غذائية في اليوم

    حتى الأطعمة الصحية يمكن أن تضيف لك سعرات حرارية فائضة تسبب السمنة. الحل هو تنظيم الطعام على شكل وجبات غذائية متعددة، إذ ينصح الأطباء بتناول خمس وجبات غذائية على الأقل في اليوم.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    مضغ الطعام

    تناول الطعام عند البعض هو مسابقة لمعرفة سرعة وكمية الأكل! استمتع بوجبتك الغذائية وامضغ الطعام جيداً حتى تشعر بالمتعة والشبع.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    كميات قليلة

    الصحون الكبيرة لا تعني فائدة أو فيتامينات أكثر، بل على العكس، يُنصح بتناول ما خف وقل من المواد الغذائية، كقطعة صغيرة من اللحم أو السمك وكوب جبن أبيض أو لبن، أو ملعقة طعام من الدهون.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    استبدل الأبيض بالأسمر

    تجنب الخبز والطحين والسكر الأبيض واستبدلها بالخبز والطحين والسكر الأسمر. وبذلك تحمي نفسك من أمراض السمنة وأمراض تصلب القلب والشرايين.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    الماء بدل المشروبات الغازية

    المشروبات الغازية مضارها كثيرة وتسبب عسر الهضم وارتفاع نسبة السكريات في الدم، بالإضافة إلى أمراض السمنة. بينما يعتبر الماء مادة أساسية لهضم الغذاء وسريان الدم في الجسم وتنشيط الدورة الدموية. ويُنصح بشرب لترين من الماء على الأقل يومياً.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    تناول الطعام إذا شعرت بالجوع

    أوقات تناول الطعام عند البعض ثابتة وروتينية، وقد يتناولون الطعام على الرغم من عدم شعورهم بالجوع. والأفضل تناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع والتوقف مباشرة عند الشعور بالشبع.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    دهون طبيعية

    ابتعد عن المواد الغنية بالدهون المشبعة والسكريات واستبدلها بمواد ذات دهون طبيعية أو تحتوي على مادة أوميغا 3، مثل السمك.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    المشي بدل الاستلقاء والكسل

    المشي بعد الطعام مفيد جداً لهضمه، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالأكسجين. أما الخمول والكسل فهما طريقك إلى السمنة.

  • default

    عشر نصائح تجنبك السمنة

    لا عودة إلى البدانة

    عاهد نفسك أنك لن تستسلم لمغريات الطعام. صحتك ومستقبلك أهم من قطعة شوكولاتة فاخرة أو علبة مشروبات غازية لذيذة أو وجبة طعام دسمة.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

مصارعو السومو الصغار في اليابان

في اليابان يُكرم مصارعو السومو كما النجوم. ولكن من يرغب بأن يكون جزءاً من هؤلاء الرياضيين يجب أن يبدأ التدريب في وقت مبكر، إذ يتأهل أفضلهم إلى البطولة النهائية أو ما يعرف ببطولة (وانباكو) في طوكيو.  

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

حسب منظمة الغذاء العالمية هناك حوالي 2.3 مليار إنسان يعانون من زيادة الوزن. والسبب يعود لعادات غذائية خاطئة أو قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة. هنا بعض النصائح لفقدان الوزن، حاول أن تعمل بها، ولكن بجد ومثابرة.  