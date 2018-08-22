ألمانيا: ما صلة الروسي المعتقل في برلين بأنيس عامري؟

أكد الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء (18 أغسطس / آب 2018) أن الروسي المعتقل "ماغوميد علي س." (31 عاما)، والذي يشتبه بتخطيطه لأعمال إرهابية، له صلة بأنيس عامري، منفذ اعتداء الدهس في سوق الميلاد في برلين نهاية 2016. ووفقا للبيانات الأمنية فإنه كان يتردد بانتظام على نفس المسجد الذي كان يتردد عليه التونسي أنيس عامري أيضا، ومن غير الواضح لحد الآن عما إذا عقد الرجلان أي اجتماع داخل المسجد أم لا، إلا أن الأمر ما زال وارداً.
وقالت المتحدثة باسم مكتب النائب الاتحادي العام، فراوكه كولر، إن رقما للهاتف مسجل باسم مستعار في الهاتف الخلوي الخاص بالتونسي يعود إلى "كليمنت ب." (شريك الروسي والمعتقل في فرنسا)، وهو ما يؤكد أنهما كانا "على اتصال". لكنها ذكرت أن نتائج التحقيق الأولية أثبتت أنه لا توجد أية مؤشرات على أن المشتبه به "ماغوميد علي س." أو "كليمنت ب." لهما علاقة لغاية الآن بالاعتداء الذي نفذه عامري.
منفذ حادث الدهس في أحد أسواق الميلاد في برلين عام 2016 أنيس عامري.
وكان القضاء الألماني قد أعلن اليوم توقيف إسلامي روسي يشتبه في تخطيطه لاعتداء في البلاد مع الفرنسي "كليمنت ب."، الموقوف في قضية أخرى في مرسيليا. وقد اعتقلت الوحدات الخاصة في الشرطة الألمانية الروسي (31 عاما) في برلين، وقامت بتفيتش مكان سكنه. ويشتبه بأنه "خطط لاعتداء بالقنبلة" مع شريكه الفرنسي الذي أوقف في مرسيليا.
وذكرت النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب في بيان أن الرجل استخدم شقته في برلين لتخزين "كمية كبيرة من مادة تي.آي.تي.بي" أو تريبيروكسيد، وهي مادة متفجرة يدوية الصنع استخدمت في اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وفي بروكسل في آذار/مارس 2016. وأثناء اعتقاله الأربعاء، لم يتم العثور على متفجرات، بحسب المتحدثة باسم مكتب النائب العام خلال مؤتمر صحافي.
وأضافت النيابة أن "المشتبه به، وهو من التيار الإسلامي المتطرف، كان يريد تصنيع متفجرات مع شريكه الموقوف حاليا في فرنسا" واستخدامها في ألمانيا، في مكان لم يحدد "بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص".
ع.أ.ج/ أ ح ( أ ف ب، د ب ا)
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
فيما قال رالف ييغر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، إن أنيس رُفِضَ كطالب لجوء في حزيران/ يونيو 2016 "ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق هوية صالحة". كما أكد الوزير أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية. وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيله لم تصل سوى بعد يومين، بعد الهجوم الإرهابي في برلين.
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أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا
وكان الادعاء العام الألماني قد صدر أمر اعتقال بحق أنيس عامري بتهمة الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام أن الأدلة تشير إلى أن عامري هو من قاد الشاحنة، التي اقتحمت السوق مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) وتسببت في قتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. الكاتب: زمن البدري
الكاتب: زمن البدري