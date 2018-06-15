 ألمانيا - مذكرة توقيف بحق تونسي يشتبه بتواطئه في هجوم برلين | أخبار | DW | 06.07.2018

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أخبار

ألمانيا - مذكرة توقيف بحق تونسي يشتبه بتواطئه في هجوم برلين

أصدرت السلطات الأمنية الألمانية مذكرة بحث بشبهة الإرهاب تشمل تونسياً ينتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" يُعتقد أنه متورط في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سوقاً لعيد الميلاد في برلين عام 2016.

Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

أصدرت برلين مذكرة توقيف بحق رجل تونسي يشتبه بتواطئه في الاعتداء الذي استهدف سوقاً لأعياد الميلاد في برلين عام 2016 وأسفر عن مقتل 12 شخصاً دهساً بشاحنة كان يقودها تونسي آخر قُتل لاحقاً في إيطاليا.

وذكرت وسائل اعلام محلية الخميس أن الادعاء العام يشتبه في أن التونسي ماهر د. (32 عاماً) ينتمي الى تنظيم "داعش" وأنه كان المرشد الخاص لمنفذ الهجوم أنيس العامري وأنه هو الذي حضه على شن الاعتداء، بحسب ما ذكرت صحيفة "سودوتشه تسايتونغ" اليومية ومحطتا "ان.دي.ار" و"دبليو.دي.ار" التلفزيونيتان.

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مسائية DW: عام على اعتداء برلين ـ ماذا تغير في ألمانيا؟

وأوضحت المصادر أن المشتبه به قد يكون حالياً في ليبيا حيث انضم لتنظيم "داعش" الإرهابي في 2015، بحسب القضاء الألماني الذي يبحث عنه ليوجه إليه اتهامات تتعلق "بعضوية جماعة إرهابية والتواطؤ في القتل". ورفضت المتحدثة باسم النيابة العامة التعليق على هذه التقارير.

 وكان أنيس العامري (23 عاماً) قد اقتحم بشاحنته سوقاً لعيد الميلاد في برلين في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016 ودهس جمعاً من المارة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 46 آخرين في اعتداء تبناه تنظيم "داعش". وقُتل العامري بعد ذلك بأربعة أيام على يد الشرطة في شمال إيطاليا التي فر إليها.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ )

  • Italien Mutmaßlicher Berliner Attentäter in Mailand getötet (picture-alliance/dpa/Daniele Bennati/B&V)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

  • Tunesien Familie von Anis Amri (Getty Images/AFP/F. Belaid)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

  • Tunesien Auseinandersetzungen Salafisten Polizei (picture alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

  • Fahndungsfoto Anis Amri (picture-alliance/dpa/Bundeskriminalamt)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

  • An image grab from a short 'selfie' video clip from a social media website purportedly shows Anis Amri, the Tunisian suspect of the Berlin Christmas market attack, at an unknown location (REUTERS)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.

  • Deutschland Ralf Jäger Innenausschuss NRW-Landtag (Reuters/I. Fassbender)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    فيما قال رالف ييغر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، إن أنيس رُفِضَ كطالب لجوء في حزيران/ يونيو 2016 "ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق هوية صالحة". كما أكد الوزير أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية. وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيله لم تصل سوى بعد يومين، بعد الهجوم الإرهابي في برلين.

  • Fahndunsgfoto - Anis A. nach Terrorangriff Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/AP Photo/Police Handout)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وكان الادعاء العام الألماني قد صدر أمر اعتقال بحق أنيس عامري بتهمة الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام أن الأدلة تشير إلى أن عامري هو من قاد الشاحنة، التي اقتحمت السوق مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) وتسببت في قتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


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ألمانيا:مخبر يوقع بالمشتبه بتخطيطه لعمل إرهابي في كارلسروه

في إطار التحقيقات بقضية المشتبه بتخطيطه لهجوم إرهابي في مدينة كارلسروه، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن مخبراً للشرطة كان مكلفاً بمراقبة المشتبه به وأن الأخير أخبره أن اعتداء برلين جعله يشعر بالنشوة. (22.12.2017)  

أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

أكدت السلطات الإيطالية مقتل أنيس عامري، المشتبه به في تنفيذ اعتداء برلين، الذي قتل فيه 12 شخصا. عامري كان قد هرب بسبب الأوضاع الاقتصادية وبسبب عقوبة جنائية في تونس قبل سبع سنوات، فيما "تطرف لاحقا وصار إرهابيا في أوروبا." (23.12.2016)  

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