ألمانيا.. مشروع قانون يجرم حرق الأعلام في الأماكن العامة

أعلنت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبريشت أنها تسعى إلى تقديم مشروع قرار يجرم حرق أعلام الدول في الأماكن العامة. وذكرت وزيرة العدل الألمانية في مقابلة مع صحيفة "مانهايمر مورغنس" أنه في كثير من المظاهرات التي شهدتها بعض المدن الألمانية تم حرق الأعلام، مثلما حدث في بعض المظاهرات المناهضة للإسرائيل أو المظاهرات الكردية المناوئة لتركيا.

وقالت لامبريشت "هذا السلوك يجرح مشاعر كثير من الناس الذين ينتمون إلى هذه الأمة أو تلك". ولذلك ستسعى وزيرة العدل الألمانية، حسبما ذكرت، إلى تقديم مشروع قانون يسعى إلى تجريم حرق الرموز السيادية للدول بحلول نهاية هذا العام. وبالتالي سيواجه المخالفون عقوبات مالية أو السجن لمدة قد تصل إلى عامين.