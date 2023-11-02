ألمانيا: مشتبه به يعترف أثناء محاكمته بالقتل بسكين دعما لداعش

أقر مدعى عليه في قضية قتل ويشتبه أنه داعم لتنظيم "داعش" بجريمته أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا اليوم الخميس (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).

يذكر أن الهجوم الذي شنه المدعى عليه، وهو سوري الجنسية ويبلغ من العمر 27 عاما، أسفر عن مقتل رجل وإصابة أربعة أشخاص في مدينة ديوسبورغ في نيسان/أبريل الماضي.

واعترف المدعى عليه أنه ارتكب هذه الأفعال من أجل تلبية مطلب تنظيم داعشبقتل أعدائه. ويرى الادعاء العام الاتحادي بألمانيا "دافعا إسلامويا وراء الجريمة".

يذكر أن المدعى عليه نفذ هجمات بسكين في صالة ألعاب رياضية وفي شارع بمدينة دويسبورغ. ولقى شخص حتفه في الشارع، وأصيب أربعة أشخاص في صالة الألعاب الرياضية.

ويواجه الشاب تهمة القتل وتهمة الشروع في القتل في ثلاث حالات. يذكر أن المدعى عليه وصل ألمانيا في عام 2016، وقدم طلب لجوء وحصل على تصريح إقامة.

وكان المدعى عليه قد أثار غضبا في بداية المحاكمة لأن رفع سبابته وهو يدخل القاعة. ما اعتبره البعض لفتة من الاسلامويين المتشددين.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)