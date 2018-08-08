ألمانيا – محاكمة عراقيين بتهمة الانضمام لـ"داعش" وارتكاب جرائم حرب

كشف الادعاء العام الألماني اليوم الخميس (23 آب/ أغسطس 2018) أنه رفع دعوى قضائية في برلين ضد عراقيين اثنين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وحسب الادعاء فقد كان الرجلان عضوين في تنظيم "داعش" وشاركا بشنق موظف رفيع المستوى في الدولة العراقية في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وأضاف الإدعاء أن أصغرهما، الذي من المحتمل أنه يبلغ من العمر اليوم 19 عاماً، قد بصق وسب الموظف العراقي. أما الأكبر، والذي يبلغ من العمر اليوم 42 عاماً، فقد شارك مع غيره بجلب الموظف إلى مكان الإعدام. كما يتهمه الإدعاء بتجنيد عراقيين في ألمانيا لصالح التنظيم الإرهابي بعد دخوله إليها في منتصف 2015. كما حاول إقناع أحدهم بتنفيذ هجمات انتحارية.

يذكر أنه تم اعتقال الرجلين في أيار/ مايو 2017 على ذمة قضية أخرى. ويقبع الرجلان منذ أيلول/ سبتمبر الماضي على ذمة التحقيق في قضية الإرهاب.

خ.س/ع.غ (د ب أ)

