ألمانيا: مشكلة إيواء اللاجئين

على عكس معظم التوقعات .. لماذا فشلت روسيا في أوكرانيا؟

قبل الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، كانت توقعات معظم المحللين ترجح أن تحقق روسيا انتصارا سريعا في الحرب. لكن يبدو أن الدب الروسي قد فشل في إثبات تفوقه مع دخول الحرب شهرها العاشر. فما هي الأسباب؟