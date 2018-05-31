 ألمانيا: مطالبات بتسهيل سياسة الهجرة لدعم سوق العمل | أخبار | DW | 10.07.2018

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أخبار

ألمانيا: مطالبات بتسهيل سياسة الهجرة لدعم سوق العمل

يعاني سوق العمل في ألمانيا من نقص حاد في العمالة المتخصصة. ويأمل أرباب العمل أن يتمكنوا من سدّ هذه الثغرة عبر المهاجرين. لكن البيروقراطية تبقى عائقا في وجه أرباب العمل، الذين يطالبون بحل جذري من خلال قانون جديد للهجرة.

Deutschland ABB Ausbildungszentrum in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

طالب اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، باتباع سياسة هجرة داعمة لسوق العمل من جانب الحكومة الاتحادية. وذلك من خلال إطلاق قانون هجرة جديد خال من القيود البيروقراطية ضمن خطة تسوية اللجوء المتفق عليها. وقال ستيفن كامبيتر رئيس اتحاد أرباب العمل في تصريح لصحيفة "راينشه بوست" " إن المهمة الأساسية للائتلاف الكبير هي جعل قانون الهجرة الحالي أكثر شفافية وعملياً وإمكانية تطبيقه أسهل" . وأكد كامبيتر أن أفضل قانون للهجرة لن يكون مجديا "عندما يكون عمل الإدارات بطيء للغاية والإجراءات معقدة جدا ومملة".

مختارات

شكل ملف الهجرة المقننة والاندماج في المجتمع موضوعا أساسيا في محادثات تشكيل الائتلاف الحاكم حاليا في برلين بين المحافظين والاشتراكيين. والهدف هو تغطية حاجات المؤسسات الانتاجية في ألمانيا بالأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة. (25.04.2018)

يطمح كثير من اللاجئين إلى ممارسة مهنتهم والعمل بمجال تخصصهم الأصلي في ألمانيا أيضا، لكن ذلك ليس بالأمر اليسير وتحول دونه صعوبات عديدة. مهاجر نيوز، تسلط الضوء على تجارب بعض اللاجئين وتحديات اقتحام سوق العمل. (27.05.2018)

ويعد التفاوت في تطبيق القانون فضلا عن طول فترة الانتظار لدى الدوائر الألمانية وصعوبة الاعتراف بالشهادات الأجنبية من بين العوائق الرئيسية التي تقيد هجرة القوى العاملة المتخصصة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. لذا " ينبغي على صناع القرار تأمين الموارد البشرية الكافية والمعدات التقنية"، يقول كامبيتر.

ويطالب أصحاب العمل بضرورة توفر ملف إلكتروني موحد لدى دوائر الهجرة وتضافر مهام دوائر الهجرة التي يزيد عددها عن 600 دائرة في ألمانيا. ما يسهل هجرة الكفاءات المتخصصة.

 قانون هجرة جديدة يسهل هجرة الكفاءات!

وجدير بالذكر، أن الائتلاف الحاكم والمؤلف من التحالف المسيحي بزعامة ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنهى في الأسبوع الماضي خلافاً محتدماً بسبب سياسة اللجوء . إذ اتفق الائتلاف الكبير على وضع خطة للتصدي للهجرة غير الشرعية. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافق على هذه الخطة مقابل أن يتم إطلاق قانون هجرة جديد في عام 2018، يسهل توظيف القوى العاملة المتخصصة لسد الثغرات، وخاصة في المهن التي تعاني من نقص الكفاءات المتخصصة.

د.ص/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

المصدر: مهاجر نيوز

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    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

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  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

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  • Deutschland Deutsche Telekom Telefonzelle Arbeiter in Hannover

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

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  • Deutschland Deutschen Bahn AG Arbeiter in Frankfurt am Main

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24

  • Deutschland Siemens Arbeiter in Berlin

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا

  • Deutschland SAP Arbeiter in Walldorf

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل

  • Deutschland Flüchtlinge im Bildungszentrum Handwerk Duisberg

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين

    الكاتب: م.أ.م/DW


مختارات

مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

عدد من الشركات الألمانية الكبيرة أطلق مبادرات تسهل على اللاجئين ولوج سوق العمل. فما هي الأشياء التي تقوم بها شركات مثل دايملر لإدماج طالبي اللجوء في سوق العمل؟ (20.11.2015)  

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