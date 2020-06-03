ألمانيا لا تعتزم إعادة سياحها المصابين بكورونا من الخارج

حذر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس المواطنين الألمان العازمين على قضاء العطلة الصيفية خارج بلادهم، بأن الحكومة لن تعيدهم في حال أصيبوا بفيروس كورونا المستجد أثناء إقامتهم في الخارج.
وقال ماس في حوار مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليو م الأحد (السابع من حزيران/ يونيو 2020) "من أصيب بفيروس كورونا أثناء العطلة خارج ألمانيا، لايمكنه المراهنة على أننا سوف نعيده إلى بلاده". وأضاف "بطبيعة الحال، في الحالات المستعجلة تمثيلياتنا في الخارج دائما مستعدة لتقديم خدماتها القنصلية. لكن الحكومة الألمانية لن تسرل الصيف القادم مرة أخرى طائرات لإعادة السياح الألمان".
يذكر أن ماس ألغى في وقت سابق تحذيرات السفر إلى دول داخل الاتحاد الأوروبي، وفي الخامس عشر من الشهر الجاري من المنتظر أن يعمم الإلغاء على دول خارج التكثل الأوروبي.
وحول سؤال الصحيفة ما إذا كان ذلك سيشمل تركيا أيضا، لم يصدر عن وزير الخارجية الألماني إجابة محددة، فقد اكتفى بالقول: "هناك مشاورات جارية مع الحكومة التركية. لن تبق تحذيرات السفر إلى تركيا قائمة إلى الأبد".
في الوقت ذاته شدد ماس على أن تحذيرات لمنع السفر إلى دول خارجية سوف يعاد إقرارها فورا في حال تدهورت الأمور وظهرت بؤر جديدة لفيروس كورونا أو في حال لم يتم احترام الإجراءات الوقائية المفروضة لمكافحة انتشار الجائحة.
و.ب/ح.ز (أ ف ب، بيلد)
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أعلى قمة في ألمانيا
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
منطقة آيفل
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شبري فالد
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
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أماكن سياحية في ألمانيا يتوق الألمان لزيارتها بعد كورونا!
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