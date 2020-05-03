ألمانيا لا تستبعد التراجع عن إجراءات التخفيف على الحدود

في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي ARD)، تحدث وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن إجراءات تخفيف الرقابة على حدود ألمانيا مع جيرانها وإمكانية إنهاء الرقابة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

وفي نفس الوقت لم يستبعد التراجع وسحب التخفيفات مرة أخرى في حال تجاوز معدل الإصابات الجديدة في المنطقة الحدودية الحد الأقصى (50 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع).

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وأضاف زيهوفر في المقابلة مساء الأربعاء (13 مايو/ أيار 2020) أن هذا سيحدث " بتنسيق تام مع جيراننا"، مشيرا إلى أن ألمانيا ليست جزيرة. في الوقت نفسه، قال زيهوفر إنه إذا ظل معدل الإصابة مناسبا أو تحسن بصورة أكبر" فإننا سننهي الرقابة على الحدود في الخامس عشر من حزيران/يونيو المقبل".

وكان زيهوفر قد أعلن أمس أن الرقابة على الحدود مع لوكسمبورغ ستنتهي ليلة الجمعة/ السبت المقبل، كما أبدى استعداد بلاده لتعليق الرقابة على حدود بلاده مع الدنمارك "بمجرد أن تتم الحكومة الدنماركية مشاوراتها مع كل من جيرانها". في المقابل، ستستمر الرقابة على الحدود الألمانية مع كل من فرنسا والنمسا وسويسرا حتى الخامس عشر من حزيران/ يونيو المقبل.

م.م/ ع.ج (د ب أ)