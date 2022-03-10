 ألمانيا: مساعدة اللاجئين الأوكرانين | مراسلون حول العالم | DW | 18.03.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: مساعدة اللاجئين الأوكرانين

الناس في أوكرانيا يفرون من الهجمات الروسية ويلجؤون إلى بولندا المجاورة، وإلى ألمانيا حيث تم تشكيل شبكة واسعة لتقديم المساعدة للاجئين كما هي الحال في فرانكفورت أودر في شرق البلاد.

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