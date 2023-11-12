 ألمانيا.. مخاوف الشتاء البارد لم تعد موجودة رغم التهديد الروسي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.11.2023

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سياسة واقتصاد

ألمانيا.. مخاوف الشتاء البارد لم تعد موجودة رغم التهديد الروسي

ثاني شتاء في ألمانيا دون إمدادات غاز من روسيا. سيناريوهات "تجمد" السكان من البرد باتت مستبعدة بشكل كبير رغم التهديد الروسي. كيف ذلك؟

ألمانيا.. مخاوف الشتاء البارد لم تعد موجودة رغم التهديد الروسي

ألمانيا.. مخاوف الشتاء البارد لم تعد موجودة رغم التهديد الروسي

في السنة الأولى من غزوها لأوكرانيا ، حاولت روسيا استغلال المخاوف من ندرة الطاقة في أوروبا خلال أشهر الشتاء الباردة، لمزيد من الحرب الإعلامية، حتى أن الروس نشروا مقطع فيديو لتعزيز هذه المخاوف، وهو مقطع يزعم أن الألمان سيتجمدون من البرد في حال عدم وصول إمدادات من شركة غازبروم الروسية.

أوقفت شركة غازبروم المملوكة للدولة جميع شحنات الغاز إلى ألمانيا في أواخر أغسطس/آب 2022. ولكن حالياً ووفق دراسة حديثة طلبتها الجمعية الألمانية لصناعات الطاقة والمياه (BDEW)، فحوالي 14 في المئة فقط من سكان ألمانيا من يعتقدون أن الشتاء المقبل قد يشهد مشاكل في شحنات الغاز.

في الجانب الآخر، يعتقد 64 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيقضون فصل الشتاء القادم دون أي مشاكل كبيرة، حتى لو بقي وضع العرض غير كافٍ تماماً للطلب. بينما يعتقد 18 بالمئة أن الوضع مريح للغاية وهم مقتنعون بأن ألمانيا ستجتاز فصل الشتاء دون أي مشاكل على الإطلاق.

وأفادت الجمعية الألمانية أن هذه الأرقام تبين أن "أربعة من كل خمسة مشاركين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن ألمانيا في غاية الاستعداد لفصل الشتاء المقبل".

عوامل أدت إلى الارتياح

وتقول كيرستين أندريا، المديرة التنفيذية للجمعية: "بفضل التعاون الجيد بين صناعة الطاقة والسياسيين بشأن مسألة أمن الإمدادات على مدار الفترة السابقة، يمكننا الآن أن نكون متفائلين نسبياً بشأن وضع إمدادات الغاز هذا الشتاء".

من جانبه، يقول كلاوس مولر، رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات (BNetzA)، وهي الهيئة المنظمة في ألمانيا للكهرباء والغاز والاتصالات، إن البلد في وضع أفضل بكثير مع دخول هذا الشتاء مقارنة مع الشتاء السابق. وتحدث عن أن منشآت تخزين الغاز الألمانية امتلأت بحلول هذا الشهر، وأن واردات الغاز مستقرة.

سيناريوهات قاتمة مستبعدة

وتستند توقعات مولر الوردية إلى ستة سيناريوهات جديدة تخصّ إمدادات الغاز في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة. قدمت الوكالة هذه النماذج في أوائل هذا الشهر، وبين السيناريوهات الستة، هناك ثلاث سيناريوهات تقلق أو تدق ناقوس الخطر.

الأول هو انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، كما حدث خلال شتاء عام 2012، ما سيدعو سكان ألمانيا إلى التفكير في ترشيد استهلاك الطاقة. 

وقد يتمثل السيناريو الثاني في قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل كامل في وقت لاحق من هذا الشهر، ما قد يجبر ألمانيا، التي تمتلك حالياً أكبر قدرات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي، على زيادة صادراتها من الغاز إلى النمسا ودول جنوب شرق أوروبا.

مختارات

وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون من شأنه أن يفرض الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في التدفئة. لكن لماذا أثار التشريع الذعر بين مالكي المنازل والعقارات؟

حاجة برلين للغاز القطري واضحة، كما كشفت ذلك الصفقة الأخيرة بين البلدين. وضع يرسم ما يشبه المأزق للدور الطلائعي الذي تلعبه ألمانيا، في سياق حملة "حب واحد" القائمة على نشر قيم التعدد على هامش مونديال كرة القدم 2022 في قطر.

من المتوقع أن تعاود أسعار الغاز والكهرباء في ألمانيا الارتفاع مع انتهاء البرنامج الحكومي بحلول نهاية العام الحالي. جاء ذلك وفقا لحسابات بوابة "فريفوكس" لمقارنة الأسعار والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية.

أكدت ألمانيا أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماما، فيما أعلنت عن افتتاح أول منصة لاستقبال حاويات الغاز المسال. يأتي ذلك في إطار جهود تأمين مصادر بديلة للغاز الروسي، الذي بدأت صادراته أيضا تتهاوى.

السيناريو الثالث حسب الوكالة، هو إذا كانت ألمانيا غير قادرة على استيراد ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال عبر محطات في بلجيكا وهولندا، إذا ما انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في هاذين البلدين ما سيدفع الاستهلاك المحلي إلى الارتفاع.

عموماً إذا انخفض مخزون الغاز في ألمانيا هذا الشتاء، فذلك لن يقع في كل الأحوال قبل شهر فبراير/شباط. ولكن هذا السيناريو رهين بتحقق عدة أمور في آن واحد.

أولاً، يجب أن يكون الشتاء القادم بارداً بشكل كبير. ثانياً، أن تستهلك المنازل والصناعات الغاز بشكل مرتفع لمدة مطولة. ثالثاً، أن توقف روسيا إمدادات الغاز عبر أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني. رابعاً، أن تضطر ألمانيا إلى تصدير كميات كبيرة من الغاز المخزن لديها إلى دول جنوب أوروبا. وخامساً، أن تنخفض واردات الغاز من محطات الغاز البلجيكية والهولندية بشكل كبير.

ترشيد الاستخدام مهم

بطبيعة الحال، لا يمكن استبعاد أيّ شيء. لكن الخبراء يؤكدون أنه من غير المرجح أن تحدث كل هذه التوقعات في آن واحد.

ومع ذلك، يوضي مولر بأن يظل سكان ألمانيا مقتصدين في استخدام الطاقة. وقال: "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالبرد الشديد، لكننا نطلب من الناس مواصلة التفكير بعناية حول كيفية تقليل استهلاكهم". 

وتابع أن استخدام كميات أقل من الغاز سيجعل الأسر توفر بعض المال. وتؤكد بيانات كلام مولر، إذ وفرت الأسر الألمانية متوسطة الدخل حوالي 440 يورو باستخدام كميات أقل من الغاز طوال 12 شهرا، منذ الشتاء الماضي.

أندريه غوركوف/ ع.ا

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.