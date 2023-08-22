 ألمانيا: مجلس المدن يطالب بتمويل دائم لإيواء اللاجئين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.08.2023

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ألمانيا: مجلس المدن يطالب بتمويل دائم لإيواء اللاجئين

من أجل تخفيف الأعباء على البلديات في تكاليف رعاية اللاجئين، طالب رئيس مجلس المدن في ألمانيا بضرورة الحصول على تمويل دائم في رعاية اللاجئين وتوفير السكن لهم.

لاجئون ينتظرون في مركز لتسجيل اللاجئين في برلين (صورة أرشيفية)

لاجئون ينتظرون في مركز لتسجيل اللاجئين في برلين (صورة أرشيفية)

دعا رئيس مجلس المدن الألمانية، هيلموت ديدي، إلى ضمان تمويل دائم لتكاليف إيواء اللاجئين.

مختارات

وقال ديدي في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء (22 أغسطس/آب 2023) إن من المنتظر أن يسفر مؤتمر رؤساء حكومات الولايات المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عن قرارات تفضي لإنهاء "تأرجحنا الدائم من حل مؤقت إلى آخر عندما يتعلق الأمربتمويل اللاجئين"، وأضاف: "يجب أيضا تمويل المهمة الدائمة المتمثلة في رعاية اللاجئين بشكل دائم".

وفي منتصف أيار/مايو الماضي وعدت الحكومة الاتحادية الولايات بمليار يورو كمساهمة إضافية في تكاليف رعاية اللاجئين لهذا العام. ويهدف هذا إلى دعم الولايات في مواصلة تخفيف الأعباء عن بلدياتها وتمويل رقمنة سلطات الهجرة.

لا يزال الآلاف يسلكون طريق البلقان من أجل الوصول للاتحاد الأوروبي

وقال ديدي إن المدن بحاجة إلى توضيح سريع بشأن ما إذا كان سيتم تمديد قواعد الاتحاد الأوروبيالتي تمنح حماية غير معقدة للاجئين القادمين من أوكرانيا. وبحلول آذار/مارس 2024 على الأقل لن يضطر أولئك الذين يطلبون الحماية من أوكرانيا إلى الخضوع لإجراءات لجوء طويلة. وقال ديدي: "لقد أثبت ذلك الإجراء جدارته وجعل الأمر أسهل كثيرا في الموقع".

وأدلت منظمة "برو أزول" المعنية بشؤون اللاجئينبتصريحات مماثلة. وقالت "برو أزول" لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "يتعين على وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ هذا القرار رسميا في أسرع وقت ممكن، حتى يتمتع الناس بمزيد من الأمن وتتمكن السلطات من الاستعداد وفقا لذلك".

هـ.د/ح.ز(د ب أ)

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