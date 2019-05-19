ألمانيا .. متظاهرون يطالبون بإطلاق سراح "منقذة اللاجئين"

بحسب بيانات الشرطة (اليوم الثلاثاء الثاني من تموز/ يوليو 2019)، تظاهر مئات الأشخاص في كل من برلين وكولونيا وفرانكفورت للمطالبة بإطلاق سراح القبطانة البالغة من العمر 31 عاما.

وكان قد احتشد ما يصل إلى 300 شخص أمام القنصلية الإيطالية في فرانكفورت أمس الاثنين، بحسب بيانات منظمين. وتجمع اليوم الثلاثاء نحو 20 شخصا في العاصمة الألمانية في وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيطالية، فيما بلغ عدد المحتجين أمام القنصلية العامة في كولونيا نحو مئتي متظاهر.

فضلا عن ذلك يعتزم قسم الإبحار بنادي سانت باولي الألماني الرياضي إرسال إشارة برفع أعلام ولافتات وسترات نجاة يوم الأربعاء القادم على نهر ألستر بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا.

يذكر أنه تم احتجاز سفينة الإنقاذ ووضعت قائدتها كارولا راكيته التي باتت تعرف بـ "نقذة اللاجئين" قيد الإقامة الجبرية، مطلع الاسبوع بعد عدم امتثالها لأوامر السلطات الإيطالية ودخولها بالسفينة وعلى متنها 40 مهاجرا ميناء لامبيدوزا.

وتواجه قبطانة السفينة التابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية لإغاثة اللاجئين والمهاجرين بالبحر المتوسط "سي ووتش3" اتهامات بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية وانتهاك قانون البحار ومقاومة سلطات الدولة.

ومن المنتظر أن يصدر عن القضاء الإيطالي اليوم حكما بإطلاق سراح كارولا راكيته، أو بإصدار مذكرة توقيف بحقها.

م.م/ أ.ح (د ب أ)