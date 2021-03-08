 ألمانيا- مدربات يبحثن عن المساواة في مجال يهيمن عليه الذكور | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.03.2021

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رياضة

ألمانيا- مدربات يبحثن عن المساواة في مجال يهيمن عليه الذكور

كلما ارتفع المستوى الرياضي، قل عدد النساء في المناصب العليا في التدريب. وعندما يتعلق الحديث بالمساواة بين الجنسين، فإنه لا تزال هناك مشاكل هيكلية في رياضات المحترفين في ألمانيا. فما العمل لدعم النساء في وظائف التدريب؟

صورة مدربة في مجال كرة اليد النسائية بألمانيا

على الرغم من أن النساء يحملن 47٪ من شارات التدريب، إلا أنهن يشكلن 13٪ فقط بين العاملين في مهنة التدريب بألمانيا.

"ظنوا أنني جزءًا من فريق التنظيف"، تقول المدربة الألمانية جيتا أكسمان لـ DW، وهي تصف تجربتها أثناء حصولها على شهادة تدريب فرق كرة القدم عام 2009. كانت أكسمان آنذاك لاعبة كرة القدم النسائية الوحيدة، التي تحصل رخصة التدريب من الفئة "ب". ورغم مرور أحد عشر عاماً على تجربتها، إلا أن قبول النساء في مناصب التدريب في رياضات المحترفين لا يزال في ألمانيا قليلاً.

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يبدو أن مقولة "العقل السليم في الجسم السليم" ما تزال تحافظ على أهميتها. دراسة حديثة تتوصل إلى أن النساء في منتصف العمر اللواتي يُعانين من ضعف اللياقة البدنية ربما يكن أكثر عرضة للاكتئاب والقلق. فكيف فسرت الدراسة ذلك؟

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تحدي جديد انتشر على الانترنت بين الرجال والنساء يتخلص في حمل كرسي صغير من وضع الانحناء. المثير في الأمر أن كافة الرجال بمختلف القدرات الرياضية فشلوا تماماً في التحدي! فما السبب؟

في الوقت الذي ترتبط فيه زوجات وصديقات أشهر لاعبي كرة القدم بفعاليات الموضة والأزياء وكذلك التسوق، تركز زوجة الألماني توماس مولر على رياضة الفروسية. إنها زوجة لاعب من نوع مختلف أثرت في اهتمامات زوجها أيضا.

يزداد إقبال الفتيات العراقيات على ألعاب القوى القتالية، كالمصارعة، لإثبات الذات والدفاع عن النفس وتغيير العادات والتقاليد وكسر القيود المفروضة على النساء في مجتمع ذكوري. DW عربية التقت في بغداد باثنتين من هذه الفتيات.

خلال رسالة مصورة نشرها على صفحته على فيسبوك أعلن أسطورة ألعاب القوى يوسين بولت عن توقيعه لعقد مع أحد أندية كرة القدم، محققا بذلك حلما راوده من الطفولة. فهل يقدر بولت على النجاح في عالم كرة القدم كما نجح في ألعاب القوى؟

وفقاً للأرقام التي جمعها الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، فإن 47 في المائة من حاملي رخص التدريب المهني هم من النساء. ومع ذلك، تشكل النساء 13 في المائة فقط من المدربين على أرض الواقع، وهي أرقام ظلت راكدة منذ سنوات.

أفكار عن المرأة عفا عليها الزمن

هناك عدة أسباب مختلفة لهذا، كما توضح أكسمان، وهي باحثة في معهد علم الاجتماع الرياضي والدراسات الجنسانية في الجامعة الرياضية الألمانية في كولونيا. على رأسها؛ القوالب النمطية "الكليشيهات" الجنسانية التقليدية والافتراض التاريخي بأن الرياضة قد أنشئت للرجال، ففي الخمسينيات، كان يعتقد أن الرياضة تضر بالرحم أو الثديين، أو أن جسم الأنثى لم يكن قادراً بدنياً على المنافسة في الرياضة، ولذلك، اعتبرن "النساء غير قويات أو غير حازمات بما فيه الكفاية"، كما تشرح أكسمان.

تعارض الدور الأسري مع المهنة الرياضية؟

الوظائف في مجال التدريب ليست بالضرورة آمنة، وكذلك غير مناسبة للأسرة بشكل خاص بسبب ساعات العمل، فالتدريبات تجري في المساء، والمسابقات في عطلة نهاية الأسبوع، وغالباً ما تكون الوظيفة بدون عقد عمل ثابت وإنما مقابل أجر، فالعقود الثابتة نادرة، وأكسمان نفسها لم تعمل كمدربة على الإطلاق وتتذكر: "قلت إن الأمر أكبر من قدرة احتمالي، ولن أتمكن من التوفيق بين مجالات الحياة المختلفة".

ويدرك الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية هذه المسألة، ولهذا أدرج على نظامه الداخلي عام 2014 حصة نسائية (كوتا) نسبتها 30 في المائة. ووفقا لتقريره الخاص عن المساواة في عام 2020، حققت لجانه العليا في مختلف الوظائف التكافؤ بين الجنسين بشكل فعال، ولكن لا توجد حصة مماثلة للنساء في مناصب التدريب الرياضي، على الرغم من عدد من مشاريع قام بها الاتحاد في السنوات الأخيرة من أجل زيادة نسبة النساء.

"من خلال برامج التوجيه التي تركز على الرياضيات السابقات، يمكن للاتحادات الرياضية دعم المزيد من المدربات في طريقهن إلى مستوى القمة"، حسبما توضح سيبيلّه هامبل لـDW. وترأس هامبل مجموعة العمل لدى الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، تلك المجموعة التي تريد ضمان وجود المزيد من المدربات في المستقبل.

قدوة نسائية

"صورة المدرب كشخصية ذكورية لا تزال قائمة بعناد"، تشرح بترا تشوبه، بصفتها نائبة رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية لشؤون المساواة والمرأة. وتضيف في مقابلة مع DW، أن العديد من الاتحادات الرياضية لاتزال تتبع هذا النمط عندما يتعلق الأمر بشغل مناصب التدريب، "وغالباً ما يتم تشجيع الرياضيين الذكور المحترفين على التفكير في أدوار التدريب المستقبلية خلال حياتهم المهنية النشطة، ونادراً ما يتم تشجيع نظرائهم من الإناث".

وترى زيمونه لامارز، نائبة رئيس اتحاد المدربين المحترفين في الرياضة الألمانية، أن من بين الأمور التي يمكن أن تساعد على ضخ المزيد من المدربات في الحياة الرياضية، ظهور المرأة إعلامياً كمدربة محترفة، وإيجاد شبكات أقوى لتدريب الإناث، وتحسين ظروف العمل، وعقود التفرغ، وأنظمة العمل الإضافي، وفرص التعليم الإضافي.

وتقول لامارز، إن "هذه الحلول ليست سراً، ولكننا بحاجة إلى التغيير ونحتاج إلى المال لتنفيذها، ولأن صناع القرار لا يزالون من الذكور بأغلبية ساحقة، فإن التقدم بطيء".

مدربة تشرح للاعبات إحدى فرق كرة اليد النسائية بألمانيا

مع بعض الاستثناءات، لا يزال التدريب في مجال الرياضة مهنة يهيمن عليها الذكور.

11 في المائة فقط من المدربين الأولمبيين هم من النساء

ويعتبر موضوع ترقية المدربات قضية دولية أيضا، وتسعى اللجنة الأولمبية الدولية جاهدة الآن إلى تحقيق تمثيل أكثر توازناً بين الجنسين من خلال مشروعها لمراجعة المساواة، لأنه في الدورات الأولمبية الأربعة الأخيرة كانت نسبة النساء بين المدربين المرشحين أحد عشر بالمائة فقط.

وفي مقابلة أجريت مؤخراً مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحدثت رئيسة اتحاد ألعاب القوى في المملكة المتحدة جو كوتس، عن رغبتها في دعم المدربات بشكل خاص وأنها تريد كسر الأنماط القديمة التي يهيمن عليها الذكور في الرياضة.

وتتفق تشوبه مع كوتس، قائلة إن "هز البنى التقليدية في الرياضة لا يتعلق بسلب الرجال من وظائفهم، ولكن حول فتح فرص المهن الرياضية أمام الجميع"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بالاعتراف بالنساء في المناصب القيادية ومعاملتهن باحترام كمدربات، دون تعليقات مهينة أو تحرش جنسي.

أوليفيا غيرستنبرغر/ م.ش/ص.ش

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