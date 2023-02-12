 ألمانيا: كنائس تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا | DW الأخبار | DW | 14.02.2023

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ألمانيا: كنائس تجمع المساعدات للمتضررين من زلزال سوريا

في ألمانيا أيضا، توجد مبادرات كثيرة لجمع المساعدات وتحديدا لسوريا. دي دبليو زارت أبرشية للمسيحيين الأرثوذكس في مدينة إيسن بغرب البلاد وتحدثت مع القائمين على إحدى هذه المبادرات.

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انضم الحارس الإيطالي الكبير جانلويجي بوفون إلى حملة مساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. بوفون سار على نهج عدة نجوم في كرة القدم وكل منهم دعم متضرري الزلزال بطريقته الخاصة.

Man in front of rubble Ort: Genderis, Syria Schlagwörter: earthquake, Syria, Sendedatum: 14.02.2023 Rechte: DW Bildbeschreibung: A man sits on the rubble of his house in the Syrian village of Genderis.

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13.02.2023 *** ADIYAMAN, TURKIYE - FEBRUARY 13: 6-year-old Hivay User is rescued under the rubble of collapsed building 178 hours following 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Turkiye including Adiyaman, Turkiye on February 13, 2023. On Monday, Feb.6 a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. On the same day at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Aytac Unal / Anadolu Agency

الأمم المتحدة: سبعة ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسوريا 14.02.2023

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Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe wird auf dem Gelände vom Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover mit Hilfsgütern beladen. Rund 50 Tonnen Hilfsgüter schickt das Technische Hilfswerk (THW) Baden-Württemberg nach dem verheerenden Erdbeben in die Türkei. +++ dpa-Bildfunk +++

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