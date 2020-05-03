 ألمانيا لا تستبعد التراجع عن إجراءات التخفيف على الحدود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2020

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أخبار

ألمانيا لا تستبعد التراجع عن إجراءات التخفيف على الحدود

لم يستبعد وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر إمكانية سحب إجراءات التخفيف على الحدود في حال عاودت أعداد الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع على نحو قوي مرة أخرى، جاء ذلك في مقابلة مع قناة التلفزة الأولى.

صورة من معبر فالزربرغ الحدودي بين النمسا والألمانيا

ألمانيا تنوي أنهاء الرقابة على الحدود في الخامس عشر من حزيران/ يونيو المقبل في حال بقيت اعداد المصابين بكورونا متدنية

في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي ARD)، تحدث وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، عن إجراءات تخفيف الرقابة على حدود ألمانيا مع جيرانها وإمكانية إنهاء الرقابة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

مختارات

حددت برلين موعد إلغاء الرقابة على حدودها مع دول الجوار، بعد تحسن الوضع وتراجع وتيرة انتشار فيروس كورونا. وقبل ذلك أعلنت النمسا أنها وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما بعد إغلاقها لمواجهة انتشار الفيروس. (13.05.2020)

وفي نفس الوقت لم يستبعد التراجع وسحب التخفيفات مرة أخرى في حال تجاوز معدل الإصابات الجديدة في المنطقة الحدودية الحد الأقصى (50 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع).

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أوقات صعبة للعشاق على الحدود الألمانية السويسرية بسبب كورونا

وأضاف زيهوفر في المقابلة مساء الأربعاء (13 مايو/ أيار 2020) أن هذا سيحدث " بتنسيق تام مع جيراننا"، مشيرا إلى أن ألمانيا ليست جزيرة. في الوقت نفسه، قال زيهوفر إنه إذا ظل معدل الإصابة مناسبا أو تحسن بصورة أكبر" فإننا سننهي الرقابة على الحدود في الخامس عشر من حزيران/يونيو المقبل".

وكان زيهوفر قد أعلن أمس أن الرقابة على الحدود مع لوكسمبورغ ستنتهي ليلة الجمعة/ السبت المقبل، كما أبدى استعداد بلاده لتعليق الرقابة على حدود بلاده مع الدنمارك "بمجرد أن تتم الحكومة الدنماركية مشاوراتها مع كل من جيرانها". في المقابل، ستستمر الرقابة على الحدود الألمانية مع كل من فرنسا والنمسا وسويسرا حتى الخامس عشر من حزيران/ يونيو المقبل.

م.م/ ع.ج (د ب أ)  

  • Schloss Neuschwanstein (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    تعتبر ولاية بافاريا أكبر ولاية في ألمانية من حيث المساحة، والثانية من حيث الكثافة السكانية. كما لعبت دوراً متميزاً في تشكيل المشهد الثقافي للبلاد. عندما يفكر الزائرون بألمانيا وتقاليدها، فهم يتذكرون غالباً ميزات فريدة من بافاريا - مثل قصور الملك لودفيغ الثاني، التي ألهمت والت ديزني.

  • Romy Schneider in scene from Ludwig (Imago/United Archives)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    حكمت عائلة فيتلسباخ بارفايا، لعدة قرون، وحكمت لبعض الوقت بعض الأجزاء من أوروبا. وعلى الرغم من أن المنطقة قد حررت من حكم سلالة فيتلسباخ لمدة 100 عام، فقد حافظ أحد أفراد هذه الأسرة على تأثير أسطوري على هذه المنطقة. وقد ألهمت حياته الخاصة، فضلاً عن موته المفاجئ غرقاً، العديد من الكُتّاب وصناع السينما- فيلم "لودفيغ الثاني"( الصورة من الفيلم).

  • Opera House Bayreuth (picture-alliance/dpa/D. Karman)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    عرف لودفيغ الثاني بحبه ودعمه للمؤلف الموسيقي ريتشارد فاغنر. وعلى الرغم من أن فاغنر نفسه لم يكن بافارياً (ولد في لايبتزيغ)، إلا أنه قد أحضر أعماله الموسيقية إلى مسرح مدينة بايرويت، الذي ساعد في تصميمه بعد أن موله لودفيغ الثاني. ويحظى مهرجان فاغنر السنوي بسمعة كبيرة ويجذب الآلاف من عشاق الفن الكلاسيكي من داخل وحارج ألمانيا.

  • FC Bayern Munich player celebrates a goal in the Bundesliga (Getty Images/O. Hardt)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    مما لا شك فيه أن حب رياضة كرة القدم ي يجري في دماء الكثير من سكان بافاريا، حيث يتمتع نادي بايرن ميونخ البافاري، بشهرة محلية وعالمية أيضاً. إذ أنه أكبر نادي رياضي في ألمانيا، ورابع أكبر ناد لكرة القدم في العالم.

  • Women dressed in dirndl climbing atop the Zugspitze (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    كما تتميز بافاريا بالملابس التقليدية، التي أصبحت من الصور النمطية عن ألمانيا في مخيلة أي زائر من خارجها، مثل السروال الجلدي، وفستان الدرندل. ويتمسك البافاريون بهذه الملابس التقليدية ويرتدونها في المناسبات والمهرجانا الشعبية المختلفة.

  • Levi's 501 (picture-alliance/ZB)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    على الرغم من أن الملابس التقليدية ما تزال معتمدة في صناعة السياحة، غير أن العديد من الناس يرتدون الجينز الأزرق في الوقت الحالي. إذ تعتبر ماركة (ليفي شتراوس) ابن بافاريا، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة من أشهر ماركات الجينز. وظلت بصمته في عالم الموضة مستمرة - حتى بعد مرور 170 عاماً على رحيله.

  • Man in lederhosen holding adidas shoes (43einhalb)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    لم يكن ليفي شتراوس البافاري الوحيد الذي تميز في عالم صناعة الأزياء. ويعود الفضل إلى شقيقين من (هيرتسوغن آوراخ) في ثورة الألعاب الرياضية بعد أن طوروا أحذية رياضية متينة، وأقنعوا عداء الولايات المتحدة الأمريكية جيسي أوينز بارتداء حذاء من صناعتهم في دورة الألعاب الأولمبية عام 1936 في برلين. بعد ذلك بأعوام انفصل الأخوان فأسس أدولف شركة أديداس، بينما أنشأ رودولف شركة بوما.

  • Film still from Wigbert Wicker BRD 1984 (Imago/United Archives)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    تتمتع بافاريا بالمناظر الطبيعية الجبلية، والريفية النابضة في جنوب الولاية، والتي ارتسمت صورتها في المخيلة الألمانية، سيما من خلال استخدامها في العديد من الأفلام "الوطنية"، أو ما يسمى "هايمات".

  • Jesus dying on stage in Oberammergau (AP)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    منذ حوالي 400 عاماً تستقطب بلدة أوبراميرغاو (Oberammergau) الجبلية الصغيرة كل 10 أعوام حشوداً من جميع أنحاء العالم لإعادة تمثيل مسرحية (آلام المسيح)، التي تتحدث عن أيام يسوع الأخيرة قبل صلبه. إذ يقدم القرويون عبرها الشكر، والامتنان لنجاتهم من وباء الطاعون في عام 1634. ستعرض هذه المسرحية الخاصة مجددا في عام 2020 (الصورة مشهد من المسرحية)

  • BMW 530e iPerformance (BMW AG)

    بافاريا ـ خصوصية ثقافية تتجاوز حدود ألمانيا إلى العالم

    يشعر البافاريون، الذين يعيشون في أغنى ولايات ألمانيا (بافاريا)، بفخر استثنائي لمساهمتهم في الصناعة مع شركة (بي إم دبليو)، أحد أهم مصانع السيارات الفاخرة. إضافة إلى ذلك، تحتضن بافاريا وعاصمتها ميونخ، عدداً من أشهر الشركات في العالم مثل أليانز، وسيمنز. كورتني تينز/ ريم ضوا.


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