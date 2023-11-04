ألمانيا- لافتات إسلاموية في مظاهرة كبيرة بمدينة إيسن
قالت الشرطة بمدينة إيسن الألمانية إنها تفحص معلومات وردت إليها بشأن رفع لافتات إسلاموية خلال تظاهرة مناهضة للحرب في غزة، فيما قالت شرطة فرنكفورت إنها اعتقلت عدة أشخاص خلال مظاهرة للاشتباه في تورطهم في عدة جرائم.
الشرطة تحقق في رفع لافتات ورايات إسلاموية خلال مظاهرة في مدينة إيسن
شارك حوالي 3 آلاف شخص في مظاهرة بمدينة إيسن الألمانية احتجاجاً على الحرب في غزة، وقد شهدت المظاهرة رفع العديد من اللافتات الإسلاموية. وحملت اللافتات التي رُفعت خلال المظاهرة مساء أمس الجمعة مطالب صريحة بإقامة خلافة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الشرطة صباح اليوم السبت (4 نوفمبر/تشرين االثاني 2023)، رداً على استفسار، إنها لم تكن على علم بوقوع أية جرائم. وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه سيُجرى الآن فحص معلومات واردة مثل الصور للوقوف على صلتها الجنائية.
وبحسب الشرطة، تم تسجيل المظاهرة من قبل فرد عادي. ولم تتمكن المتحدثة حتى الآن من تأكيد تقارير إعلامية أفادت بأن منظمة إسلامية كانت وراء المظاهرة. وقال متحدث باسم الشرطة مساء أمس إن المظاهرة كانت "صاخبة للغاية وعاطفية للغاية، لكنها سلمية".
وكانت الشرطة أصدرت عدداً من الشروط مسبقاً، وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات صارمة إذا سارت المظاهرة بشكل غير سلمي. ورافق التظاهرة تواجد أمني كثيف.
قالت شرطة إيسن إنها لم تكن على علم بوقوع أية جرائم خلال المسيرات المؤيدة للفلسطينيين
اعتقالات في فرانكفورت
قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت تسعة أشخاص خلال مسيرة ومظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة فرانكفورت يوم الجمعة. وأضافت الشرطة مساء أمس الجمعة إنها تجري تحقيقات مع المعتقلين للاشتباه في تورطهم في جرائم تشمل التحريض على الكراهية واستخدام رموز غير دستورية.
وشارك نحو 850 شخصا في المظاهرة وسط مدينة فرانكفورت التي نظمت تحت شعار "وقف إطلاق النار في غزة". ورفعت امرأة لافته تصور علم إسرائيل في صفيحة قمامة، وكتب عليها "حافظوا على نظافة العالم". وضبطت الشرطة اللافتة واتهمت المرأة بالاشتباه في التحرض على الكراهية.
الطلبة اليهود خائفون
قال رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الألمانية فالتر روزنتال: إن الطلبة اليهود في الجامعات الألمانية لا يشعرون بأمان بسبب تأثيرات الحرب في غزة، مشيراً إلى تزايد حوادث معاداة السامية.وقال روزنتال "نعرف أن العديد من الطلبة اليهود يشعرون بقلق متزايد حالياً. وهم يفضلون عدم تعريف أنفسهم بأنهم يهود أو إسرئيليون داخل حرم الجامعة".
وتابع "الموقف في إسرائيل وغزة يتغير سريعاً ونحن نلاحظ بقلق أن هذه الحرب لديها أيضا تأثير متزايد على التفاعل بين الجامعات الألمانية". وأضاف أنه كانت هناك حوادث معادية لاسرائيل ومعادية للسامية في بعض الجامعات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
نحو 30 ألمانيا يغادرون غزة
قالت الحكومة الألمانية إن أكثر من 30 من رعاياها تمكنوا من مغادرة قطاع غزة المحاصر يوم الجمعة. وقالت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس إن من بينهم أسر لديها أطفال، واستقبلهم فريق من السفارة الألمانية في مصر عند معبر رفح الحدودي. وأضافت الوزارة: "نواصل جهودنا ونعمل بجد لضمان أن يتمكن المزيد من الألمان من مغادرة البلاد".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن 34 مواطنا فرنسيا تمكنوا أيضاً من مغادرة قطاع غزة. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، غادرت مجموعة مؤلفة من 285 أجنبياً وفلسطينياًمن ذوي الجنسيات المزدوجة، القطاع الساحلي ودخلوا مصر.
ع.ح./ع.ج. ع.غ (د ب أ)
في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية
في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.
في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود
أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.
في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم
قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.
في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة
قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.
في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس
بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938.
في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
فوبرتال 2014: مواد حارقة
في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".
في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
برلين 2019: مهاجم وسكين
تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.
في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران
تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.