ألمانيا - مذكرة توقيف بحق تونسي يشتبه بتواطئه في هجوم برلين

أصدرت برلين مذكرة توقيف بحق رجل تونسي يشتبه بتواطئه في الاعتداء الذي استهدف سوقاً لأعياد الميلاد في برلين عام 2016 وأسفر عن مقتل 12 شخصاً دهساً بشاحنة كان يقودها تونسي آخر قُتل لاحقاً في إيطاليا.

وذكرت وسائل اعلام محلية الخميس أن الادعاء العام يشتبه في أن التونسي ماهر د. (32 عاماً) ينتمي الى تنظيم "داعش" وأنه كان المرشد الخاص لمنفذ الهجوم أنيس العامري وأنه هو الذي حضه على شن الاعتداء، بحسب ما ذكرت صحيفة "سودوتشه تسايتونغ" اليومية ومحطتا "ان.دي.ار" و"دبليو.دي.ار" التلفزيونيتان.

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وأوضحت المصادر أن المشتبه به قد يكون حالياً في ليبيا حيث انضم لتنظيم "داعش" الإرهابي في 2015، بحسب القضاء الألماني الذي يبحث عنه ليوجه إليه اتهامات تتعلق "بعضوية جماعة إرهابية والتواطؤ في القتل". ورفضت المتحدثة باسم النيابة العامة التعليق على هذه التقارير.

وكان أنيس العامري (23 عاماً) قد اقتحم بشاحنته سوقاً لعيد الميلاد في برلين في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016 ودهس جمعاً من المارة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 46 آخرين في اعتداء تبناه تنظيم "داعش". وقُتل العامري بعد ذلك بأربعة أيام على يد الشرطة في شمال إيطاليا التي فر إليها.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ )