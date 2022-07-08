 ألمانيا .. مسلمون يفضلون التبرع بدل ذبح أضحية العيد | DW الأخبار | DW | 27.06.2023

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DW الأخبار

ألمانيا .. مسلمون يفضلون التبرع بدل ذبح أضحية العيد

أمام ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب أسعار الحبوب والأعلاف عالميا، يعطي العديد من المسلمين في ألمانيا الاولوية إلى رسم السعادة في وجوه المحتاجين في بلدانهم الأصلية.

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