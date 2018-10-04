 ألمانيا: مداهمات لمنازل شبيبة حزب البديل الشعبوي في ميونخ | أخبار | DW | 12.10.2018

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أخبار

ألمانيا: مداهمات لمنازل شبيبة حزب البديل الشعبوي في ميونخ

قبيل انطلاق الانتخابات المحلية في بافاريا، قام أعضاء من شبيبة حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي بتلطيخ حوائط مقر حزب آخر بألوان تشبه الدماء. الشرطة الألمانية قامت بتفتيش عدد من منازل الشبيبة.

Deutschland München Polizisten (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

قامت الشرطة في ولاية بافاريا الألمانية بتفتيش عدد من منازل شبيبة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عقب تلطيخ حوائط مبنى المقر الرئيسي لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في مدينة ميونخ.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الجمعة (12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إن الأمر يتعلق بأضرار مادية تعرض لها المبنى. وكانت شبيبة حزب البديل قد تركوا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مشهداً يشبه مذبحة أمام مقر الحزب المسيحي الاجتماعي، بعد أن قاموا بتلطيخ جدرانه بألوان تشبه الدماء وألوان أخرى وكتبوا على الجدران عبارة "مكان ارتكاب جريمة"، وربطت ذلك باتهام "قتيل ميركل"، في إشارة إلى الألماني الذي قتل الشهر الماضي خلال شجار في مدينة كمنيتس على يد أحد طالبي اللجوء إلى ألمانيا.

وأعلنت شبيبة البديل على شبكة الإنترنت عن تنظيم فعالية يوم الأحد المقبل، قبل تنظيم انتخابات برلمان الولاية في بافاريا. ومن بين المشتبه فيهم بارتكاب عملية تلطيخ الحوائط مرشح على أحد مقاعد برلمان الولاية في تلك الانتخابات.

مختارات

رفضت المستشارة الألمانية بشكل قاطع أي ائتلاف لحزبها المسيحي الديمقراطي مع حزب "البديل" اليميني الشعبوي، بعد أن قال رئيس جناح حزبها في ولاية سكسونيا بأنه لا يستبعد هذا الاحتمال. (27.09.2018)

قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات في ولاية بافاريا، استطلاع جديد للرأي يؤكد تراجعا غير مسبوق في شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي المتحفظ على سياسة المستشارة ميركل في الهجرة. بخلاف حزب الخضر المدافع عن اللاجئين. (11.10.2018)

ونشر رافائيل هاوبتمان من منطقة شفابن عملية مداهمة الشرطة للمنازل على صفحته في موقع "فيسبوك". ووصف رئيس شبيبة حزب البديل الألماني، داميان لور، عملية المداهمة بأنها "فضيحة" واتهم الاتحاد المسيحي الاجتماعي باستغلال قوات الأمن لمصلحته. غير أن الادعاء العام ذكر أن المحققين قاموا بعملية المداهمة من تلقاء أنفسهم وليس بطلب من الحزب المسيحي الاجتماعي، الذي لم يقدم أي بلاغات ضد المشتبه فيهم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة: "نحن نرى أن هذه الحادثة تهم الرأي العام".

يذكر أن ولاية بافاريا ستشهد يوم الأحد انتخابات لبرلمان الولاية، الذي سيقوم بتشكيل حكومة الولاية فيما بعد. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر بات مهدداً بفقدان الأغلبية المطلقة في الانتخابات المقبلة، على حساب تقدم غير مسبوق لحزبي البديل والخضر. ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت نتيجة هذه الانتخابات ستؤثر على موقف زيهوفر كزعيم للحزب ووزير للداخلية.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ)

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


مختارات

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

حزب "البديل من أجل المانيا" أول حزب يميني شعبوي يدخل البوندستاغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يصف بعض خبراء السياسة القياديين في الحزب بتوجهاتهم اليمينية المتطرفة أو اليمينية الأصولية أو الشعبوية، فهل هم كذلك؟ (31.10.2017)  

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