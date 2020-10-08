 ألمانيا ″مستعدة″ لاستقبال مرضى كورونا من الاتحاد الأوروبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.10.2020

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أخبار

ألمانيا "مستعدة" لاستقبال مرضى كورونا من الاتحاد الأوروبي

في ضوء الزيادة الحادة في عدد الحالات، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن استعداد بلاده لاستقبال مرضى كورونا من دول الاتحاد الأوروبي مجدداً. هذا وتتجه العاصمة برلين لتشديد القيود على الاختلاط بشكل كبير.

غرفة للعناية المركزة في مستشفى بمدينة مارسليا الفرنسية حيث تتم معالجة مريض كورونا 08.09.2020

نظرا للعدد القليل لمصابي كورونا في المشافي الألمانية والإمكانيات المتوفرة تعلين برلين استعدادها لاستقبال المرضى من الدول الأخري

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استعداد بلاده لاستقبال مرضى كورونا من دول الاتحاد الأوروبي مجدداً، في ضوء الزيادة الحادة في عدد الحالات. وقال ماس في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2020): "إذا كان هناك نقص في إمدادات مرضى كورونا لدى جيراننا، فنحن بالطبع سنقدم المساعدة بسرعة بحسب ما تسمح به قدراتنا... في أوروبا، يمكننا الآن تنسيق هذا الأمر بشكل أفضل مع نظام الإنذار المبكر الجديد مقارنة بالربيع الماضي. سأعتمد على هذا التضامن عندما يكون الخريف صعباً".

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ما يزال مرض "كوفيد-19" محاطاً بالعديد من الألغاز، فالإصابات تختلف من شديدة إلى خفيفة أو وفاة أو عدم وجود أي أعراض على الإطلاق. العديد من الدراسات تبين دور فصيلة الدم في فهم أفضل لسبب عدم ظهور أعراض متشابهة عند الجميع.

صنفت السلطات الصحية في ولاية برلين العاصمة الألمانية كبؤرة لتفشي كورونا. ويأتي ذلك في وقت يحذّر خبراء الصحة في ألمانيا من أن تفشي فيروس كورونا المستجد قد "يخرج عن نطاق السيطرة" في البلاد.

بدأت المرحلة الثانية من التجارب السريرية وتم بالفعل إعطاء اللقاح لأول متطوع لتجربته ضد فيروس كورونا، تقول شركة كورفاك الألمانية. وبعد الحصول على النتائج، تبدأ كورفاك المرحلة الثالثة الحاسمة بمشاركة 30 ألف متطوع.

وكانت العديد من الولايات الألمانية أعلنت بالفعل استعدادها لاستقبال مرضى كورونا من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، حيث تعتزم ولاية شمال الراين-ويستفاليا على سبيل المثال استقبال مرضى حالات كورونا الخطيرة من هولندا مرة أخرى. كما أعربت ولاية ساكسونيا السفلى عن استعدادها لمساعدة

دولة مجاورة. ووفقاً لمعلومات واردة من وزارة الخارجية الألمانية، هناك أيضا محادثات بين ولاية بافاريا وجمهورية التشيك بشأن استقبال مرضى من هناك. ويخصص الاتحاد الأوروبي 220 مليون يورو لنقل المرضى والمعدات والأطقم الطبية عبر الحدود.

وحذر ماس من إعادة إغلاق الحدود بقرارات منفردة داخل الاتحاد، وقال: "لا نريد تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في الربيع؛ هذا ينطبق أيضاً على الحدود. في ذلك الوقت، كانت النتيجة اختناقات مرورية لأميال على الحدود الألمانية-البولندية".

كما أعرب ماس عن أمله في عدم خفض الدبلوماسية الدولية مجدداً بسبب قيود السفر، وقال: "عندما يتعلق الأمر بالحروب والأزمات، علينا أن نلتقي وجهاً لوجه وأن ننظر في أعين بعضنا البعض... مثلما يريد الجميع تجنب إغلاق ثانٍ كامل للأعمال والمجتمع، أقول: يجب ألا يكون هناك إغلاق دبلوماسي".

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الجائحة تنتشر: هل فقدت أوروبا السيطرة على كورونا؟

مزيد من القيود على الاختلاط في برلين

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن حكومة ولاية برلين تعتزم تشديد القيود على الاختلاط بشكل كبير في إطار مكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا. وجاء ذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت، استناداً إلى مسودة نهائية للمرسوم الجديد الخاص بالحماية من العدوى.

وتتضمن المسودة تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة في الأسواق وأماكن عامة أخرى، ولم يتم إقرار هذه التدابير بعد لكنها ستكون مطروحة على جدول أعمال حكومة الولاية يوم الثلاثاء المقبل. ورفض مكتب رئاسة حكومة الولاية وكذلك وزارة الصحة في الولاية التعليق على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.

وبحسب معلومات الصحيفة، تنص المسودة على وضع حد أقصى للتجمعات في الأماكن العامة، بواقع خمسة أشخاص على الأكثر، اعتباراً من الأسبوع المقبل، وقصر التجمع على سكان منزل واحد أو منزلين بحد أقصى، مع استثناء الأنشطة الرياضية. وكان هذا الإجراء سارياً حتى الآن فقط في الفترة بين الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وسيبقى العمل بالخطط الخاصة بالحدود القصوى للمشاركين في الفعاليات كما هو معمول به حتى الآن، حيث سيظل مسموحاً حتى نهاية العام بإقامة فعاليات في الهواء الطلق بمشاركة تصل إلى 5000 شخص، وإلى 1000 شخص في القاعات المغلقة. وسيظل مسموحاً بمشاركة ما يصل إلى 50 شخصا في الحفلات الخاصة في الهواء الطلق ومشاركة ما يصل إلى 10 أشخاص في الحفلات الخاصة داخل القاعات المغلقة، مع ضرورة وجود خطة للنظافة الصحية وتسجيل لبيانات الحاضرين.

70 ألف مصاب في الحجر الصحي في أكبر ولاية ألمانية

أعلن كارل-يوزف لاومان، وزير الصحة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي ألمانيا، أن عدد الأشخاص الموجودين بالحجر الصحي بسبب كورونا في الولاية يبلغ نحو 70 ألف شخص حالياً. وفي تصريحات لإذاعة (دويتشلاند فونك)، قال الوزير المحلي اليوم السبت إنه على الرغم من النقص في أطقم العمالة بمكاتب الصحة، فإن الاختبارات اللازمة وتتبع سلاسل العدوى مضمونة بشكل أساسي.

وأضاف الوزير المنتمي لحزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن الولاية تجري اختبارات لنحو 350 ألف شخص أسبوعياً، ورجح وصول هذا العدد إلى 400 ألف شخص في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية شمال الراين ويستفاليا، هي أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، ويقطنها نحو 18 مليون نسمة.

خ.س/ع.ج (د ب أ)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


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