 ألمانيا.. لمن الأولوية في لقاح كورونا وهل التلقيح إجباريا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.12.2020

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صحة

ألمانيا.. لمن الأولوية في لقاح كورونا وهل التلقيح إجباريا؟

الاستعدادات اللوجستية والفنية قائمة على قدم وساق في ألمانيا للبدء بعملية التلقيح ضد كورونا. معهد روبرت كوخ وضع توصيات بتقسيم السكان إلى ست مجموعات من حيث الأولوية في إعطاء اللقاح. ومطالب بتأمين عملية التلقيح "أمنياً".

Deutschland Ciovid-19 Impfstoff von BionTech

قدمت "لجنة التطعيم الدائمة" في معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانية توصيات بتقسيم السكان إلى ست مجموعات من حيث الأولوية في إعطاء اللقاح. واستندت اللجنة في تقسيمها على العمر والأمراض السابقة وطبيعة العمل، حسب ما جاء في مقال لبرنامج Tagesschau على القناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD. والتوصيات ليست نهائية؛ إذ أن وزارة الصحة التي ستتخذ القرار النهائي تتشاور مع خبراء آخرين.

مختارات

الرئيس الحالي ترامب يصدر مرسوما يعطي الأولوية لتلقيح مواطني بلاده قبل تصدير اللقاح للدول الأخرى، والرئيس المنتخب بادين يضع هدف: 100 مليون جرعة في أول 100 يوم من توليه السلطة.

لا علاج لمرض كوفيد-19 في الأفق المنظور، ولا لقاح تم البدء بإعطائه حتى الآن. بيد أن دراسة لباحثين في جامعة أمريكية توصلت إلى أن بعض مستخلصات النباتات تساعد في الوقاية من العدوى وتخفف التأثيرات والأعراض. فما هي؟

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية أن برلين ستراقب سلامة وفعالية أيّ لقاح يرخص له في البلاد. تصريح جاء في ظل استقرار عدد الإصابات على ارتفاع مقلق، ما أدى إلى انخفاض عام في مبيعات أكثر من ثلثي الشركات الألمانية.

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المجموعة الأولى: وصفتها اللجنة بأنها "ذات أولوية عالية جداً"، وتضم من تجاوز الثمانين من العمر وقاطني بيوت المسنين والمسعفين وموظفي الرعايا الصحية والعناية بكبار السن والعاملين في القطاع الطبي المعرضين لخطر مباشر. ويزيد عدد أعضاء هذه المجموعة عن 8.6 مليون إنسان.

المجموعة الثانية: وصفت حالة حوالي 6 مليون إنسان بأنها ذات "أولوية عالية". وتضم الأشخاص من سن 76 إلى 80 ومن له اتصال بمصابين كأطباء الأسنان وناقلي مرضى العناية المشددة والمصابين بداء الخرف وإعاقات عقلية أخرى.

المجموعة الثالثة: هذا المجموعة ذات "أولوية متوسطة" وتضم الأشخاص من ذوي الاعمار بين 71 و75 ومن لديهم أمراض سابقة وقاطني نُزل اللجوء ونزل التشرد. وتضم المجموعة كذلك العاملين في المشافي ممن تكون تعرضهم للعدوى متوسطة كأطباء الجلدية والعظمية وعمال النظافة والفنيين في المشافي والعيادات. وقدرت اللجنة الدائمة للتطعيم عدد أفراد المجموعة بما يقارب 5.5 مليون إنسان.

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المجموعات الرابعة: يأتي في المجموعة الرابعة "أولوية مرتفعة" الأشخاص بين سن 66 و70 ومن حاملي الأمراض السابقة بخطر متوسط وذويهم والعاملين في القطاع الطبي الذي ليس لهم اتصال بالمرضى والمدرسين والمربين والعاملين في قطاع تصنيع وبيع المواد الغذائية. ويبلغ عدد أفراد المجموعة حوالي 6.9 مليون إنسان.

المجموعة الخامسة: تضم هذه المجموعة ذات "الأولوية المرتفعة الطفيفة" الأشخاص من ذوي الأعمار بين 60 و65 والعاملين في قطاع التجزئة والأشخاص من ذوي المراكز الرئيسة في الحكومة ورجال الإطفاء والجيش والشرطة والنقل العام والعاملين في قطاع النظافة. يبلغ عدد هذه المجموعة حوالي 9 مليون إنسان.

المجموعة السادسة:باقي أفراد سكان ألمانيا ياتون في هذه المجموعة ذات "الأولوية المنخفضة" وتضم 45 مليون إنسان.

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إن أخذنا اللقاح ضد كورونا.. هل سنكون إذن محميين من الفيروس؟

ما هي الأمراض السابقة التي ستؤخذ بعين الاعتبار؟

والأمراض التي سيعطى المصابون بها الأولوية هي الربو، وأمراض الكلى والكبد المزمنة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية أو السكتة الدماغية، والسمنة، واحتشاء عضلة القلب، ومرض الشريان التاجي، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

هذا ولن يتم إعطاء اللقاح لمن ثبتت إصابته بالفيروس. ومن غير المقرر بعد متى قد يتم تلقيحهم.

ويرى الخبراء أن وقف الجائحة يستلزم تطعيم ثلثي السكان، على ما جاء في الموقع الإلكتروني لبرنامج Tagesschau على القناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD.

مطالب بوضع "خطة أمنية"

وطلبت وزارة الصحة من الجيش الألماني المساعدة في تخزين القاح في ثكناته وفي خدمات أخرى، حسب ما قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كارمب-كارنباور. ونقل موقع تلفزيون ntv الألماني اليوم الأربعاء (التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2020) عن الوزيرة قولها إن ما يقارب 9000 من أفراد الجيش قد انخرطوا فعلاً في مواجهة الجائحة.

وطالب السياسي في الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، كوستانتين كولي، الحكومة والولايات بوضع "خطة امنية" لتأمين نقل ومستودعات وطرق نقل اللقاح من أي تجاوزات غير قانونية قد يقدم عليهم منكري كورونا والمناوئين لسياسات الحكومة في مواجهة الجائحة.

خ.س/ع.ج.م

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف


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