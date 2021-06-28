ألمانيا- مسيرة لـ100 من النازيين الجدد يتصدى لها أكثر من عشرة أضعافهم

شارك حوالي 1200 شخص في مظاهرة مضادة لمسيرة للنازيين الجدد في مدينة فايمار الألمانية اليوم السبت (7 أغسطس/آب 2021). وبحسب بيانات الشرطة، تم تنظيم المظاهرة في وسط المدينة بدعوة من تحالف يضم عدة جهات. وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 120 شخصا شاركوا في المسيرة اليمينية المتطرفة.

وبسبب دعوة المسيرة والمظاهرة المناهضة لأنصارهما للمشاركة من كافة أنحاء ألمانيا، تأهبت المدينة والشرطة لأعداد أكبر من المشاركين من الطرفين. وتواجد عدد كبير من رجال الشرطة في فايمار، وبينهم قوات من ولايتي بافاريا وسكسونيا السفلى، إلى جانب الشرطة الاتحادية التي أعلنت إجراء فحص على المسافرين بالسكك الحديدية.

وتحدثت الشرطة عن عدة محاولات قام بها متظاهرون في المظاهرة المضادة للوصول إلى المسيرة اليمينية. وقالت الشرطة على "تويتر: إن حوالي 25 فرد شرطة من ولاية سكسونيا السفلى تعرضوا للهجوم، مضيفة أنهم استخدموا لذلك رذاذ الفلفل. وفي بعض الحالات، انتهك المتظاهرون في المظاهرة المناهضة أيضا الحظر المفروض على ارتداء أقنعة الوجه. وبحسب الشرطة، شارك حوالي 150 شخصا في مظاهرة سلمية مساء أمس الجمعة ضد مسيرة اليمين المتطرف.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)