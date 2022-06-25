ألمانيا.. مشاركة "مخيبة للآمال" في مظاهرات مناوئة لقمة السبع

ذكر المتحدث باسم شرطة ميونخ، أندرياس فرانكين، اليوم السبت (25 حزيران/يونيو 2022) أن أربعة آلاف شخص "فقط" شاركوا في المظاهرة الأكثر أهمية التي جرى تنظيمها قبل انطلاق قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ولاية بافاريا، وهو أقل بكثير من المتوقع. أدلى فرانكين بهذه التصريحات بعد ساعتين من انطلاق المظاهرة.
وقبيل المظاهرة، قالت الشرطة إنها تتوقع مشاركة عشرين ألف شخص، على الأقل، وربما أكثر في حال كان الجو لطيفًا. وقالت الشرطة إن المزيد قد يقبلون عليها، حيث غالبًا ما يتوافد الأشخاص على المظاهرات على مدار اليوم.
من جهتهم قال المنظمون إن عدد المشاركين وصل إلى ستة آلاف، إلا أن بعض النشطاء صدموا من نسبة الإقبال المنخفضة. وقالت أندريا (46 عامًا)، وهي أحد نشطاء "غرين بيس" من هانوفر: "أشعر بخيبة أمل"، وأضافت أنه في حين كانت المنظمات حاضرة، يبدو أن عددًا قليلًا من الجمهور العام شارك في المظاهرة، مشيرة إلى أن الطقس "ليس سيئًا".
وتأتي المظاهرة بتنظيم من 15 منظمة غير حكومية لحماية البيئة ومكافحة عدم المساواة، بما في ذلك حركة "أتاك" المنتقدة للعولمة والصندوق العالمي للحياة البرية. وتدعو المظاهرة إلى الوقف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري وحماية الحيوانات والتنوع النباتي والعدالة الاجتماعية والكفاح ضد الجوع.
وخرجت المظاهرة تحت شعار: "أزمة المناخ وانقراض الأنواع وعدم المساواة: تحمل دول مجموعة السبع المسؤولية عن حقيقة أن الأزمات البيئية والاجتماعية العالمية تصل إلى حد أزمة. يجب وضع نهاية لها". ورفعت شعارات على لافتات تقول: "لدينا كوكب واحد فقط" و"أنقذوا العالم، وليس أنفسكم!" و"مزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ولا للحرب".
المتظاهرون دعوا إلى "إنقاذ المناخ"
وقالت إلايدا (21 عامًا) وهي عضو في منظمة الشباب التابعة للصندوق العالمي للطبيعة إن "دول مجموعة السبعمسؤولة عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة رغم أنها تمثل 10 % فقط من سكان العالم". وأوضحت فيونا، الناشطة في منظمة "غرين بيس": "يموت الناس في الهند لأن درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة" مئوية.
وتعقد قمة السبع بقصر إلماو الساحلي في غارميش-بارتنكيرشن، على مسافة مئة كيلومتر عند سفح جبال الألب البافارية، خلال الفترة من 26 وحتى 28 حزيران/يونيو الجاري. ونشر عدد كبير من رجال الشرطة في وسط ميونيخ حيث تريد السلطات الألمانية بأي ثمن تجنب الأحداث العنيفة التي تخللت قمةمجموعة العشرين في هامبورغ عام 2017.
وأشار فريق من وكالة فرانس برس إلى أن حوادث متفرقةوقعت مع انتهاء المسيرة في ميونخ مع ظهور مجموعة من المتظاهرين بملابس سوداء مقدمين أنفسهم على أنهم "كتلة مناهضة للرأسمالية". وأوضح أن الشرطة طلبت من البعض كشف وجوههم بعد تنفيذها عملية توقيف.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
موقع مثالي
يستوفي قصر إلماو معايير عالية المستوى. يقع هذا القصر في ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية - على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميل) جنوب ميونيخ في واحدة من أجمل مناطق جبال الألب. موقعه البعيد يجعل منه مكاناً مثالياً لأولئك الذين يسعون إلى السلام والهدوء - ولرؤساء الدول.
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
أشعة الشمس
حتى عندما لا تكون الشمس مشرقة، فإن المناظر الطبيعية تبدو مشعة. وفي كل مكان على المروج الخضراء، يمكن للضيوف العثور على كراسي الاستلقاء للتشمس والمظلات، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية بسلام. وقد تم تسمية المنزل الرئيسي باسم "The Hideaway"، بمعنى مكان الاختباء.
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
مكان جيد للاختباء
اسم "The Hideaway" مناسب جداً لسبب آخر إذ وفقا لإدارة الفندق، يمكن استئجار حوالي 35 بالمائة فقط من المساحة، وهو أمر نادر بالنسبة لفندق بهذا الحجم الكبير. غالبية المساحة هي عبارة عن مساحة عامة، وهذا هو السبب في أن قصر إلماو لا يبدو مزدحما أبداً. هذه الصالة (في الصورة) هي إحدى المناطق العامة، وهناك أيضا مكتبة ومحل لبيع الكتب ومتجر للملابس وغير ذلك.
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
اعزف لتبقى
يضم قصر إلماو أيضا قاعة للحفلات الموسيقية حيث يتم تقديم أكثر من 200 حفلة موسيقية سنويا، الأمر الذي يجعله من أكبر منظمي الحفلات الموسيقية في ألمانيا، وفقا للفندق. والأمر المميز هو أن الموسيقيين الذين يؤدون عروضا موسيقية في القصر لا يتلقون أجرا، لكن القصر يستضيفهم مجانا. هذا ما يسميه الفندق "اعزف الموسقى لتبقى". وبالتالي يمكن للضيوف الاستمتاع بالحفلات الموسيقية مجانا.
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
المقعد الخشبي
انتشرت هذه الصورة بسرعة خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في قصر إلماو في عام 2015. وهي تُظهر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جالسا على مقعد بينما يبدو أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تشرح له شيئا مهما- أو ربما تشير إلى حجم المقعد. في هذه الأيام، أصبح المقعد الموجود أمام الفندق مكانا شهيرا لالتقاط الصور.
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
الفيل في كل مكان
في قصر إلماو ستلاحظ وجود رسم الفيل على كثير من الأشياء. يمكن العثور عليه على الأقمشة والوسائد وغير ذلك. اكتشف ديتمار مولر-إلماو، مالك القصر، نسيجا هنديا عليه شكل فيل في زاوية أحد المتاجر وافتتن به. وبعد أن عاش في الهند، عرف أن الفيل كان رمزا للنبل والحكمة والذاكرة، وشرع في دمجه في تصميم الفندق.
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
ما هذه الطاولة الصغيرة؟
يضم قصر إلماو تسعة مطاعم متاحة للضيوف وفيها ما يناسب كل الأذواق. أحدها "لوتشي دورو" الحائز على نجمتي "ميشلان" مع الشيف كريستوف راينر. بالإضافة إلى وجبات قد تصل إلى 12 طبق. وتحظى كل التفاصيل باهتمام خاص، كما توجد طاولة صغيرة منخفضة إلى جانب كل طاولة في المطعم مخصصة لحقائب اليد.
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
أماكن للاستجمام
يعتبر القصر منتجعا صحيا حيث يضم العديد من الحمامات البخارية وصالات علاجية خاصة بالمساجات وصالة شاي شرقي. الأمر الذي يجعله خيارا مثاليا لعقد القمة، فبعد كل شيء، من المؤكد أن محادثات مجموعة السبع ستحث بعض قادة العالم على أخذ قسط من الراحة.
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
فندق داخل فندق
في عام 2015، أطلق قصر إلماو فندقا إضافيا لمجموعة السبع، وهو عمليا فندق داخل فندق، أطلق عليه اسم "The Retreat" بمعنى المعتكف. يقع على بعد 100 متر (328 قدما) من المبنى الرئيسي"The Hideaway". يضم 47 جناحا وغرفا واسعة، ويوفر فرصة لقادة العالم ليكونوا فيما بينهم فقط. في قمة مجموعة السبع، يحصل كل رئيس دولة وحكومة على عدد قليل من الغرف لأنفسهم ومساعديهم. فيما يبقى الآخرون في "The Hideaway".
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
لا حاجة للتلفاز
مع المناظر الخلابة عبر النوافذ التي تطل على جبل فيترشتاين من ثلاث جهات من كل غرفة نوم، في فندق "The Retreat" ، حتماً فإن مشاهدة التلفزيون غير ضرورية، على الرغم من وجود الشاشات في الغرف. كما يحتوي كل جناح من "أجنحة القمة" أيضا على غرفة معيشة وممر يضم مخزنا وغرفة أصغر. إضافة إلى وجود مرحاض بتقنية عالية!.
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قلعة خيالية.. قصر إلماو في بافاريا يحتضن قمة مجموعة السبع!
ليست رخيصة
لكل هذه الرفاهية سعر باهظ بالطبع. وتتراوح أحجام الغرف والأجنحة من 20 إلى 200 متر مربع (215 إلى 2152 قدما مربعا). وتتراوح الأسعار من 350 إلى 3500 يورو (372 دولارا إلى 3720 دولارا) في الليلة ، حسب الموسم. ماركو مولر/ ريم ضوا