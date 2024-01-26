ألمانيا.. مصادرة أسلحة لدى مشتبه به مرتبط بـ"مواطني الرايخ"

صادرت الشرطة الألمانية عددًا من الأسلحة والذخائر مملوكة لشخص على صلة بحركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة.

وقال المدعي العام فولف-تيلمان باومرت اليوم الجمعة (26 كانون الثاني/يناير 2024) إن وثائق وأدلة أخرى عُثر عليها في مداهمات بمدينة فوبرتال في غربي ألمانيا تشير إلى أن الشخص البالغ من العمر 52 عامًا كان "على الأقل مؤمنًا بنظريات مؤامرة مرتبطة بموقف حركة (مواطني الرايخ)".

وقال باومرت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه على الرغم من أن الرجل صياد، إلا أن معظم الأسلحة لم تكن مسجلة في رخصة سلاحه، وبالتالي فهي غير قانونية. وأظهرت صورة نشرتها الشرطة 18 قطعة سلاح طويلة وقصيرة الماسورة تمت مصادرتها في عقارين سكنيين.

وذكر باومرت أنه بالإضافة إلى ذلك، تم العثور أيضًا على "كمية ليست بالقليلة من الذخيرة" من عيارات لا يمكن استخدامها في بنادق الصيد. ويجري الآن التحقيق مع الشخص بشأن مخالفات لقانون الأسلحة، ولكن تم إطلاق سراحه بينما تستمر التحقيقات. وإذا تم اتهامه وإدانته، فإنه يواجه عقوبة بغرامة أو سجن.

ووجه الادعاء العام في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أول تهم جنائية ضد ما مجموعه 27 شخصًا تم القبض عليهم خلال مداهمات حظيت باهتمام كبير ضد ما يُشتبه بأنهم أعضاء في حركة "مواطني الرايخ".



و"مواطنو الرايخ" هم أشخاص لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية وهياكلها الديمقراطية ولا يعترفون بشرعية القانون الأساسي والسلطات والمحاكم ولا يقبلون القرارات الرسمية، ويرغبون في الإطاحة بالحكومة.



م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)