 ألمانيا- مخاوف من موجة كورونا الرابعة مع ارتفاع الإصابات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا- مخاوف من موجة كورونا الرابعة مع ارتفاع الإصابات

مسؤولون ألمان يحذرون من موجة رابعة من فيروس كورونا، "قد تكون نتائجها وخيمة" ودعوات لتعزيز اللقاحات بجرعة ثالثة، بينما غالبية الألمان مع تشديد إجراءات دخول ملاعب كرة القدم.

المسؤولون الألمان يدعون المواطنين في ألمانيا إلى تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح لتفادي موجة رابعة من الوباء.

المسؤولون الألمان يدعون المواطنين في ألمانيا إلى تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح لتفادي موجة رابعة من الوباء.

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان الأربعاء (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، عن قلقه من المستويات الحالية للإصابة والإقامة في المستشفيات المرتبطة بجائحة كورونا.

مختارات

منذ قرابة عامين والعالم يصارع جائحة كورونا، في حين ظلت إحدى البلدان الواقعة جنوب المحيط الهادىء خالية من العدوى ولم تسجل فيها أية حالة إصابة إلى حين إعلانها اليوم عن أول إصابة بكورونا.. فكيف ظلت بمنآى عن الفيروس العنيد؟

دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.

فيما كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي وفيات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز الخمسة ملايين حول العالم، باتت أعداد الإصابات في ألمانيا في ارتفاع مستمر من يوم إلى آخر.

وقال شبان في مؤتمر صحفي مشترك في برلين عقده مع لوتار فيلر، رئيس معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأوبئة، إن "الجائحة لم تنته بأي حالٍ من الأحوال"، مشيرا إلى ارتفاع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في مناطق معينة.

وتأتي تصريحات الوزير المنتهية ولايته قبل اجتماع لوزراء صحة الولايات الـ16 حول الجائحة المقرر عقده يومي الخميس والجمعة المقبلين. وتقع السياسة الصحية في ألمانيا إلى حد كبير على عاتق الولايات.

وكرر شبان دعوته للحصول على جرعات معززة من لقاح كورونا، قائلا إن معدل التطعيم لا يزال منخفضا للغاية، مطالبا جميع الولايات بالتواصل مع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما لعرض الجرعات المعززة عليهم، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللقاح لا يمكنهم دائما العثور على طبيب قادر على القيام بذلك.

"أسباب" ارتفاع الإصابات

من جانبه، حذر رئيس معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، من قدوم موجة جديدة من الجائحة، وقال اليوم في برلين: "إذا لم نتحرك فإن هذه الموجة الرابعة ستجلب مرة أخرى قدرا كبيرا من المعاناة. كثير من الناس سيمرضون بشكل خطير ويموتون، وستتعرض الخدمات الصحية لضغوط شديدة مرة أخرى".

وعزا فيلر الوضع إلى عدم وصول نسبة المطعمين إلى المستوى المطلوب وتزايد التراخي في مراعاة قواعد مكافحة الجائحة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، ووصف الأرقام بـ "الصادمة".

مشاهدة الفيديو 01:59

تلقيح الأطفال ضد كورونا سيبدأ قريبا في أمريكا

وسجل المعهد، بحسب بيانات اليوم، 194 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 114 حالة يوم الأربعاء الماضي.

وبلغت عدد الإصابات الجديدة في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 20398 إصابة.

وكان أعلى معدل للإصابة قد سجل في الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

جي 3 وجي 2 في الملاعب

على صعيد متصل، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تؤيد قصر دخول استادات كرة القدم على الملقحين ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد19- فقط.

وأوضحت نتائج الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد "يوغوف" لأبحاث الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 60 بالمائة من المستطلعة آراؤهم تأيد تطبيق القاعدة المعروفة باسم (جي 2) والتي تقصر دخول الأماكن المغلقة على الملقحين والمتعافين فقط.

في المقابل، اعتبر 29 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع هذه الخطوة غير صائبة.

يشار إلى عدم وجود قواعد موحدة تتعلق بدخول استادات أندية كرة القدم الاحترافية في دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا) ودوري الدرجة الثانية، فبينما تطبق بعض الأندية قاعدة (جي 3)، فإن أندية أخرى مثل بوروسيا دورتموند عادت إلى تطبيق قاعدة (جي 3) التي تسمح بدخول الفئتين المذكورتين بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحملون نتيجة سلبية للاختبار التقليدي للكشف عن كورونا.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

  • Kenia Corona l Medizinstudenten in Nairobi (John Muchucha/AP Photo/picture-alliance)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    أجهزة تنفس مبتكرة

    في نيروبي الكينية يجرب طلبة طب جهاز تنفس موجه بالكومبيوتر مبتكر بجامعة كينياتا. وباحثون كل جميع أنحاء افريقيا يبحثون عن إمكانيات إنتاج أجهزة التنفس والألبسة الوقائية ومواد تعقيم اليد، لأن بلدانا مثل الولايات المتحدة استنفدت مخزونا عالميا.

  • Uganda Kampala | Technikindustrie sucht man kreativen Mitteln Corona zu behandeln (Prof. Vincent Sembetya)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

    فانسان سيمباتيا، أستاذ بجامعة ماكيريري في كامبالا بأوغندا طور أجهزة تنفس رخيصة لتزويد نظام الصحة الضعيف من الناحية المالية. وتعاون في ذلك مع شركة إنتاج السيارات كيرا موتورز. "الجميع يطالب بنفس المنتوج، ولذلك لافريقيا فرصة ضعيفة في الحصول عليه" من الأسواق العالمية، كما قال سيمباتيا لـدويتشه فيله.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    دفعة الابتكار في السنغال

    طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

    وحتى الروبوت الصغير "الدكتور كير" هو من ابتكار الطلبة من السنغال. ويُراد له أن يقيس ضغط الدم ودرجة الحرارة لدى المرضى بكورونا. والأطباء بإمكانهم توجيه "الدكتور كير" بمساعدة كاميرا مثبتة وتطبيق ومن تم التواصل مع المرضى دون التعرض للخطر. وحتى الأشخاص في مناطق ريفية وعرة يمكن الوصول إليهم.

  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

    في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

  • Afrika Kenia Corona Frisur (Donwolson Odhiambo)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تسريحة الشعر كورونا

    بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.

  • Simbabwe Harare Gemüsemarkt während Coronakrise (DW/P. Musvanhiri)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

  • Afrika Schule Schüler Kinder Covid-19 Coronavirus Technik (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

    في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كورونا يواصل تفشيه ويسبب مآس حول العالم  

مواضيع ذات صلة

23.10.2021, Fussball 1. Bundesliga 2021/2022, 9. Spieltag, FC Bayern M¸nchen - TSG 1899 Hoffenheim, in der Allianz-Arena M¸nchen. Joshua Kimmich FC Bayern M¸nchen nachdenklich ***DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.*** *** 23 10 2021, Football 1 Bundesliga 2021 2022, Matchday 9, FC Bayern Munich TSG 1899 Hoffenheim, at Allianz Arena Munich Joshua Kimmich FC Bayern Munich reflective DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video

رئيسة البوندستاغ تعرب عن امتنانها لكيميش بسبب لقاح كورونا 31.10.2021

بعد الجدل حول تصريحات نجم بايرن بشأن عدم تلقيه لقاح كورونا، أعربت رئيسة البرلمان الألماني باربل باس عن امتنانها ليوشوا كيميش لأنه أعاد النقاش حول الآثار طويلة المدى للقاحات من جديد.

31.03.21 *** Auf der Covid-19-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig, fahren eine Ärztin (r) und eine Schwester einen Patienten zu einer Untersuchung am Computertomographen. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren.

ألمانيا تسجل أعلى معدل أسبوعي للإصابة بكورونا منذ خمسة شهور 23.10.2021

وصل معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لكل 100 ألف نسمة إلى أعلى مستوياته منذ شهر مايو/ أيار الماضي، بحسب معهد روبرت كوخ. ما هو المؤشر الأهم لأي تشديد محتمل لقيود كورونا؟

Elfriede Seefeld receives the first of two injections with a dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine from doctor Elke Obst at a care home DRK-Seniorenwohnpark Grossraeschen, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues in Grossraeschen, Germany, December 27, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool

ألمانيا- شبان يدافع عن "جرعة ثالثة" من لقاحات كورونا لفئات معينة 04.09.2021

أكد وزير الصحة الألماني أن إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا للفئات الأكثر ضعفاً حتى قبل صدور توصية بهذا الأمر هو لحماية حياة الناس. هذا في وقت واصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ارتفاعه.