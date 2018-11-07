ألمانيا.. مسعفون ينجحون في إنقاذ حية ويفشلون في إنقاذ ضفدع علق بفمها

نجح فريق للإنقاذ في مدينة ميندن بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية في تحرير حية ضاق بها جحر بعد أن حاولت ابتلاع ضفدع كبير. وقال متحدث باسم فرق الإنقاذ في المدينة إن حية علقت في جحر ولم تستطع الفكاك بسبب التهامها لضفدع كبير وجدته في هذا المكان الضيق "مما جعلها لا تستطيع التقدم أو العودة إلى الخلف".

واحتاج فريق الإنقاذ للكثير من الحيطة والحذر لتحرير الضفدع من فكي الحية، وبمعنى آخر، من أجل تخليص الحية من الموقف الذي لا تحسد عليه. ولكنه لم يستطع إنقاذ الضفدع حيث الذي مات في فم الحية قبل أن تضطر للفظها والنجاة بحياتها "حيث أُطلقت جائعةً في الطبيعة مرة أخرى"، حسب فريق الإنقاذ.

ع.ش (د ب أ)