ألمانيا- مخاوف من موجة كورونا الرابعة مع ارتفاع الإصابات

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان الأربعاء (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، عن قلقه من المستويات الحالية للإصابة والإقامة في المستشفيات المرتبطة بجائحة كورونا.
وقال شبان في مؤتمر صحفي مشترك في برلين عقده مع لوتار فيلر، رئيس معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأوبئة، إن "الجائحة لم تنته بأي حالٍ من الأحوال"، مشيرا إلى ارتفاع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في مناطق معينة.
وتأتي تصريحات الوزير المنتهية ولايته قبل اجتماع لوزراء صحة الولايات الـ16 حول الجائحة المقرر عقده يومي الخميس والجمعة المقبلين. وتقع السياسة الصحية في ألمانيا إلى حد كبير على عاتق الولايات.
وكرر شبان دعوته للحصول على جرعات معززة من لقاح كورونا، قائلا إن معدل التطعيم لا يزال منخفضا للغاية، مطالبا جميع الولايات بالتواصل مع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما لعرض الجرعات المعززة عليهم، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللقاح لا يمكنهم دائما العثور على طبيب قادر على القيام بذلك.
"أسباب" ارتفاع الإصابات
من جانبه، حذر رئيس معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، من قدوم موجة جديدة من الجائحة، وقال اليوم في برلين: "إذا لم نتحرك فإن هذه الموجة الرابعة ستجلب مرة أخرى قدرا كبيرا من المعاناة. كثير من الناس سيمرضون بشكل خطير ويموتون، وستتعرض الخدمات الصحية لضغوط شديدة مرة أخرى".
وعزا فيلر الوضع إلى عدم وصول نسبة المطعمين إلى المستوى المطلوب وتزايد التراخي في مراعاة قواعد مكافحة الجائحة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، ووصف الأرقام بـ "الصادمة".
وسجل المعهد، بحسب بيانات اليوم، 194 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 114 حالة يوم الأربعاء الماضي.
وبلغت عدد الإصابات الجديدة في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 20398 إصابة.
وكان أعلى معدل للإصابة قد سجل في الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.
جي 3 وجي 2 في الملاعب
على صعيد متصل، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تؤيد قصر دخول استادات كرة القدم على الملقحين ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد19- فقط.
وأوضحت نتائج الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد "يوغوف" لأبحاث الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 60 بالمائة من المستطلعة آراؤهم تأيد تطبيق القاعدة المعروفة باسم (جي 2) والتي تقصر دخول الأماكن المغلقة على الملقحين والمتعافين فقط.
في المقابل، اعتبر 29 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع هذه الخطوة غير صائبة.
يشار إلى عدم وجود قواعد موحدة تتعلق بدخول استادات أندية كرة القدم الاحترافية في دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا) ودوري الدرجة الثانية، فبينما تطبق بعض الأندية قاعدة (جي 3)، فإن أندية أخرى مثل بوروسيا دورتموند عادت إلى تطبيق قاعدة (جي 3) التي تسمح بدخول الفئتين المذكورتين بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحملون نتيجة سلبية للاختبار التقليدي للكشف عن كورونا.
و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)
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