 ألمانيا - مجلس الوزراء يقر مسودة للتخفيف عن المطعمين ضد كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.05.2021

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أخبار

ألمانيا - مجلس الوزراء يقر مسودة للتخفيف عن المطعمين ضد كورونا

تسهيلات للمتعافين من كورونا ولمن حصلوا على التطعيم، أقرتها الحكومة الألمانية في مشروع قانون جديد أحالته إلى البرلمان للتصويت عليه. وعند الموافقة عليه ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال أيام.

حملة التطعيم تتواصل بسرعة في ألمانيا

حملة التطعيم تتواصل بسرعة في ألمانيا

مهدت الحكومة الألمانية الطريق أمام إدخال تخفيف سريع لقواعد مواجهة فيروس كورونا المستجد بالنسبة لمن تلقوا اللقاح بالكامل وبالنسبة للمتعافين. وقالت وزيرة العدل الألمانية، كريستينا لامبرشت، إن مجلس الوزراء الألماني أقر لائحة تنص على ذلك اليوم الثلاثاء (4 مايو/ أيار 2021). وأوضحت أنه من المقرر بموجب هذه اللائحة الحد من قيود الحقوق الأساسية، وسيعفون بالتالي من الخضوع لبعض قيود كورونا، وخاصة فيما يتعلق باللقاءات الخاصة وحظر التجول الليلي.

ومن المقرر أن يبت البرلمان الألماني "بوندستاغ" ومجلس الولايات "بوندسرات" في ذلك خلال هذا الأسبوع. وقالت لامبرشت: "إنها خطوة مهمة نحو الحياة العادية"، لافتة إلى أنه من الممكن بدء سريان تخفيف هذه القيود في العطلة الأسبوعية القادمة إذا تم إقرارها كما هو مخطط.

وتنص مسودة القانون على أنه سيتاح للملقحين والمتعافين مرة أخرى مستقبلا دخول المحلات، على سبيل المثال بدون إجراء اختبار مسبق للكشف عن كورونا، وكذلك زيارة حدائق الحيوان والحدائق النباتية وإمكانية الحصول على خدمات الحلاقة وما شابهها بدون اختبار.

كما سيتم إعفاء المسافرين القادمين الذين أتموا تطعيمهم ضد كورونا من تقديم شهادة اختبار سلبية لدخول البلاد.

دعوة لمواصلة الحذر

من جهته، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لمواصلة توخي الحذر في ظل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أولى الإشارات على انفراجة تدريجية في وضع انتشار الفيروس. وقال شبان، خلال المؤتمر الرقمي لليوم الألماني للأطباء إنه من المهم كسر الموجة الثالثة، وتابع: "الأعداد تتراجع، وهذا أمر مشجع"، ولكنه أشار إلى أنها لا تتراجع بقوة كافية.

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ألمانيا تسعى لجعل أولوية اللقاح للفئات ذات الدخل المنخفض

وتابع الوزير الألماني أنه يمكن ملاحظة كيف يحمي الحد من المخالطات، وفي الوقت ذاته أشار إلى أن منح اللقاح بدأ يحدث فارقا بشكل تدريجي. وأشار شبان إلى الزيادة الواضحة في معدل سرعة منح اللقاح، وأكد فرصة توافر إمكانات منح اللقاح لجميع المواطنين بفضل تزايد كميات اللقاح المتوقعة، وقال الوزير الألماني: "يمكنا ذلك من التخلي عن تحديد أولويات في منح اللقاح في النصف الأول من حزيران/يونيو القادم".

بافاريا تخفف القيود

ومع تراجع أرقام الإصابات، أعلنت ولاية بافاريا الألمانية أنه من المقرر إتاحة العطلات في ولاية بافاريا مجددا مع بدء عطلة عيد العنصرة في 21 أيار/مايو الجاري، وذلك بالمناطق التي تسجل أعدادا قليلة من الإصابات. وقال رئيس حكومة الولاية ماركوس زودر، بعد اجتماع مجلس الوزراء المحليين للولاية في مدينة ميونخ، إنه من المقرر السماح بإعادة فتح فنادق وأماكن تخييم في المقاطعات والمدن التي يتم بها تسجيل معدل إصابة أسبوعي منخفض يقل عن 100 حالة.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي هو عدد حالات الإصابة الجديدة التي يتم تسجيلها خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص. وأضاف زودر أن مجلس الوزراء أقر أيضا السماح بإعادة فتح المطاعم في الهواء الطلق والمسارح ودور الأوبرا وقاعات السينما، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 10 أيار/مايو، في المقاطعات التي يقل بها معدل الإصابة الأسبوعية عن 100 حالة.

ف.ي/ص.ش  (د.ب.ا)

  • Deutschland Maibaum in München (picture-alliance/Arco Images/P. Schickert)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    "جاء شهر مايو، الأشجار تزهر، ومن له مزاج، يبقى في المنزل، مع مشاغله"، هذه أغنية شعبية ألمانية حول شهر مايو/ أيار. وفي هذا الشهر على المرء أن يقضي وقتا أطول خارج المنزل. الألمان يحتلفون في هذا الشهر ويعلقون شجرة مايو خارج المنزل.

  • Deutschland 1. Mai Tag der Arbeit (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    في الأول من أيار/ مايو يخرج العمال إلى الشارع للتظاهر احتفالا بعيد العمال. العيد تعود جذوره إلى الأول من أيار/ مايو عام 1886 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أضرب العمال هناك مطالبين بتقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى ثمانية ساعات يومياً. لكن هذا العام مثل سابقه تنظم المظاهرات بشكل محدود بسبب المخاوف من انتشار عدوى كورونا.

  • Deutschland Maiglöckchen (picture-alliance/blickwinkel/C. Wermter)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    زهرة كونفالاريا أيار أو زنبق الوادي رمز لشهر مايو/ أيار. زهرة جميلة، خضراء الأوراق تعلن عن بداية الربيع الحقيقية. لكن الحذر، فهذه الشجيرة الصغيرة سامة. فكثير ما يخلط جامعو الإزهار بينها وبين شجيرة ثوم الدببة. بل يتناول بعض الصغار ثمرها السام أحيانا.

  • Deutschland Kuh auf der Weide (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    شهر أيار/ مايو هو شهر المراعي في الثقافة الألمانية القديمة. الشهر الذي تخرج فيه الأبقار إلى المراعي بعد شهور الشتاء الباردة الطويلة.

  • Washington - VE Day (DW/Julien Karl)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    في الثامن من أيار / مايو تحتفل دول الحلفاء التي حاربت ضد النظام النازي في ألمانيا بيوم النصر، اليوم الذي استسلمت فيه ألمانيا عام 1945 من دون شروط بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.

  • Bildergalerie Südkorea (Mansour Araghi)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    يحتفل البوذيون حول العالم في العاشر من أيار/ مايو بيوم فيساخ. اليوم الذي يكتمل فيه القمر. اليوم الذي يمثل أهم يوم في حياة مؤسس البوذية سيدهارتا غاوتاما، أي بوذا، والذي يعني المستيقظ.

  • Maikäfer (Imago/blickwinkel/McPhoto/O. Schreiter)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    في هذا الشهر تنتشر الدودة البيضاء في الحقول فتأكل أوراق الزرع، تأتي هذه الحشرات الطائرة كل أربعة أعوام بأعداد كبيرة وتسبب مشاكل لأصحاب الحقول والغابات.

  • Deutschland Muttertag in Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    يوم 14 من أيار/ مايو هو عيد الأم. اليوم الذي قرر الكونغرس الأميركي عام 1914 تخصيصه للأم. احتفل الألمان بهذا اليوم في عام 1923.

  • Deutschland Eisheilige Wintereinbruch (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    في ألمانيا يعتقد أن الفترة من 11 وحتى 15 من أيار/ مايو هي فترة صقيع. خمسة ليال باردة أطلقت عليها أسماء خمسة من القديسين: ماميرتوس، باناكراتيوس، سيرفاتوس، بونيفاتيوس، وصوفيا الباردة. وفي الواقع تكون هذه الليالي باردة عادة حتى رحيل صوفيا الباردة.

  • Rauchen - Aschenbecher - Nikotinersatz (picture alliance / ZB)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    خصص يوم 31 أيار/ مايو كيوم عدم التدخين من قبل منظمة الصحة العالمية. كل عام يموت حوالي 6 ملايين إنسان بسبب التدخين. وشعار السنة ضد التدخين: "التدخين خطر على تطور البشرية".

  • Deutschland Erbeeren (picture-alliance/blickwinkel/A. Laule)

    أيار/مايو شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

    ولا ننسى أن في أيار/ مايو يبدأ موسم قطف ثمار الفراولة في ألمانيا، الثمرة الغنية بفيتامين سي، والعناصر الأولية، والبوفينوله، التي لها فوائد صحية ضد السرطان، ومشاكل القلب والدورة الدموية. إعداد: مارتن مونو/ عباس الخشالي/م.س


مختارات

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