ألمانيا.. مساجد ومؤسسات إسلامية تتلقى طرودا تعبر عن الكراهية

قال متحدث باسم شرطة العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إنها تجري تحقيقا في أربع حالات بعدما تعرضت ثلاثة مساجد ومنظمة إسلامية في المدينة لخطاب كراهية. وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تلقت هذه المساجد خطابات كراهية، وصفحات قرآن محروقة، وقاذورات، ولحم خنزير ورسائل تشير إلى أشياء مقززة.

وهناك حالات مماثلة من ولايات أخرى معروفة، ويجري محققون جنائيون بها اتصالات بالمنظمات. ووفقا للشرطة، يتم فتح تحقيقات بشأن الاشتباه بتشهير طوائف ومجتمعات دينية.

ونشرت المساجد المستهدفة في برلين صورا للطرود التي تلقتها. وبنص مطبوع باللغتين الألمانية والتركية، أهان كاتبوه بشدة القرآن والذات الإلهية ونبي الإسلام محمد. كما تم إرسال شرائح من نقانق الخنزير إلى مؤسسات إسلامية.

وتجري التحقيقات بناءً على اشتباه بسبب الشتائم التي تمثل إهانة للمجتمعات الدينية، حسبما أعلنت الشرطة. وأكد المتحدث على أنهم يتواصلون مع المساجد ويقيمون مدى التهديد. وأضاف المتحدث: "نحن نأخذ هذه القضايا بجدية تامة، تمامًا مثل الهجمات المماثلة على المؤسسات اليهودية".

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)