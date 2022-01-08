 ألمانيا.. مستوى قياسي غير مسبوق لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.02.2022

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أخبار

ألمانيا.. مستوى قياسي غير مسبوق لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا

أفاد معهد "روبرت كوخ" أنه تم تسجيل مستوى قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا، مضيفاً أنه تم تسجيل مستوى قياسي أيضاً في معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس على مستوى البلاد.

الجائحة تلقي بثقلها على عموم ألمانيا (الصورة من ميونيخ أبريل/ نيسان 2022)

الجائحة تلقي بثقلها على عموم ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس (الثالث من شباط/ فبراير 2022) عن تسجيل مستوى قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 236 ألفا و120 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن 164 حالة وفاة.

مختارات

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يذكر أنه كان تم تسجيل 203 آلاف و136 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلاً عن 188 حالة وفاة.

وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل مستوى قياسي أيضاً في معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس على مستوى ألمانيا. وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 2ر1283، فيما كان يبلغ أمس 5ر1227، وكان يبلغ قبل أسبوع 4ر.1017

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ 4ر232 فقط قبل شهر واحد.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، عشرة ملايين و422 ألفا و764 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظراً لأن كثيراً من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ سبعة ملايين و869 ألفا ومئتي شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 118 ألفا و334

شخصاً.   

خ.س/ص.ش (د ب أ)                   

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