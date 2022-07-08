ألمانيا .. مسلمون يفضلون التبرع بدل ذبح أضحية العيد

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أمام ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب أسعار الحبوب والأعلاف عالميا، يعطي العديد من المسلمين في ألمانيا الاولوية إلى رسم السعادة في وجوه المحتاجين في بلدانهم الأصلية.
أعلن بيان للمحكمة العليا السعودية أن يوم 27 يونيو/ حزيران الجاري هو يوم الوقوف بعرفة وأن اليوم الذي يليه سيكون يوم عيد الأضحى، بيد أن إندونيسيا وسنغافورة أعلنتا أن يوم 29 هو الموافق ليوم العيد، وفق الحسابات الفلكية.
رصدت الاستخبارات الداخلية الألمانية مخاطر متزايدة بشأن "مستوى التشدد المرتفع" الذي يشكله اليسار المتطرف بألمانيا، كما ظهر ذلك بمناسبة الحكم على الطالبة لينا بالسجن خمس سنوات، قضية حظيت باهتمام ملفت للرأي العام الألماني.
أصدرت محكمة هامبورغ مذكرة توقيف لسوري مشتبه به في التخطيط مع شقيقه لشن هجوم إرهابي بدافع "إسلاموي". وفي تغير لمستجدات هجوم صالة الرياضة بدويسبورغ، قالت السلطات إن المشتبه به قد يكون قد نفذه بدوافع "إسلاموية".
كثيرًا ما تثار تساؤلات حول ما إذا كانت كراهية اليهود أو الأحكام المسبقة تجاههم أكثر انتشارًا بين المسلمين أو ذوي الأصول المهاجرة في ألمانيا؟ لكن غالبًا ما تكون نتائج الأبحاث حول الموضوع متناقضة، فما السبب وراء ذلك؟
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