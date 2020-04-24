ألمانيا- مسؤول أمني يحذر من خطر أصحاب نظريات المؤامرة

حذر رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألماني، غيورغ ماير، من الخطر الذي يشكله أصحاب نظريات المؤامرة وسط جائحة كورونا.
وأعرب ماير، الذي يشغل منصب وزير الداخلية المحلي لولاية تورينغن الألمانية، عن قلقه البالغ إزاء انتشار نظريات المؤامرة.
وقال ماير في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (25 ابريل/نيسان 2020): "بالتأكيد الكثير منها مبهم ويستحق السخرية. لكن الكثير منها يعيد إلى الأذهان حركة "مواطنو الرايخ"، الذين سخرنا منهم في البداية، حتى انتشرت آراؤهم وصار بعضهم مسلحا في وقت ما. لذلك يتعين مراقبة أصحاب نظريات المؤامرة هؤلاء الآن".
وعزا ماير مسؤولية انتشار نظريات المؤامرة إلى حقيقة أن كثيراً من الناس الآن لا يحصلون على المعلومات عبر وسائل الإعلام الجادة، بل فقط من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
"لحظة عظيمة"
من ناحية أخرى، علقت صحيفة "أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية على حالة الديمقراطية والنقاش الديمقراطي في ألمانيا وسط أزمة جائحة كورونا.
وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت: "(المستشارة الألمانية) أنغيلا ميركل تخطو طريقها خلال الأزمة بمهارتها المعتادة. وفي الوقت نفسه، يُثار في البرلمان نقاش حيوي"، وتابعت: "يبدو أن الإجماع المثبط صار شيئا من الماضي"، مشيرة إلى أن "هناك صراع حيوي حول المسار السليم الذي ينبغي السير فيه، حتى في الخطاب على المستوى الاتحادي".
وأضافت: "لذلك لا بد من القول: ليس فقط ميركل على المستوى الاتحادي وعمد البلديات وسلطاتهم البلدية هم الذين يبذلون قصارى جهدهم، بل يلعب القضاء ونواب البرلمانات أيضا دورا فعالا على نحو متزايد".
وأشارت الصحيفة إلى أن "نهج الإعلام صار أيضا أكثر تنوعا مما كان عليه أثناء أزمة اللاجئين، على سبيل المثال"، وقالت: "قد يجد المرء هذا التنوع مربكا. لكن هذه هي الطريقة التي يجب أن يعمل بها فصل السلطات، هكذا يجب أن تعمل الديمقراطية".
وكتبت الصحيفة: "إذا كانت أزمة فيروس كورونا قد كشفت عن نقاط ضعف، فقد كشفت أيضا عن نقاط قوة. النظام السياسي في ألمانيا يشهد لحظة عظيمة".
ع.ح./ع.ش. (د ب أ)
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
ميونيخ بلا "أكتوبر فيست"
مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
قرار صعب
"ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
ليست المرة الأولى
مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
ضرر اقتصادي كبير
يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
تفهم للقرار رغم الخسارة
بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
نراكم في العام المقبل!
كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.