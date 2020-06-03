 ألمانيا لا تعتزم إعادة سياحها المصابين بكورونا من الخارج | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.06.2020

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أخبار

ألمانيا لا تعتزم إعادة سياحها المصابين بكورونا من الخارج

قامت ألمانيا بإعادة نحو 140 ألف من مواطنيها عبرالعالم إلى بلادهم عند بداية انتشار جائحة كورونا. الآن، مع اقتراب عطلة الصيف وإلغاء تحذيرات السفر، برلين لا تنوي إعادة مواطنيها في حال إصابتهم بفيروس كورونا في دولة أجنبية.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

حذر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس المواطنين الألمان العازمين على قضاء العطلة الصيفية خارج بلادهم، بأن الحكومة لن تعيدهم في حال أصيبوا بفيروس كورونا المستجد أثناء إقامتهم في الخارج.

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وقال ماس في حوار مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليو م الأحد (السابع من حزيران/ يونيو 2020) "من أصيب بفيروس كورونا أثناء العطلة خارج ألمانيا، لايمكنه المراهنة على أننا سوف نعيده إلى بلاده". وأضاف "بطبيعة الحال، في الحالات المستعجلة تمثيلياتنا في الخارج دائما مستعدة لتقديم خدماتها القنصلية. لكن الحكومة الألمانية لن تسرل الصيف القادم مرة أخرى طائرات لإعادة السياح الألمان".

يذكر أن ماس ألغى في وقت سابق تحذيرات السفر إلى دول داخل الاتحاد الأوروبي، وفي الخامس عشر من الشهر الجاري من المنتظر أن يعمم الإلغاء على دول خارج التكثل الأوروبي. 

مختارات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أرواح "الملايين" في خطر إذا لم يتضامن العالم وخصوصا مع الدول الأشد فقرا، في مكافحة تفشي كورونا. وفي تونس أول وفاة بكورونا والفلسطينيون يتحدون حظر الحكومة، والكويت تعلن عطلة حتى الصيف. (19.03.2020)

ألمحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إمكانية فتح ألمانيا لحدودها مع دول مجاورة لبلادها بشكل تدريجي. فيما حض الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا لإنقاذ عطل الصيف. (12.05.2020)

لاشك أن قطاع السياحة قد تضرر كثيرا من تداعيات وباء كورونا، والملايين من الألمان الذين كانوا يقضون عطلاتهم الصيفية في منتجعات مصر وتونس والمغرب وتركيا ودول أخرى، سيتجه الكثير منهم إلى السياحة الداخلية. (14.05.2020)

وحول سؤال الصحيفة ما إذا كان ذلك سيشمل تركيا أيضا، لم يصدر عن وزير الخارجية الألماني إجابة محددة، فقد اكتفى بالقول: "هناك مشاورات جارية مع الحكومة التركية. لن تبق تحذيرات السفر إلى تركيا قائمة إلى الأبد".

في الوقت ذاته شدد ماس على أن تحذيرات لمنع السفر إلى دول خارجية سوف يعاد إقرارها فورا في حال تدهورت الأمور وظهرت بؤر جديدة لفيروس كورونا أو في حال لم يتم احترام الإجراءات الوقائية المفروضة لمكافحة انتشار الجائحة.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، بيلد)

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  • منطقة إيفل

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    منطقة آيفل

    سوزان بوني كوكس تريد الخروج من المدينة إلى الطبيعة. "أريد أن تأخذني رحلة قصيرة بالقطار من كولونيا إلى منطقة آيفل، حيث أركب الدراجة على طول مسار الدراجات الذي يمتد على طول نهر Kyll الجميل. النهر الذي يشق طريقه عبر البحيرات والقمم البركانية في منطقة آيفل. والأفضل أنه لا توجد مرتفعات لأن مسار الدراجة يمتد في الغالب قرب من النهر".

  • بلدة فِيرنِيغِيروده في هارتس

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

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    خطط كريستن شميت من قبل إلى رحلة رفقة الأصدقاء في الربيع إلى بلدة فِيرنِيغِيروده في هارتس، التي تشكل البيوت القديمة المبنية من الخشب أحد أهم معالمها التاريخية. سرعان ما يمكننا ذلك، سنتوجه إلى هناك لنتجول في أزقة المدينة القديمة ونصعد إلى بروكين، أعلى جبل في هارتس أو حتى الوصول إلى قمته التي يبلغ ارتفاعها 1141 متراً.

  • شرق ألمانيا

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    ساكسونيا السويسرية

    "أريد الذهاب إلى ساكسونيا السويسرية. هذه المنطقة في رأيي من أكثرالمناطق التي تزخر بمناظر طبيعية استثنائية في ألمانيا"، هذا ما تتطلع إليه إليزابيت يورك فون وارتنبورغ بعد مرور الأزمة. تمتاز ساكسونيا السويسرية الواقعة شرق ألمانيا والتي سميت بهذا الاسم نسبة لتشابه طبيعتها لجبال الألب السويسرية بالمسارات المتطورة التي تمتد بمحاذاة الصخور الغريبة ومن خلال الوديان العميقة وتطل على مناظرطبيعية خلابة.

  • شبري فالد

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    شبري فالد

    أما فيني موديستو فتقول: “بالنسبة لي يجب علي العودة إلى شبري فالد في أقرب وقت ممكن. المناظر الطبيعية هناك خلابة وأكتشف جوانب جديدة في كل مرة أتواجد فيها هناك سواء قررت استكشاف المنطقة سيراً على الأقدام أو بالدراجة أو على الماء بواسطة الزورق“. وتضيف:“ بالنسبة لي هذه التجربة تحتاج الإقامة لليلة واحدة في المخيم أيضاً".

  • منطقة Kollwitzplatz في برلين

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    برلين

    في زمن كورونا، قد تصبح مدينتك هي وجتهك التي تحلم بزيارتها، كما هو الحال مع يينس فريتسه:“ أحلم بصيف برلين! لا يزال من الممكن الخروج من المنزل، لكني أفتقد الزحام والضجيج في الشوارع. أفتقد المقاهي وحدائق البيرة المليئة بالناس عندما تخرج أشعة الشمس الأولى، كما كانت الأجواء في منطقة Kollwitzplatz في برلين. مدينتي برلين القريبة البعيدة!“.

  • بحيرة مكلنبورغ

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    بحيرة مكلنبورغ

    "الخروج من برلين إلى منطقة بحيرة مكلنبورغ والاستمتاع بالبراح والغابات والمياه والقيام بنزهة على الدراجة عبر المناظر الطبيعية الصيفية وحمل ملابس السباحة داخل الحقيبة للقفز والسباحة في بحيرة من بحيرات المنطقة، وتناول السمك الطازج المدخن باليد، وقضاء الليل في مزرعة“.. هذه كانت خطة آنه ترميشه قبل أزمة كورونا، لكن ستعوضها كما تقول.

  • جزيرة روغن

    أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!

    جزيرة روغن

    اختار أندرياس كيرشوف أن يكون البحر وجتهه الأولى بعد أزمة كورونا، ويقول "كواحد من سكان برلين، لا يمكنني الذهاب إلى البحر، الذي أفتقده حقاً. لذا فإن رحلتي الأولى ستقودني إلى هناك بالضبط: إلى جزيرة روغن في بحر البلطيق. هناك مساحة كبيرة والعديد من الشواطئ في أكبر جزيرة في ألمانيا. هناك سأذهب لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة. إعداد:إليزابيث يورك من فاغتنبورغ/ إيمان ملوك


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