ألمانيا .. مرور 70 عاما على انتفاضة يونيو في جمهورية ألمانيا الشرقية

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يصادف يوم السبت مرور سبعين عاما على انتفاضة سكان ألمانيا الشرقية ضد النظام الشيوعي في البلاد.
يرى الاتحاد المسيحي الديمقراطي حاجة لترسيخ حب الوطن بشكل متزايد في قلوب الألمان من أجل القضاء على الاستقطاب السياسي ومواجهة اليمين المتطرف وتعزيز الاندماج مع سكان شرق البلاد. خطوة صعبة بسبب تاريخ ألمانيا.
في الذكرى الثلاثين لأسوأ اعتداءات عنصرية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ألقى مجهولون عبوات حارقة على مأوى للاجئين بمدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا. والشرطة لا تستبعد وجود دوافع سياسية وراء الهجوم.
تلتزم ألمانيا بالحفاظ على النصب التذكارية السوفيتية واحترامها، والتي تم بناؤها بشكل أساسي في شرق البلاد. لكن منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت هذه المعالم التذكارية، وبشكل متزايد، موضع جدل ونقاش.
بعد إعلان ألمانيا عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ، تشهد البلاد جدلا حول ما إذا كان على برلين تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. الأصوات انقسمت بين تحذير من التسرع في الرفض وبين تأكيد على أهمية الحفاظ على "الخط الفاصل".
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