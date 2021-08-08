ألمانيا - مطالب بضرائب على السكر لمحاربة السمنة لدى الأطفال

أعرب كلاوس مولر، رئيس الرابطة الاتحادية لجمعيات حماية المستهلك في ألمانيا، عن قلقه إزاء تزايد حالات السمنة لدى الأطفال والمراهقين نتيجة لتراجع النشاط الحركي بسبب جائحة كورونا.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية، قال مولر إن "أزمة كورونا ستفاقم مشكلة زيادة الوزن بين الأطفال والمراهقين".

ونتيجة لذلك، طالب مولر بفرض ضريبة على السكر أو الملح أو الدهون في المنتجات الغذائية على النحو الذي اقترحته لجنة المستقبل للزراعة.

ورأى مولر أن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة من شأنه أن يقلل ما تحويه هذه المشروبات من السكر وهو ما سيعمل على زيادة الجانب الصحي في النظام الغذائي. وأشار مولر إلى أن هناك دولا عديدة منها بريطانيا على سبيل المثال قطعت شوطا أبعد في هذا المجال.

يذكر أن بريطانيا تفرض منذ أبريل/ نيسان 2018 ضرائب على المشروبات التي تحتوي على سكر مع وجود بعض الاستثناءات مثل عصائر الفاكهة.

وذكر موقع "إرتسهبلات" الطبي الألماني أن طفلا من كل سبعة أطفال في ألمانيا يعاني من زيادة الوزن أو حتى السمنة والبدانة. وأظهرت دراسة نشرها معهد روبرت كوخ قبل ثلاثة أعوام أن أكثر من 15 في المائة من الأولاد والبنات بين سن ثلاثة أعوام و17 عاما يعانون من زيادة الوزن، وأن ستة بالمائة منهم تقريبا يعانون من السمنة.

ص.ش/هـ. د (د ب أ)