 ألمانيا .. مرور 70 عاما على انتفاضة يونيو في جمهورية ألمانيا الشرقية | DW الأخبار | DW | 16.06.2023

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ألمانيا .. مرور 70 عاما على انتفاضة يونيو في جمهورية ألمانيا الشرقية

يصادف يوم السبت مرور سبعين عاما على انتفاضة سكان ألمانيا الشرقية ضد النظام الشيوعي في البلاد.

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