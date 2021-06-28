 ألمانيا- مسيرة لـ100 من النازيين الجدد يتصدى لها أكثر من عشرة أضعافهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2021

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ألمانيا- مسيرة لـ100 من النازيين الجدد يتصدى لها أكثر من عشرة أضعافهم

شهدت مدينة فايمار الألمانية مسيرة لعشرات من النازيين الجدد، فاحتشد عشرة أضعافهم في مسيرة مضادة، ما اضطر السلطات لإرسال عدد كبير من رجال الشرطة، ورغم ذلك تعرضت الشرطة لاعتداءات من بعض المتظاهرين.

مظاهرة ضد النازيين الجدد

غالبا ما تقابل أي مسيرة للنازيين الجدد بمظاهرة مضادة

شارك حوالي 1200 شخص في مظاهرة مضادة لمسيرة للنازيين الجدد في مدينة فايمار الألمانية اليوم السبت (7 أغسطس/آب 2021). وبحسب بيانات الشرطة، تم تنظيم المظاهرة في وسط المدينة بدعوة من تحالف يضم عدة جهات. وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 120 شخصا شاركوا في المسيرة اليمينية المتطرفة.

مختارات

رغم النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة جرائم اليمين المتطرف ذات الدوافع السياسية، إلا أنها وصلت لأعلى مستوياتها عام 2020. وهو ما يثير قلق الحكومة، حيث يرى وزير الداخلية أن خطر اليمين المتطرف يشكل أكبر تهديد لأمن البلاد.

من المنتظر بدء محاكمة حارس سابق في معسكر الاعتقال النازي "زاكسنهاوزن" الواقع قرب برلين بتهمة المساعدة عن علم وطوعا في قتل معتقلين، بما في ذلك إطلاق النار على أسرى حرب سوفييت في عام 1942 وقتل آخرين بغاز سام.

وبسبب دعوة المسيرة والمظاهرة المناهضة لأنصارهما للمشاركة من كافة أنحاء ألمانيا، تأهبت المدينة والشرطة لأعداد أكبر من المشاركين من الطرفين. وتواجد عدد كبير من رجال الشرطة في فايمار، وبينهم قوات من ولايتي بافاريا وسكسونيا السفلى، إلى جانب الشرطة الاتحادية التي أعلنت إجراء فحص على المسافرين بالسكك الحديدية.

وتحدثت الشرطة عن عدة محاولات قام بها متظاهرون في المظاهرة المضادة للوصول إلى المسيرة اليمينية. وقالت الشرطة على "تويتر: إن حوالي 25 فرد شرطة من ولاية سكسونيا السفلى تعرضوا للهجوم، مضيفة أنهم استخدموا لذلك رذاذ الفلفل. وفي بعض الحالات، انتهك المتظاهرون في  المظاهرة المناهضة أيضا الحظر المفروض على ارتداء أقنعة الوجه. وبحسب الشرطة، شارك حوالي 150 شخصا في مظاهرة سلمية مساء أمس الجمعة ضد مسيرة اليمين المتطرف.

 

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

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  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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