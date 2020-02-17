 ألمانيا.. مركز خدمة جديد للاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2020

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ألمانيا.. مركز خدمة جديد للاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية

تسعى ألمانيا إلى جذب الكفاءات المهنية من خارج الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تقديم المساعدة لذوي الكفاءات الذين يعيشون في الخارج في تعديل شهاداتهم، تم افتتاح مركز خدمة جديد في مدينة بون.

لاجئ يبحث عن فرصة عمل في مدينة فرانكفورت على نهر الأودر

"نحن بحاجة إلى أشخاص من الخارج، ولا يمكننا انتظارهم فقط، بل يجب علينا أن نجذبهم".

افتتح وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل ووزيرة الأبحاث الاتحادية أنيا كارليتشيك اليوم الاثنين (17 شباط/فبراير) مركز الخدمة المركزي للاعتراف بالمؤهلات المهنية في مدينة بون الألمانية. ويهدف المركز إلى إرشاد الخبرات المهنية في الخارج حول كيفية تعديل مؤهلاتهم في ألمانيا.

وأكدت كارليتشيك أن افتتاح مركز الخدمة "يأتي في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن سوق العمل الألماني يحتاج للعمال المهرة في العديد من المجالات، وأضافت: "لكن بالطبع يتعين علينا التحقق مما إذا كانت مؤهلات المتقدمين تفي بمتطلباتنا".

مختارات

قبل ثلاثة أشهر من دخول القانون الجديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة حيز التنفيذ، أكد رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني أن بلاده ستكون معتمدة على هجرة العمالة الأجنبية المتخصصة إليها خلال الأعوام المقبلة. (28.12.2019)

ترى السلطات الألمانية أنها بحاجة منذ سنوات لتشجيع هجرة العمالة المختصة إلى البلاد لسد النقص الحاصل في سوق العمل، وفي هذا السياق اعتبر الحزب الديمقراطي الحر أن القانون الخاص بهجرة العمالة غير كاف في صيغته الحالية. (15.12.2019)

كشف مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا عن ارتفاع عدد الشهادات الأجنبية التي تمت معادلتها بنسبة 20 بالمائة في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ عدد الشهادات المعادلة أكثر من 36 ألف شهادة بينها حوالي 5 آلاف سورية. (22.08.2019)

من جانبه أشار وزير العمل، هوبرتوس هايل، إلى ضرورة استقدام متخصصين أجانب، وتابع: "نحن بحاجة إلى أشخاص من الخارج، ولا يمكننا انتظارهم فقط، بل يجب علينا أن نجذبهم".

من جهته قال عضو مجلس إدارة وكالة العمل الاتحادية، دانييل تيرزينباخ، إن ألمانيا "تتنافس على أفضل العقول مع الدول الأخرى"، وأضاف: "من المهم جداً أن يشقوا طريقهم إلى ألمانيا بسلاسة قدر الإمكان".

ويهدف المركز الجديد إلى تقديم المساعدة لذوي الكفاءات المهنية الذين يعيشون في الخارج من أجل الاعتراف بمؤهلاتهم. وتكون المساعدة عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف عبر إرشاد المتقدمين حول المستندات اللازمة لتعديل شهاداتهم، بالإضافة إلى توفير معلومات حول كيفية البحث عن عمل.

جدير بالذكر أنه يوجد في ألمانيا نحو 1400 مركز للاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية، كما ذكرت صحف شبكة التحرير الصحفي.

ومع بداية الشهر المقبل يدخل قانون هجرة العمالة المتخصصة في ألمانيا حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى جعل البلاد وجهة جذابة لذوي الكفاءات المهنية.

م.ع.ح/د.ص (د ب أ – أ ف ب)

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    الكاتب: م.أ.م/DW


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