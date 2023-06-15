ألمانيا .. مرور 70 عاما على انتفاضة يونيو في جمهورية ألمانيا الشرقية

جدل في ألمانيا بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات حربية

بعد إعلان ألمانيا عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ، تشهد البلاد جدلا حول ما إذا كان على برلين تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. الأصوات انقسمت بين تحذير من التسرع في الرفض وبين تأكيد على أهمية الحفاظ على "الخط الفاصل".