ألمانيا.. محاكمة "آكل لحوم بشر" متهم بقتل شخص خلال لقاء جنسي!

في قضية تثير جدلاً واسعاً في ألمانيا، بدأت الثلاثاء (10 آب/أغسطس 2021) محاكمة شتيفان ر. (41 عاماً)، وهو معلم ألماني في إحدى المدارس الخاصة، في برلين، بتهمة قتل شخص خلال مواعدة بدوافع "جنسية سادية وأكل لحوم البشر"، كما يقول الادعاء العام.





وعن ملابسات الجريمة، نقلت صحيفة "تاغس شبيغل" البرلينية عن الادعاء العام، أن شتيفان ر. كان قد واعد الضحية شتيفان ت. في شهر أيلول/سبتمبر الماضي عبر موقع مواعدة، وخلال الموعد قتله وقطع الجثة إلى أشلاء، وأكل أجزاء منها "لتحقيق الإشباع الجنسي"، ثم نشر أجزاء أخرى في مناطق مختلفة من برلين. وبحسب الصحيفة، لم تتمكن الشرطة من الكشف عن الجريمة إلا بعد شهرين، بعد أن أبلغ أشخاص الشرطة بعثورهم على عظمة ساق إنسان في إحدى مناطق الغابات، تبين لاحقاً أن تلك العظمة تعود للضحية شتيفان ت.



وكان زملاء شتيفان ت. في السكن قد أبلغوا الشرطة قبل ذلك أن زميلهم اختفى، بعد أن خرج يوم 5 أيلول/سبتمبر قبل منتصف الليل بقليل. ورغم بحث الشرطة عن الشخص المفقود من خلال نشر صوره وطلب المساعدة من الناس، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى "رأس الخيط" في القضية إلا بعد إبلاغهم بالعثور على عظمة الساق. وتمكنت الشرطة لاحقاً من الوصول إلى مكان الجريمة المفترضة عبر تحليل البيانات الموجودة في الهاتف المحمول للضحية، والتي أوصلتهم إلى سائق سيارة أجرة قدم معلومات عن الوجهة الأخيرة للضحية.



نشط في "منتديات أكل لحوم البشر"

أثناء التحقيقات، قامت الشرطة بتقييم الدردشات التي قام بها كل من المتهم والضحية، فتبين أنهما تواعدا قبل وقت قصير من الجريمة. وتوصلت الشرطة أيضاً إلى أن المتهم كان نشطاً في "منتديات آكلي لحوم البشر"، كما عثرت في شقة المتهم على "أدوات ذات صلة"، منها مناشير وسكاكين. ووجدت أيضاً عدة كيلوغرامات من مادة كيميائية تستخدم لإذابة الأنسجة البشرية.



هنا عثرت الشرطة على عظام أخرى للضحية



وينحدر المتهم شتيفان ر.، بحسب التحقيقات، من بلدة صغيرة في ولاية راينلايد-بفالتس ويعيش في برلين منذ نحو 9 سنوات. وفي الآونة الأخيرة، عمل مدرساً للرياضيات والكيمياء في إحدى المدارس الثانوية الخاصة في برلين. وقال زملاؤه إنه كان "ودوداً".

وهو حاليا محتجز منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد التزم الصمت بشأن التهم الموجهة له حتى الآن.

وتذكر هذه القضية بقضايا أخرى تتعلق بـ"آكلي لحوم البشر"، خصوصاً قضية "آكل لحوم البشر في روتنبورغ" عام 2001، عندما قام فني كمبيوتر (39 عاماً) بقتل مهندس من برلين (43 عاماً) أمام الكاميرا وقطع جثته إلى أشلاء وأكل أجزاء منها ووضع أجزاء أخرى في الثلاجة. وكان الاثنان التقيا عبر إعلان على منتدى على الإنترنت. وقيل إن الضحية كان قد وافق على قتله، بخلاف الضحية شتيفان ت. في القضية الجديدة. ولم يتم اكتشاف قضية روتنبورغ حتى نهاية 2002، ولايزال الجاني مسجوناً.



وفي عام 2005 أيضاً، جرت محاكمة شخص بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بأكل لحوم البشر. وكان الجاني، الذي اعترف بجريمته، قد بحث عبر منتدى على الإنترنت عن شخص "يجعل نفسه متاحاً كوليمة".

م.ع.ح