ألمانيا .. مسلمون يفضلون التبرع بدل ذبح أضحية العيد

تحقيق - هل معاداة السامية في ألمانيا أكثر انتشارا بين المسلمين؟

كثيرًا ما تثار تساؤلات حول ما إذا كانت كراهية اليهود أو الأحكام المسبقة تجاههم أكثر انتشارًا بين المسلمين أو ذوي الأصول المهاجرة في ألمانيا؟ لكن غالبًا ما تكون نتائج الأبحاث حول الموضوع متناقضة، فما السبب وراء ذلك؟