 ألمانيا: مشكلة إيواء اللاجئين | مراسلون حول العالم | DW | 01.01.2023

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: مشكلة إيواء اللاجئين

الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا تستهدف البنية التحتية. وهذا هو أحد أسباب استعداد برلين لوصول المزيد من اللاجئين. فالعاصمة الألمانية تريد الآن إنشاء عشرة آلاف مكان إقامة إضافي بحلول نهاية العام.

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