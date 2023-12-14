ألمانيا: مداهمات ضد مجموعة يمينية متطرفة وتوقيف ثلاثة أشخاص

في إطار ملاحقة مجموعة "نوك أوت 51" اليمينية المتطرفة، أعلن الادعاء العام الاتحادي والشرطة الألمانية عن القيام بتفتيش عدة أماكن في ولاية تورينغن. وهذه المجموعة المتطرفة يتردد أنها تدرب أعضاءها على العنف.

اتخذ الادعاء العام الاتحادي والشرطة بألمانيا إجراءات مجددا ضد المجموعة اليمينية المتطرفة "نوك أوت 51". وقالت متحدثة باسم الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه اليوم الخميس (14 كانون الأول/ ديسمبر 2023) إنه تم تفيش أربعة أماكن في ولاية تورينغن صباح اليوم في إطار تحقيقات ضد المجموعة.

وأضافت المتحدثة أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص خلال ذلك؛ حيث تم إلقاء القبض على اثنين على خلفية الاشتباه في العضوية بالمجموعة، وتم إلقاء القبض على الثالث على خلفية الاشتباه في دعمه للمجموعة.

ويتردد أن هذه المجموعة تدرب أعضاءها على أفكار يمينية متطرفةوكذلك على المواجهات الجسدية إذا استدعى الأمر مع أفراد الشرطة مثلا أو مع المنتمين للتيار اليساري. وأضافت المتحدثة باسم الادعاء العام الاتحادي أنه لم يتم الانتهاء من التحقيقات ضد مجموعة "نوك أوت 51" من خلال حملات التفتيش والتوقيف هذه.

يشار إلى أنه على مدار أعوام عديدة نشط أعضاء من مجموعة "نوك أوت 51" بصفة خاصة في منطقة أيزناخ بولاية تورينغن بوسط ألمانيا. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم القيام بحملات التفتيش في أيزناخ ومدينة إرفورت بالولاية ذاتها.

جدير بالذكر أن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة يينا تنظر في قضية كبرى تتعلق بأمن الدولة ضد أربعة أعضاء مشتبه بهم بالمجموعة منذ أربعة أسابيع. وكان تم اتخاذ إجراءات ضد المجموعة مؤخرا في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في كل من ولايتي تورينغن وهيسن.

ع.ج/ ح.ز (د ب أ)