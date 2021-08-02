ألمانيا.. محاكمة حارس نازي سابق عمره قرن

يعتزم القضاء الألماني محاكمة حارس سابق في معسكر الاعتقال النازي "زاكسنهاوزن"، الذي كان يديره النظام النازي بالقرب من برلين، بتهمة المشاركة في جرائم قتل في 3518 حالة.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة، إيريس لو كلير، اليوم الاثنين (الثاني من آب/أغسطس 2021) إن المحاكمة ستبدأ مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مدينة نويروبين بولاية براندنبورغ، بعد أن خضع المتهم، البالغ من العمر مائة عام، لفحص طبي على يد خبراء ووجدوه لائقا للمثول أمام المحكمة.

ويتهم الادعاء العام حارس القوات الخاصة السابق بالمساعدة عن علم وطوعا في قتل معتقلين في المعسكر، بما في ذلك إطلاق النار على أسرى حرب سوفييت في عام 1942 وقتل سجناء بالغاز السام "زيكلون ب".

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وبحسب بيانات الادعاء العام، ارتُكبت الجرائم بين عامي 1942 وشباط/فبراير 1945. وقد تم تحرير المعسكر من قبل القوات السوفيتية في نيسان/أبريل 1945.

ومنذ إدانة المشرف السابق على أحد المعسكرات النازية، جون ديميانيوك، في عام 2011، لم تعد المحاكم الألمانية تصر على إثبات الذنب الفردي في هذه القضايا، وهو ما يكاد يكون من المستحيل تحقيقه. ويكفي إثبات أداء الخدمة في معسكر وقعت فيه عمليات قتل جماعي بشكل واضح.

وأقيم في المعسكر السابق على بعد 30 كيلومترا شمال برلين نصب تذكاري ومتحف.

ووفقا للسجلات، فقد تم احتجاز أكثر من 200 ألف سجين هناك بين عامي 1936 و1945. وتوفي الآلاف نتيجة الجوع والمرض والتجارب الطبية وسوء المعاملة، أو تم إعدامهم.

خ.س/أ.ح (د ب أ)