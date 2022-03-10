ألمانيا: مساعدة اللاجئين الأوكرانين

ما هي حقوق اللاجئين من أوكرانيا والمساعدات التي تقدم لهم؟

أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن والعدد في تزايد، ووصل حوالي 160 ألف منهم إلى ألمانيا. لكن ما هي حقوق هؤلاء اللاجئين والمساعدات التي يحصلون عليها بعد تفعيل "آلية الحماية الجماعية" في الاتحاد الأوروبي؟