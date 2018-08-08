 ألمانيا – محاكمة عراقيين بتهمة الانضمام لـ″داعش″ وارتكاب جرائم حرب | أخبار | DW | 23.08.2018

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أخبار

ألمانيا – محاكمة عراقيين بتهمة الانضمام لـ"داعش" وارتكاب جرائم حرب

يمثل لاجئان عراقيان أمام القضاء الألماني في برلين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إذ شاركا بشنق موظف رفيع المستوى في الدولة العراقية، حسب الادعاء، الذي اتهم أحدهما أيضاً بتجنيد عراقيين في ألمانيا لصالح التنظيم الإرهابي.

Deutschland Oberlandesgericht in Hamburg (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

كشف الادعاء العام الألماني اليوم الخميس (23 آب/ أغسطس 2018) أنه رفع دعوى قضائية في برلين ضد عراقيين اثنين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وحسب الادعاء فقد كان الرجلان عضوين في تنظيم "داعش" وشاركا بشنق موظف رفيع المستوى في الدولة العراقية في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

مختارات

قضت محكمة ألمانية بسجن ثلاثة سوريين لعدة سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية"، بعدما سافروا من ألمانيا إلى سوريا عام 2015 وانضموا للتنظيم الإرهابي حيث تدربوا على أساليب شن هجمات إرهابية. (12.03.2018)

وجهت محكمة في ميونخ تهمة دعم منظمة إرهابية في سوريا لثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم من المتشددين الإسلامويين. كما وجهت محكمة أخرى في شتوتغارت تهمة ارتكاب جرائم حرب لجندي سابق في الجيش العراقي. (09.11.2017)

وأضاف الإدعاء أن أصغرهما، الذي من المحتمل أنه يبلغ من العمر اليوم 19 عاماً، قد بصق وسب الموظف العراقي. أما الأكبر، والذي يبلغ من العمر اليوم 42 عاماً، فقد شارك مع غيره بجلب الموظف إلى مكان الإعدام. كما يتهمه الإدعاء بتجنيد عراقيين في ألمانيا لصالح التنظيم الإرهابي بعد دخوله إليها في منتصف 2015. كما حاول إقناع أحدهم بتنفيذ هجمات انتحارية.

يذكر أنه تم اعتقال الرجلين في أيار/ مايو 2017 على ذمة قضية أخرى. ويقبع الرجلان منذ أيلول/ سبتمبر الماضي على ذمة التحقيق في قضية الإرهاب.

خ.س/ع.غ (د ب أ)

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


مختارات

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

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