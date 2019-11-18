ألمانيا: مخالفة تجاوز السرعة المقررة..لعربة أطفال!

أم تجر عربة طفلها بسرعة 61 كيلومترا/ الساعة؟ بالطبع لا توجد عربة أطفال يمكنها السير بهذه السرعة. لكن الصدفة وحدها جعلت ذلك ممكناً.
ففي الوقت الذي كانت تمر فيه الأم في ممر سير المشاة بأحد الشوارع في منطقة بالفي بولاية شمال الراين - ويستفاليا، كانت سيارة تمر في خلفية المشهد بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في هذا الطريق.
وبحسب موقع آر تي ال الألماني، فقد التقط الرادار سيارة تمر بسرعة كبيرة لكن في تلك اللحظة بالتحديد التي حصل فيها الرادار على الصورة كانت الأم وعربة طفلها الصغير تغطيان على اللوحات المعدنية للسيارة المخالفة بل وحتى وجه السائق، ليفر الجاني الحقيقي من الغرامة.
وحصلت للشرطة من الرادار الآلى على 265 صورة لسيارات خالفت السرعات المقررة للسير في مناطق مختلفة من المدينة، وأثناء تقييم الضباط للصور فوجئوا بصورة الأم وهي تدفع عربة الطفل الصغير لتغطي في اللحظة نفسها على سيارة من نوع فولكس فاعن تمر بسرعة كبيرة في الخلفية. الشرطة وجدت أن الصورة طريفة، فقررت نشرها على الانترنت، معقبة أن صاحب السيارة المخالف تمتع في تلك اللحظة بحظ كبير ووفر 15 يورو هي قيمة المخالفة. حساب الشرطة على "تويتر" وصف هذه اللقطة بـ"صورة الأسبوع".
ع.ح./أ.ف
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