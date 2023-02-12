ألمانيا: كنائس تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا

الأمم المتحدة: سبعة ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسوريا

تأثّر أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي وفق الأمم المتحدة، فيما تجاوز عدد القتلى 35 ألفاً في البلدين، ناهيك عن تحديات كبرى لإيواء ملايين المتضررين.