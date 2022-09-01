ألمانيا لن تعتمد على الغاز الروسي في الشتاء المقبل

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن بلاده لن تعتمد في الشتاء المقبل على الغاز الروسي القادم عبر خط نورد ستريم 1.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2022) "لا ينبغي أن نبني على قدوم الغاز عبر خط نورد ستريم 1 خلال الشتاء"، وأردف: "إذا جاء شيء ما فإنه بالتأكيد سيعمل على تهدئة سوق الغاز بطبيعة الحال".

وكانت روسيا قد أوقفت امدادات شحنات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء كما كان معلنا، وعزت شركة غازبروم فترة التوقف المقدر لها حتى غد الجمعة، إلى أسباب تقنية، غير أن هناك خبراء يشككون في صحة هذه الأسباب فعليا.

وتحدث هابيك عما أسماه "المهزلة التي صاحبت التوربين"، مشيرا إلى أن الخط حاليا "صالح للعمل بصورة كاملة" في حدود ما يعلم، وقال إن الشركات التي لها علاقات تجارية مع غازبروم لا تزال تتواصل مع المجموعة الروسية، لافتا إلى أن وزارته لا تقوم بذلك وأوضح أنه "لا توجد محادثات مباشرة بين وزارتي وغازبروم، وما أحسبه هو أننا لا يمكننا أن نعتمد على روسيا أو على غازبروم على أية حال، والباقي هو مجرد تكهنات".

"لا توجد محادثات مباشرة بين وزارتي وغازبروم"، هذا ما أكد عليه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك.

ووصف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر قرارات الحكومة الروسية بأنها "قرارات طائشة".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن شولتس وهابيك اتهما الكرملين بأنه يستغل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية كسلاح للرد على العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ)