ألمانيا: مشكلة إيواء اللاجئين

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الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا تستهدف البنية التحتية. وهذا هو أحد أسباب استعداد برلين لوصول المزيد من اللاجئين. فالعاصمة الألمانية تريد الآن إنشاء عشرة آلاف مكان إقامة إضافي بحلول نهاية العام.
من المتوقع أن يزداد عدد طلبات اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي على المدى المنظور وفق الوكالة المختصة داخل التكتل القاري وخصوصا ألمانيا، فيما ينحدر أغلب طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وتركيا.
رحبت الحكومة الألمانية "مبدئياً" بمقترح كييف بعقد مؤتمر سلام دولي. يأتي ذلك في وقت يرفض الكرملين خطة سلام الأوكرانية لإنهاء الصراع، مؤكدا على الأخذ في الاعتبارالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها.
قبل الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، كانت توقعات معظم المحللين ترجح أن تحقق روسيا انتصارا سريعا في الحرب. لكن يبدو أن الدب الروسي قد فشل في إثبات تفوقه مع دخول الحرب شهرها العاشر. فما هي الأسباب؟
كل ليلة يداوم متطوعون على إغاثة مهاجرين تقطعت بهم السبل أمام بوابات مركز استقبال اللاجئين الرئيسي في النمسا ويصحبونهم إلى حيث يمكنهم تناول الطعام والنوم.
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