 ألمانيا.. ماس يدعو لامتيازات لفائدة الحاصلين على لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.01.2021

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ألمانيا.. ماس يدعو لامتيازات لفائدة الحاصلين على لقاح كورونا

بات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أول وزير اتحادي يدعو إلى حصول متلقي لقاح كورونا على امتيازات خاصة. وفيما تواصل كورونا حصد الأرواح في ألمانيا، يقترب عدد المصابين على مستوى العالم من 95 مليون شخص.

مواطن ألماني يتلقى لقاح كورونا في أحد مراكز التلقيح بالعاصمة برلين بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2021

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى حصول متلقي لقاح كورونا على امتيازات خاصة.

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للسماح للأشخاص الذي تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بدخول المطاعم أو دور السينما بشكل مبكر عن غيرهم، ليكون بذلك أول وزير اتحادي يدعو لمثل هذه المزايا للحاصلين على اللقاح.

وقال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (17 يناير/ كانون الثاني 2021): "يجب السماح لمن تلقوا اللقاح بممارسة حقوقهم الأساسية مجددا (...)"، وتابع ماس "لم يتضح حتى الآن بشكل نهائي إلى أي مدى يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح نقل العدوى لغيرهم، ولكن الواضح هو: لن يسلب شخص تلقى اللقاح جهاز تنفس صناعي من شخص آخر، وبذلك يسقط سبب أساسي لتقييد الحقوق الأساسية".

وأشار ماس إلى مشغلي المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف المغلقة حاليا، وقال: "لديهم الحق في إعادة فتح أعمالهم في أي وقت مجددا، عندما يكون هناك إمكانية لذلك. وتتوافر هذه الإمكانية، عندما يتم تلقيح عدد أكبر من الأشخاص؛ لأنه عندما يكون الملقحين فقط في المطعم أو دور السينما، فإنه لم يعد بإمكانهم تعريض بعضهم البعض للخطر".

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وكانت الحكومة الألمانية قد رفضت إعادة الحريات لمن تلقوا اللقاح بالإشارة إلى أنه ليس معروفا، ما إذا كان يمكنهم نقل العدوى لآخرين أم لا. وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حذر من خطورة حدوث انقسام للمجتمع، حال توفير مزايا لمن تلقوا اللقاح عن غيرهم.

مختارات

ستشهد وتيرة تسليم لقاحات بيونتيك وفايزر تأخراً أعلنت عنه الشركة المصنعة، وذلك لضرورة إدخال تعديلات على تدابير الإنتاج في مصنع للشركة ببلجيكا، في وقت تمكن قراصنة من سرقة وثائق لقاحات تخصّ وكالة الأدوية الأوروبية.

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية عن استعداد وزارتها لنشر 10 آلاف جندي للمساعدة في اختبارات كورونا في دور الرعاية والمسنين. وتلقى أكثر من 700 ألف شخص في ألمانيا تطعيما ضد الفيروس منذ بدء الحملة قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع.

تمت في ألمانيا الموافقة على لقاحين هما: "بيونتيك وفايزر" الألماني الأمريكي، ولقاح "موديرنا" الأمريكي، ومن المنتظر أن تتم الموافقة على لقاح "أسترازينيكا" أيضا. لكن هل سيكون هناك إمكانية أن يختار الشخص اللقاح الذي يريده؟

بيد أن ماس، الذي شغل في الماضي منصب وزير العدل، عارض ذلك وقال: "نعم، سيؤدي ذلك إلى عدم المساواة خلال الفترة الانتقالية، ولكن طالما أن هناك سببا موضوعيا لذلك، فإن ذلك يعد مبررا من الناحية الدستورية".

من جانب آخر أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 13 ألف و882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد، فيما زادت الوفيات المرتبطة بالفيروس بواقع 445 حالة ليبغ الإجمالي 46419 منذ بدء تفشي الجائحة.

عالميا، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 95 مليوناً حتى صباح اليوم الأحد. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 94 مليونا و490 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 52 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و22 ألف حالة.

ع.ش/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)

 

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